Thứ Năm, 26/03/2026

Chuyên gia châu Âu đề xuất biến ga metro thành không gian đô thị đa chức năng

Đan Tiên

26/03/2026, 08:51

Không gian ngầm, mô hình TOD và hợp tác công – tư được các chuyên gia nhấn mạnh là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả phát triển nhà ga đường sắt đô thị tại Hà Nội...

Toạ đàm Giao thông đô thị bền vững: Giải pháp then chốt cho các thành phố đáng sống”. Ảnh: Dũng Huỳnh

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU – Việt Nam 2026 ngày 24/3, đã diễn ra toạ đàm "Giao thông đô thị bền vững: Giải pháp then chốt cho các thành phố đáng sống". Toạ đàm có sự góp mặt lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cùng nhiều chuyên gia đến từ châu Âu.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Benjamin Viale, Tổng Giám đốc khu vực Nam Á của Tập đoàn AREP, cho rằng Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển không gian ngầm, đặc biệt khi người dân có thể tiếp cận các tiện ích đa dạng như mua sắm, tham quan, dịch vụ trong quá trình sử dụng giao thông công cộng.

Tuy nhiên, điều cốt lõi là phải quy hoạch và thiết kế không gian ngầm với điều kiện tương đồng mặt đất, bảo đảm rộng rãi, thông thoáng và mang lại trải nghiệm tích cực.

Theo ông Benjamin Viale, không gian này cần được thiết kế để người sử dụng không có cảm giác muốn rời đi nhanh chóng, mà ngược lại có thể lưu lại, tận hưởng các dịch vụ như một phần của đời sống đô thị.

Bên cạnh đó, chuyên gia đến từ Tập đoàn AREP cũng khẳng định các tiêu chuẩn kỹ thuật và tầm nhìn dài hạn cũng phải được đặt ra ngay từ đầu, tương tự kinh nghiệm của các hệ thống metro lâu đời như Paris.

Ở góc độ kết nối, ông David Falcon, Giám đốc ESG VinFast, nhấn mạnh việc phát triển giao thông đô thị cần được tiếp cận theo hướng liên kết đa phương thức và mở rộng không gian kết nối, không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà hướng tới liên kết khu vực để nâng cao hiệu quả vận hành.

Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Nghĩa Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đang được xác định là hướng đi trọng tâm. Theo đó, mỗi nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển mà cần trở thành một trung tâm tích hợp, có khả năng thu hút dòng người, phát triển các khu văn phòng, khu dân cư chất lượng cao và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, qua đó tạo nguồn thu để hỗ trợ vận hành hệ thống.

Ông Trần Ngọc Hòa nhấn mạnh việc triển khai mô hình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, cùng chia sẻ nguồn lực và lợi ích.

Bên cạnh đó, ông Hòa nhấn mạnh việc triển khai TOD đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, cùng chia sẻ nguồn lực và lợi ích. Ngoài vốn ngân sách và vốn ODA, có thể huy động thêm các nguồn lực như phát hành trái phiếu, hợp tác công – tư để tạo nguồn thu mới, hướng tới mục tiêu các tuyến đường sắt đô thị có thể tự cân đối tài chính.

Không thể đẩy rủi ro dự án đường sắt tốc độ cao cho doanh nghiệp

07:40, 01/02/2026

Không thể đẩy rủi ro dự án đường sắt tốc độ cao cho doanh nghiệp

Máy đào hầm TBM2 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã tiến đến Ga S11 - Văn Miếu

10:27, 14/01/2026

Máy đào hầm TBM2 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã tiến đến Ga S11 - Văn Miếu

Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

22:05, 07/01/2026

Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

Bài 2: Hệ sinh thái phát triển có chủ đích và cấu trúc quyền lực kinh tế

Bài 2: Hệ sinh thái phát triển có chủ đích và cấu trúc quyền lực kinh tế

Tăng trưởng kinh tế không chỉ là câu chuyện của vốn, lao động hay công nghệ, cốt lõi của tăng trưởng nằm ở cách nền kinh tế thiết kế và phân bổ quyền lực đối với các nguồn lực chiến lược. Quyền lực không chỉ được hiểu theo nghĩa quyền lực kinh tế thuần túy, mà rộng hơn là quyền lực thể chế trong thiết kế luật chơi và phân bổ các nguồn lực chiến lược của nền kinh tế...

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, chia sẻ về những tiềm năng lợi thế sau khi được mở rộng không gian của thành phố cảng…

Khai thác dữ liệu lớn để giải bài toán phát triển bền vững

Khai thác dữ liệu lớn để giải bài toán phát triển bền vững

Việc ứng dụng công nghệ quan sát trái đất, đặc biệt là khai thác kho dữ liệu khổng lồ từ các chùm vệ tinh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra cơ hội lớn giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai, quản lý tài nguyên…

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

Cam kết đồng hành từ các doanh nghiệp EU được kỳ vọng sẽ giúp Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển công nghiệp nội địa và hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó đặt ra yêu cầu lựa chọn những đối tác chiến lược thực sự, sẵn sàng chia sẻ công nghệ, nhân lực và tầm nhìn phát triển bền vững…

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng để xây dựng dự án cống kiểm soát triều Rạch Tra, góp phần kiểm soát ngập, điều tiết nguồn nước và hoàn thiện hệ thống thủy lợi khu vực Tây Bắc Thành phố...

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

