Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, vừa ký ban hành công văn số 18/CV-BCĐ gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Theo nội dung công văn, ngày 1/8/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận số 183-KL/TW yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến phản ánh, theo dõi tình hình thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh công việc, và lợi dụng chính sách trong quá trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách, chế độ.

Theo đó, để phát huy hiệu quả tính nhân văn của chính sách và bảo đảm việc giải quyết chính sách, chế độ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có chỉ đạo mới nhất.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đề nghị người đứng đầu các Bộ, Ban, Ngành và các địa phương tăng cường phố biến, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị.

Đồng thời, chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng nghỉ việc, giải quyết kịp thời theo Nghị định số 178 gắn với thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc trong thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng chính sách khi đề xuất, xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hôm 23/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tính đến ngày 19/8, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt (50.345 người đã nhận tiền).

Dự kiến, đến hết tháng 8, số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ theo Nghị định 178 sẽ tăng thêm khoảng 6.000 - 7.000 người. Như vậy, số người nghỉ giải quyết theo chế độ Nghị định 178 dự ước khoảng 100.000 người.