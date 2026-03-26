Chuyên gia châu Âu đề xuất biến ga metro thành không gian đô thị đa chức năng

Không gian ngầm, mô hình TOD và hợp tác công – tư được các chuyên gia nhấn mạnh là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả phát triển nhà ga đường sắt đô thị tại Hà Nội...

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU – Việt Nam 2026 ngày 24/3, đã diễn ra toạ đàm "Giao thông đô thị bền vững: Giải pháp then chốt cho các thành phố đáng sống". Toạ đàm có sự góp mặt lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cùng nhiều chuyên gia đến từ châu Âu.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Benjamin Viale, Tổng Giám đốc khu vực Nam Á của Tập đoàn AREP, cho rằng Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển không gian ngầm, đặc biệt khi người dân có thể tiếp cận các tiện ích đa dạng như mua sắm, tham quan, dịch vụ trong quá trình sử dụng giao thông công cộng.

Tuy nhiên, điều cốt lõi là phải quy hoạch và thiết kế không gian ngầm với điều kiện tương đồng mặt đất, bảo đảm rộng rãi, thông thoáng và mang lại trải nghiệm tích cực.

Theo ông Benjamin Viale, không gian này cần được thiết kế để người sử dụng không có cảm giác muốn rời đi nhanh chóng, mà ngược lại có thể lưu lại, tận hưởng các dịch vụ như một phần của đời sống đô thị.

Bên cạnh đó, chuyên gia đến từ Tập đoàn AREP cũng khẳng định các tiêu chuẩn kỹ thuật và tầm nhìn dài hạn cũng phải được đặt ra ngay từ đầu, tương tự kinh nghiệm của các hệ thống metro lâu đời như Paris.

Ở góc độ kết nối, ông David Falcon, Giám đốc ESG VinFast, nhấn mạnh việc phát triển giao thông đô thị cần được tiếp cận theo hướng liên kết đa phương thức và mở rộng không gian kết nối, không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà hướng tới liên kết khu vực để nâng cao hiệu quả vận hành.

Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Nghĩa Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đang được xác định là hướng đi trọng tâm. Theo đó, mỗi nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển mà cần trở thành một trung tâm tích hợp, có khả năng thu hút dòng người, phát triển các khu văn phòng, khu dân cư chất lượng cao và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, qua đó tạo nguồn thu để hỗ trợ vận hành hệ thống.

Bên cạnh đó, ông Hòa nhấn mạnh việc triển khai TOD đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, cùng chia sẻ nguồn lực và lợi ích. Ngoài vốn ngân sách và vốn ODA, có thể huy động thêm các nguồn lực như phát hành trái phiếu, hợp tác công – tư để tạo nguồn thu mới, hướng tới mục tiêu các tuyến đường sắt đô thị có thể tự cân đối tài chính.