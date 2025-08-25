Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?

Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…

Có lẽ những cú “dinking” trong pickleball cuối cùng cũng khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán. Hoặc có thể khách nghỉ dưỡng chỉ muốn tìm một môn thể thao tinh tế hơn, thay vì thứ có thể chơi ngay tại trung tâm thể thao cộng đồng.

Dù lý do là gì, và việc tìm môn thể thao mới vừa mang lại năng lượng, vừa có nét hào nhoáng chắc chắn cũng góp phần quan trọng, thì Padel đã bất ngờ trở thành môn thể thao sân đấu “hot” mới tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Mỹ.

PADEL ĐANG LÀ XU HƯỚNG THỂ THAO MỚI

Padel là môn thể thao dùng vợt đục lỗ và banh nỉ, được chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo hoặc thảm, có kích thước xấp xỉ sân tennis đôi. Nó kết hợp các yếu tố từ 3 môn pickleball, tennis và squash. Điểm đặc biệt là các bức tường cũng được tính trong luật chơi, tương tự như squash, tạo thêm chiều sâu chiến thuật và sự kịch tính cho mỗi trận đấu.

Padel là môn thể thao dùng vợt đục lỗ và banh nỉ.

Mặc dù ra đời từ những năm 1960 tại Mexico, Padel lại đặc biệt phổ biến ở các quốc gia như Tây Ban Nha và Argentina, và hiện đang lan rộng với tốc độ nhanh chóng. Dấu hiệu mới nhất cho thấy sự bùng nổ này: tại Hội nghị Thượng đỉnh Padel Thế giới 2025 ở Barcelona, không chỉ tiềm năng thị trường được bàn thảo mà còn cả khả năng đưa bộ môn này vào chương trình Thế vận hội Olympic 2032 tại Brisbane – một minh chứng rõ ràng cho việc Padel hiện nay đang được nhìn nhận nghiêm túc như một môn thể thao toàn cầu.

David Beckham, Serena Williams, Andy Murray và Eva Longoria chỉ là một vài cái tên trong số những ngôi sao đã “nghiện” môn thể thao mới mẻ này. Theo Báo cáo Padel Toàn cầu 2025 do Playtomic và PwC công bố, chỉ riêng trong năm 2024 đã có hơn 7.000 sân Padel mới được xây dựng trên toàn thế giới cùng hơn 3.200 câu lạc bộ Padel mới, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng tại Pháp, Anh, Đức và Mỹ. Với đà phát triển này, dự kiến sẽ có hơn 81.000 sân Padel được xây dựng vào năm 2027.

Bức tường trong suốt bao quanh sân đấu là điểm nhấn của Padel.

PADEL KHÁC GÌ PICKLEBALL?

Chris Moore và Nicholas Solarewicz, đồng sáng lập Privé Padel, đang dẫn đầu làn sóng padel tại Mỹ khi đưa môn thể thao này đến Hamptons, New York với câu lạc bộ của họ.

Khi được hỏi vì sao Padel có tiềm năng đặc biệt để phát triển trong bối cảnh thể thao và phong cách sống Mỹ, ông Nicholas Solarewicz cho biết: “Điểm khiến Padel trở nên độc đáo là nó bổ trợ cho văn hoá tennis thay vì cạnh tranh với nó - khác biệt lớn so với pickleball.

Nó chia sẻ một số yếu tố của môn squash nhưng lại dễ tiếp cận hơn bất kỳ môn thể thao vợt nào khác. Bạn không cần nhiều năm kinh nghiệm vẫn có thể chơi tốt Padel và tận hưởng niềm vui”.

Padel có nhiều điểm tương đồng với pickleball, nhưng ông Nicholas Solarewicz đã làm rõ sự khác biệt: “Padel năng động và đòi hỏi nhiều thể lực hơn, nhưng mặt sân cỏ nhân tạo mềm (giống sân tennis) giúp nó vẫn thoải mái và dễ tiếp cận.

Những bức tường trong suốt chính là yếu tố đặc trưng. Chúng khiến bạn phải thay đổi chiến lược và nhịp độ trận đấu liên tục, tạo nên một trải nghiệm thực sự độc đáo.

Padel kết hợp sự vui nhộn và dễ tiếp cận của pickleball, kỹ thuật của tennis và bức tường của squash, đồng thời thúc đầy sự kết hợp và giao lưu với nhau của các người chơi với hình thức thi đấu đôi (2 đấu 2) khó môn nào sánh được”.

CÁC RESORT CAO CẤP ĐÃ CHÚ Ý TỚI XU HƯỚNG PADEL

Giờ đây, thị trường khách sạn cao cấp tại Mỹ cũng đang bắt nhịp xu hướng Padel. Từ The Ritz-Carlton ở Key Biscayne, Boar’s Head Resort tại Charlottesville (Virginia), cho đến The Houstonian Hotel, Club & Spa ở Houston (Texas), Padel đang dần trở thành một trải nghiệm thể thao tiêu chuẩn. Các khu nghỉ dưỡng vốn tự hào với sân tennis và pickleball mà chưa có sân Padel, thì rất có thể cũng sẽ sớm bổ sung.

Tại miền Nam California, Rancho Valencia Resort & Spa, vốn đã có một chương trình thể thao vợt đa dạng, đang thiết lập những tiêu chuẩn mới cho Padel. Sau khi hợp tác với hãng thể thao Wilson và Grupo Padel Galis World – công ty thiết kế có trụ sở tại Valencia (Tây Ban Nha), khu nghỉ dưỡng tại San Diego trong năm nay đã triển khai một chương trình Padel toàn diện, bao gồm ba sân đấu, trang thiết bị, huấn luyện viên cùng lịch trình các buổi clinic và drop-in hằng tuần.

Du khách có thể đặt sân giống như đặt lịch spa, và mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng khi họ đến. Ngoài ra, resort còn đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện kéo dài nhiều ngày, lớp huấn luyện nâng cao và giải đấu “Americano” hằng tháng.

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng không hề tiết kiệm trong việc đầu tư cho đội ngũ huấn luyện viên. François Catejón - cựu vận động viên số 1 Padel của Mỹ ở hạng mục trên 35 tuổi - hiện đang giảng dạy tại Rancho Valencia và trực tiếp tham gia điều hành chương trình trên sân.

Thực tế, những môn thể thao mới mang lại cơ hội khổng lồ cho các giải đấu, tài trợ vận động viên và các hoạt động tại sự kiện, chưa kể đến việc tạo ra xu hướng thời trang (hãy nghĩ đến phong cách “tenniscore”) và sự tăng trưởng trong ngành dịch vụ lưu trú. Và khi nhìn theo góc độ đó, Padel hoàn toàn có khả năng vượt qua trào lưu pickleball trong tương lai gần.