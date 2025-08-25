Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?
Hoàng Anh
25/08/2025, 17:31
Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…
Có lẽ những cú “dinking” trong pickleball cuối cùng cũng khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán. Hoặc có thể khách nghỉ dưỡng chỉ muốn tìm một môn thể thao tinh tế hơn, thay vì thứ có thể chơi ngay tại trung tâm thể thao cộng đồng.
Dù lý do là gì, và việc tìm môn thể thao mới vừa mang lại năng lượng, vừa có nét hào nhoáng chắc chắn cũng góp phần quan trọng, thì Padel đã bất ngờ trở thành môn thể thao sân đấu “hot” mới tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Mỹ.
PADEL ĐANG LÀ XU HƯỚNG THỂ THAO MỚI
Padel là môn thể thao dùng vợt đục lỗ và banh nỉ, được chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo hoặc thảm, có kích thước xấp xỉ sân tennis đôi. Nó kết hợp các yếu tố từ 3 môn pickleball, tennis và squash. Điểm đặc biệt là các bức tường cũng được tính trong luật chơi, tương tự như squash, tạo thêm chiều sâu chiến thuật và sự kịch tính cho mỗi trận đấu.
Mặc dù ra đời từ những năm 1960 tại Mexico, Padel lại đặc biệt phổ biến ở các quốc gia như Tây Ban Nha và Argentina, và hiện đang lan rộng với tốc độ nhanh chóng. Dấu hiệu mới nhất cho thấy sự bùng nổ này: tại Hội nghị Thượng đỉnh Padel Thế giới 2025 ở Barcelona, không chỉ tiềm năng thị trường được bàn thảo mà còn cả khả năng đưa bộ môn này vào chương trình Thế vận hội Olympic 2032 tại Brisbane – một minh chứng rõ ràng cho việc Padel hiện nay đang được nhìn nhận nghiêm túc như một môn thể thao toàn cầu.
David Beckham, Serena Williams, Andy Murray và Eva Longoria chỉ là một vài cái tên trong số những ngôi sao đã “nghiện” môn thể thao mới mẻ này. Theo Báo cáo Padel Toàn cầu 2025 do Playtomic và PwC công bố, chỉ riêng trong năm 2024 đã có hơn 7.000 sân Padel mới được xây dựng trên toàn thế giới cùng hơn 3.200 câu lạc bộ Padel mới, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng tại Pháp, Anh, Đức và Mỹ. Với đà phát triển này, dự kiến sẽ có hơn 81.000 sân Padel được xây dựng vào năm 2027.
PADEL KHÁC GÌ PICKLEBALL?
Chris Moore và Nicholas Solarewicz, đồng sáng lập Privé Padel, đang dẫn đầu làn sóng padel tại Mỹ khi đưa môn thể thao này đến Hamptons, New York với câu lạc bộ của họ.
Khi được hỏi vì sao Padel có tiềm năng đặc biệt để phát triển trong bối cảnh thể thao và phong cách sống Mỹ, ông Nicholas Solarewicz cho biết: “Điểm khiến Padel trở nên độc đáo là nó bổ trợ cho văn hoá tennis thay vì cạnh tranh với nó - khác biệt lớn so với pickleball.
Nó chia sẻ một số yếu tố của môn squash nhưng lại dễ tiếp cận hơn bất kỳ môn thể thao vợt nào khác. Bạn không cần nhiều năm kinh nghiệm vẫn có thể chơi tốt Padel và tận hưởng niềm vui”.
Padel có nhiều điểm tương đồng với pickleball, nhưng ông Nicholas Solarewicz đã làm rõ sự khác biệt: “Padel năng động và đòi hỏi nhiều thể lực hơn, nhưng mặt sân cỏ nhân tạo mềm (giống sân tennis) giúp nó vẫn thoải mái và dễ tiếp cận.
Những bức tường trong suốt chính là yếu tố đặc trưng. Chúng khiến bạn phải thay đổi chiến lược và nhịp độ trận đấu liên tục, tạo nên một trải nghiệm thực sự độc đáo.
Padel kết hợp sự vui nhộn và dễ tiếp cận của pickleball, kỹ thuật của tennis và bức tường của squash, đồng thời thúc đầy sự kết hợp và giao lưu với nhau của các người chơi với hình thức thi đấu đôi (2 đấu 2) khó môn nào sánh được”.
CÁC RESORT CAO CẤP ĐÃ CHÚ Ý TỚI XU HƯỚNG PADEL
Giờ đây, thị trường khách sạn cao cấp tại Mỹ cũng đang bắt nhịp xu hướng Padel. Từ The Ritz-Carlton ở Key Biscayne, Boar’s Head Resort tại Charlottesville (Virginia), cho đến The Houstonian Hotel, Club & Spa ở Houston (Texas), Padel đang dần trở thành một trải nghiệm thể thao tiêu chuẩn. Các khu nghỉ dưỡng vốn tự hào với sân tennis và pickleball mà chưa có sân Padel, thì rất có thể cũng sẽ sớm bổ sung.
Tại miền Nam California, Rancho Valencia Resort & Spa, vốn đã có một chương trình thể thao vợt đa dạng, đang thiết lập những tiêu chuẩn mới cho Padel. Sau khi hợp tác với hãng thể thao Wilson và Grupo Padel Galis World – công ty thiết kế có trụ sở tại Valencia (Tây Ban Nha), khu nghỉ dưỡng tại San Diego trong năm nay đã triển khai một chương trình Padel toàn diện, bao gồm ba sân đấu, trang thiết bị, huấn luyện viên cùng lịch trình các buổi clinic và drop-in hằng tuần.
Du khách có thể đặt sân giống như đặt lịch spa, và mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng khi họ đến. Ngoài ra, resort còn đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện kéo dài nhiều ngày, lớp huấn luyện nâng cao và giải đấu “Americano” hằng tháng.
Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng không hề tiết kiệm trong việc đầu tư cho đội ngũ huấn luyện viên. François Catejón - cựu vận động viên số 1 Padel của Mỹ ở hạng mục trên 35 tuổi - hiện đang giảng dạy tại Rancho Valencia và trực tiếp tham gia điều hành chương trình trên sân.
Thực tế, những môn thể thao mới mang lại cơ hội khổng lồ cho các giải đấu, tài trợ vận động viên và các hoạt động tại sự kiện, chưa kể đến việc tạo ra xu hướng thời trang (hãy nghĩ đến phong cách “tenniscore”) và sự tăng trưởng trong ngành dịch vụ lưu trú. Và khi nhìn theo góc độ đó, Padel hoàn toàn có khả năng vượt qua trào lưu pickleball trong tương lai gần.
Pickleball: Từ trò chơi đến thị trường nghìn tỷ đồng
13:44, 15/08/2025
Thị trường kinh doanh pickleball ngày càng sôi động
08:50, 09/11/2024
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?
Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…
Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga ngầm metro Bến Thành để khuyến mãi hàng hiệu với mức khuyến mãi lên đến 80%. Hoạt động hấp dẫn này sẽ diễn ra xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh 2/9…
Các vi khuẩn "ăn thịt người" gây bệnh rất nghiêm trọng
Thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục ghi nhận các ca bệnh biến chứng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng từ vết thương rất nhỏ, không được xử lý đúng. Các bác sĩ khuyến cáo, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, người dân không nên chủ quan…
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: