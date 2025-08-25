Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

iTrader

25/08/2025, 16:53

Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VIC, VHM và một vài cổ phiếu lớn khác cố gắng giữ nhịp chỉ số nhưng tâm lý hoảng loạn đã mạnh hơn nhiều các phiên trước. Đà giảm giá ở cổ phiếu càng lúc càng mạnh, đặc biệt khi nhóm ngân hàng cũng bị bán tháo. Sức nặng của nhóm dẫn dắt này áp đảo hoàn toàn nhóm Vin và khi chỉ số mất nhiều điểm, mọi thứ bị cuốn vào một vòng xoay tâm lý bất ổn.

Sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm cố gắng tìm kiếm điểm tựa để bấu víu tâm lý và việc chứng khoán Mỹ bật tăng với thông điệp mềm mỏng của FED trong ngày thứ 7 (giờ Việt Nam) là một yếu tố như vậy. Tuy nhiên câu chuyện lúc này không phải là thông tin hỗ trợ, chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 8 đến nay không đi theo thông tin mà đi theo dòng tiền. Vì vậy khi dòng tiền lớn rút dần ra qua các phiên rung lắc thì sẽ đến lúc lực đỡ suy yếu do những đồng tiền hăng hái nhất đã chuyển thành cổ phiếu.

Về mặt dài hạn các kỳ vọng là không có gì thay đổi, vẫn là triển vọng kinh tế tăng trưởng tốt nhờ các chính sách kích thích, lượng vốn bơm vào nền kinh tế rất lớn, thị trường sắp được nâng hạng, kết quả kinh doanh khả quan… Những điều này đã được nói nhiều từ vài tháng nay và tạo sức hút một lượng tiền khổng lồ tham gia. Những kỳ vọng không mới và thị trường chịu tác động chủ yếu từ dòng tiền thì có tăng có giảm trong ngắn hạn. Các tay chơi lớn làm việc quần quật hai tháng nay thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi.

Hiệu ứng giảm và mức độ giảm lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng của bên cầm cổ hơn là bên cầm tiền. Gồng lỗ với tầm nhìn dài hạn cũng không phải là tệ vì “nghe nói” đỉnh còn tới 1k8 hoặc hơn 2k, chỉ là sẽ đau trong ngắn hạn. Ngoài ra có những cổ phiếu bị “thổi” quá mức sẽ mất thời gian khá lâu nữa mới quay lại được đỉnh cũ. Dù là ở trạng thái nào thì tốt nhất nên giảm tỷ trọng, không margin, vì đặt cược rủi ro cao thì chỉ nên thực hiện với một phần vốn để dù mất sạch thì cũng còn sức cho cuộc chiến kế tiếp.

Nhịp điều chỉnh này dù diễn ra ở cấp độ nào thì cũng chỉ là cân bằng lại nhịp tăng nóng vừa rồi và hoàn toàn bình thường. Không chỉ là cân bằng tâm lý, dòng tiền, mà còn là để tìm kiếm các điểm tựa chắc chắn hơn. Ví dụ tình hình xuất khẩu sau khi có mức thuế mới từ đầu tháng 8 sẽ như thế nào? Tỷ giá sẽ ra sao… Thị trường giảm là cơ hội để setup cho một trận đánh mới, nên sớm muộn cũng sẽ có tiền vào mua lại những gì đã bán. Tuy nhiên để đi đến thời điểm đó có lẽ sẽ còn xuất hiện những đợt vắt kiệt sức chịu đựng.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục thể hiện sự lạc quan đáng kể khi basis F1 rất hẹp. Thị trường này thường phản ánh tâm lý ngược: Lúc tăng tốt thì chấp nhận chiết khấu rộng do tâm lý lo sợ và dò đỉnh. Ngược lại lúc giảm rõ thì dễ phản ứng tích cực với tâm lý bắt đáy. Thị trường cơ sở lần đầu tiên có 2 phiên sụt giảm mạnh liên tiếp, khác hẳn với các phiên rung lắc trước đó giảm mạnh không quá 1 ngày. Trong những phiên tới thanh khoản có khả năng bắt đầu suy yếu dần so với mặt bằng vừa qua. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh, canh mua cổ phiếu.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1783.12, cản gần nhất ngày mai là 1786; 1802; 1812; 1816; 1832. Hỗ trợ 1773; 1764; 1752; 1741; 1726.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.  

