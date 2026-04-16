CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững
Vân Nguyễn
16/04/2026, 16:34
Hội thảo khoa học quốc tế CIGOS 2026 quy tụ hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tập trung trao đổi các xu hướng và giải pháp mới trong quy hoạch, thiết kế và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thích ứng và bền vững...
Sáng 16/4/2026, Hội thảo khoa học quốc tế CIGOS 2026 với chủ
đề “Đổi mới trong quy hoạch, thiết kế và hạ tầng kỹ thuật hướng tới chuyển đổi
thích ứng và bền vững” đã chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh.
CIGOS 2026 do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn
cầu (AVSE Global), Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (UAH) và Viện Đại học Sydney
Việt Nam (SVI) phối hợp tổ chức, diễn ra trong hai ngày 16 - 17/4/2026.
Hội thảo thu hút sự tham gia của cộng đồng chuyên gia toàn cầu nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đô thị hóa và biến đổi khí hậu thông qua các hướng tiếp cận công nghệ.
https://www.youtube.com/embed/xs4mee6EB2U?&rel=0
NĂM XU HƯỚNG THÚC ĐẨY TƯƠNG LAI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (UAH), đồng Chủ tịch hội thảo CIGOS 2026, ghi nhận sự tham gia rộng rãi của cộng đồng khoa học quốc tế, với hơn 430 tóm
tắt bài báo đến từ trên 45 quốc gia. Sau quá trình phản biện của hội đồng khoa
học quốc tế trong và ngoài nước, hơn 220 bài báo chất lượng cao từ hơn 30 quốc
gia đã được lựa chọn để trình bày.
Hội thảo tập trung vào các lĩnh vực như kiến trúc, quy
hoạch, trí tuệ nhân tạo (AI), kết cấu, địa kỹ thuật, công nghệ số, năng lượng
và môi trường. Với sự tham gia của trên 200 nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư và
nhà quản lý, các kết quả nghiên cứu, bài phát biểu và phiên thảo luận chuyên đề
được xác định là những dữ liệu khoa học có giá trị.
PGS. TS Phạm Trọng Thuật kỳ vọng CIGOS 2026 không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn
là không gian đổi mới sáng tạo, nơi các ý tưởng được chuyển hóa thành định
hướng hành động. Trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng và đô thị đang đối mặt với
nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, việc kết nối nghiên cứu với thực tiễn
được đặt ra như một yêu cầu quan trọng.
“Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thúc
đẩy mạng lưới nghiên cứu quốc tế dài hạn, kết nối với các cơ quan quản lý và
chính quyền địa phương nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn”, PGS. TS Phạm
Trọng Thuật nhận định.
Theo TS. Huỳnh Vũ Đạt Khoa, Giám đốc Mạng lưới Năng lượng
& Hàng hải, AVSE Global, đồng thời là Cố vấn cao cấp tại Viện Địa kỹ thuật Na Uy, qua 8 kỳ tổ chức trong 16 năm, CIGOS đã phản
ánh sự chuyển dịch của lĩnh vực xây dựng. Nếu các kỳ đầu tập trung vào cơ học
đất, phân tích kết cấu và phương pháp số, thì những năm gần đây trọng tâm đã
chuyển sang công nghệ số và tính bền vững.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, các ngành kỹ thuật truyền
thống và yêu cầu phát triển bền vững cùng hội tụ, hội thảo xác định 5 xu hướng
chính.
Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, với việc ứng dụng học máy (Machine Learning), bản sao số (Digital Twin) và mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, thi công và quản lý hạ tầng
Thứ hai, vật liệu và công nghệ xây dựng bền vững, tập trung
vào vật liệu tái chế, bê tông xanh và các giải pháp giảm phát thải carbon.
Thứ ba, hạ tầng chống chịu và thích ứng, với các giải pháp
chống ngập, sạt lở và giảm thiểu rủi ro địa kỹ thuật trước tác động của biến
đổi khí hậu.
Thứ tư, năng lượng và môi trường, bao gồm
lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo và các công trình thân thiện môi
trường.
Thứ năm, mô hình hóa và tính toán tiên tiến,
với việc ứng dụng các phương pháp tính toán hiện đại trong kỹ thuật.
“Những xu hướng này được xác định là các hướng nghiên cứu và
ứng dụng có tác động lớn, góp phần định hình cách tiếp cận mới trong lĩnh vực
xây dựng và phát triển đô thị”, TS. Huỳnh Vũ Đạt Khoa nhấn mạnh.
ĐẶT CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
Theo TS. KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam,
thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với các thách thức như biến
đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, áp lực dân số, suy giảm tài nguyên, rủi ro thiên
tai và làn sóng công nghệ, đặt ra yêu cầu mới đối với lĩnh vực xây dựng, kiến
trúc và phát triển đô thị.
Trong bối cảnh đó, CIGOS 2026 có ý nghĩa khi quy tụ các nhà
khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách từ nhiều quốc gia để trao đổi
giải pháp cho đô thị bền vững, thích ứng và bao trùm.
Hội Kiến trúc sư Việt Nam đánh giá cao chủ đề hội thảo, tập
trung vào các xu hướng như trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, vật liệu xanh, hạ
tầng chống chịu, năng lượng và môi trường, cùng các phương pháp mô hình hóa và
tính toán tiên tiến phục vụ thiết kế, quản lý và dự báo.
Từ góc nhìn kiến trúc, theo TS. KTS Phan Đăng Sơn, phát triển bền vững được xác định
không chỉ dừng ở việc xây dựng công trình mà hướng tới kiến tạo môi trường sống
tốt hơn, với hạ tầng an toàn, giao thông hiệu quả, không gian công cộng chất
lượng, nhà ở tiếp cận được với số đông, môi trường sinh thái được bảo vệ và bản
sắc văn hóa được giữ gìn.
Kiến trúc được đặt trong mối liên kết với quy hoạch, kỹ
thuật, công nghệ số, khoa học môi trường và quản trị đô thị, đồng thời đòi hỏi
cách tiếp cận liên ngành, hợp tác đa lĩnh vực và đặt con người làm trung tâm.
Việc hội thảo nhấn mạnh yếu tố con người, văn hóa và xã hội
trong phát triển đô thị được xem là phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đô thị hóa
nhanh và chịu áp lực lớn về hạ tầng và chất lượng sống. Việt Nam hiện đứng
trước cơ hội và thách thức trong việc tái định hình mô hình phát triển đô thị,
đặc biệt tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng ven đô.
Đơn cử như tại TP. Hồ Chí Minh, được
xác định là đô thị đang đối mặt với các vấn đề như ngập lụt, biến đổi khí hậu,
giao thông và áp lực dân số, đồng thời có tiềm năng trở thành nơi thử nghiệm
các giải pháp đô thị.
“Các trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần hình thành các mạng
lưới hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách và triển khai dự án
giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp và chính quyền
đô thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”, TS. Phan Đăng Sơn cho biết.
CIGOS 2026 ghi nhận một số điểm nhấn đáng chú ý khi ần đầu tiên, Viện Đại học Sydney Việt Nam (SVI) tham gia đồng tổ chức, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của hội thảo. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực địa kỹ thuật và xây dựng.
Bên cạnh đó, hội thảo tập trung kết nối nghiên cứu với thực tiễn tại Việt Nam, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, các nội dung thảo luận thể hiện rõ cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa kỹ thuật, công nghệ, môi trường và chính sách.
Hội thảo diễn ra với 20 phiên trình bày chuyên đề song song; các bài báo được tuyển chọn công bố trong bộ Lecture Notes in Civil Engineering (Springer), được lập chỉ mục quốc tế trên Scopus.
