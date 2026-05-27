Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội cần phát huy vai trò đầu tàu phát triển và đổi mới sáng tạo

Hà Nội cần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số....

Chiều 26/5, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã chủ trì Hội nghị Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá thành phố Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai và bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong các nội dung kiểm tra, giám sát. Thành phố cũng có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện, đặc biệt ở khâu triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao việc Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11%/năm trở lên, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, qua đó thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của Thủ đô.

Về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua giám sát cho thấy thành phố đã rất nỗ lực và bước đầu đạt được những kết quả khá rõ nét.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực bước đầu, song nhiều động lực tăng trưởng mới của Hà Nội vẫn phát triển chưa tương xứng.

Cụ thể, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án lớn còn chậm giải phóng mặt bằng; khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng; hoạt động xuất khẩu chịu tác động mạnh từ biến động quốc tế; một số ngành công nghiệp chủ lực đang gặp khó khăn…

Nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Thủ đô không chỉ cần phát huy vai trò đầu tàu phát triển mà còn phải trở thành địa bàn đổi mới sáng tạo, tiên phong thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới.

Theo đó, Hà Nội cần đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương tháo gỡ các dự án tồn đọng; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động.

Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 được công bố bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng với 18/52 chỉ số thành phần đứng đầu, thể hiện vai trò dẫn dắt, đầu tàu của Thủ đô về phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, thành phố cần phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; rà soát, đánh giá lại các nguồn lực phát triển của Thủ đô; thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gắn với tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu; qua đó phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời thúc đẩy giao thương và tăng trưởng kinh tế.

Thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, bảo đảm thực sự trở thành hình mẫu về hạ tầng đô thị, quản trị xã hội và chất lượng đời sống người dân; từ đó có thể nhân rộng tại các địa phương đủ điều kiện.

Liên quan đến triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Qua giám sát cho thấy Hà Nội đã triển khai nhiều nội dung quan trọng, bước đầu hình thành hệ sinh thái số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng điều hành số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, dữ liệu dùng chung và thúc đẩy số hóa quản trị, dịch vụ công. Tuy nhiên, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố vẫn chưa tạo ra nhiều sản phẩm có sức lan tỏa lớn, còn tập trung nhiều vào chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 57-NQ/TW là chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là sự thay đổi về công nghệ mà còn là chuyển đổi về tư duy phát triển, mô hình quản trị, năng lực cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực.

Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, song để đạt được điều đó cần thực sự đổi mới tư duy, mạnh dạn thí điểm và chấp nhận những bước chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa. Thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm, hằng quý, cùng chủ trương mới về thành lập các tổ nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu chính sách, Thành ủy Hà Nội cần cụ thể hóa để triển khai phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Qua đó góp phần tạo chuyển biến thực chất trong công tác đánh giá, xếp loại, bố trí và sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần của đợt kiểm tra, giám sát lần này là nhằm phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không tạo áp lực hình thức hay tâm lý né tránh. Theo Tổng Bí thư, điều quan trọng nhất sau giám sát là phải hành động ngay.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung thực hiện ngay 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần khẩn trương rà soát toàn bộ các kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra để xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị của thành phố về 4 chuyên đề nêu trên, tránh tình trạng cấp thành phố nhận thức rõ nhưng quá trình triển khai ở cơ sở còn hình thức, máy móc.

Thứ ba, khẩn trương sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm, tháo gỡ khó khăn, không để hoạt động kiểm tra trở thành lực cản đối với đổi mới sáng tạo và phát triển.