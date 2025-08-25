Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.
VIC, VHM và một vài cổ phiếu lớn khác cố gắng giữ nhịp chỉ số
nhưng tâm lý hoảng loạn đã mạnh hơn nhiều các phiên trước. Đà giảm giá ở cổ phiếu
càng lúc càng mạnh, đặc biệt khi nhóm ngân hàng cũng bị bán tháo. Sức nặng của
nhóm dẫn dắt này áp đảo hoàn toàn nhóm Vin và khi chỉ số mất nhiều điểm, mọi thứ
bị cuốn vào một vòng xoay tâm lý bất ổn.
Sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước, trên khắp các diễn đàn,
hội nhóm cố gắng tìm kiếm điểm tựa để bấu víu tâm lý và việc chứng khoán Mỹ bật
tăng với thông điệp mềm mỏng của FED trong ngày thứ 7 (giờ Việt Nam) là một yếu
tố như vậy. Tuy nhiên câu chuyện lúc này không phải là thông tin hỗ trợ, chứng
khoán Việt Nam từ đầu tháng 8 đến nay không đi theo thông tin mà đi theo dòng
tiền. Vì vậy khi dòng tiền lớn rút dần ra qua các phiên rung lắc thì sẽ đến lúc
lực đỡ suy yếu do những đồng tiền hăng hái nhất đã chuyển thành cổ phiếu.
Về mặt dài hạn các kỳ vọng là không có gì thay đổi, vẫn là
triển vọng kinh tế tăng trưởng tốt nhờ các chính sách kích thích, lượng vốn bơm
vào nền kinh tế rất lớn, thị trường sắp được nâng hạng, kết quả kinh doanh khả
quan… Những điều này đã được nói nhiều từ vài tháng nay và tạo sức hút một lượng
tiền khổng lồ tham gia. Những kỳ vọng không mới và thị trường chịu tác động chủ
yếu từ dòng tiền thì có tăng có giảm trong ngắn hạn. Các tay chơi lớn làm việc
quần quật hai tháng nay thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi.
Hiệu ứng giảm và mức độ giảm lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào
phản ứng của bên cầm cổ hơn là bên cầm tiền. Gồng lỗ với tầm nhìn dài hạn cũng
không phải là tệ vì “nghe nói” đỉnh còn tới 1k8 hoặc hơn 2k, chỉ là sẽ đau
trong ngắn hạn. Ngoài ra có những cổ phiếu bị “thổi” quá mức sẽ mất thời gian
khá lâu nữa mới quay lại được đỉnh cũ. Dù là ở trạng thái nào thì tốt nhất nên
giảm tỷ trọng, không margin, vì đặt cược rủi ro cao thì chỉ nên thực hiện với một
phần vốn để dù mất sạch thì cũng còn sức cho cuộc chiến kế tiếp.
Nhịp điều chỉnh này dù diễn ra ở cấp độ nào thì cũng chỉ là cân
bằng lại nhịp tăng nóng vừa rồi và hoàn toàn bình thường. Không chỉ là cân bằng
tâm lý, dòng tiền, mà còn là để tìm kiếm các điểm tựa chắc chắn hơn. Ví dụ tình
hình xuất khẩu sau khi có mức thuế mới từ đầu tháng 8 sẽ như thế nào? Tỷ giá sẽ
ra sao… Thị trường giảm là cơ hội để setup cho một trận đánh mới, nên sớm muộn
cũng sẽ có tiền vào mua lại những gì đã bán. Tuy nhiên để đi đến thời điểm đó có
lẽ sẽ còn xuất hiện những đợt vắt kiệt sức chịu đựng.
Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục thể hiện sự lạc quan đáng
kể khi basis F1 rất hẹp. Thị trường này thường phản ánh tâm lý ngược: Lúc tăng
tốt thì chấp nhận chiết khấu rộng do tâm lý lo sợ và dò đỉnh. Ngược lại lúc giảm
rõ thì dễ phản ứng tích cực với tâm lý bắt đáy. Thị trường cơ sở lần đầu tiên có
2 phiên sụt giảm mạnh liên tiếp, khác hẳn với các phiên rung lắc trước đó giảm mạnh
không quá 1 ngày. Trong những phiên tới thanh khoản có khả năng bắt đầu suy yếu
dần so với mặt bằng vừa qua. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh,
canh mua cổ phiếu.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1783.12, cản gần nhất ngày mai là 1786;
1802; 1812; 1816; 1832. Hỗ trợ 1773; 1764; 1752; 1741; 1726.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm
15:39, 25/08/2025
"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ
Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022
Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…
Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô
Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.
Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm
Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.
"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ
Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.
VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố
Ngày 21/08/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn, khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm năng phát triển bền vững. Thành tích này càng nổi bật khi đi kèm với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2025, mở ra giai đoạn tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính phục hồi.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: