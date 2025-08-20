CII đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Hà Anh
20/08/2025, 20:59
Kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2025, CII đã phân phối 20 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho cho 155 nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố thông tin Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2025, CII đã phân phối 20 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho cho 155 nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.000 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 1.998,7 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của công ty.
Cơ cấu của CII sau khi phát hành: tổng nợ phải trả của CII trước đợt chào bán ở mức gần 27.373,8 tỷ đồng, sau đợt chào bán trái phiếu tính đến ngày 18/8/2025, tổng nợ của CII tăng lên mức hơn 28.194,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,42 lần lên 2,49 lần.
Trước đó, CII đã phát hành công hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông của công ty, còn lại 2.461 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2025.
Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu cổ phiếu lên gần hơn 624,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.
Mới nhất, HOSE đã có yêu cầu giải trình thông tin giá cổ phiếu CII, tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ ngày 07/08/2025 đến 13/08/2025.
Cụ thể: chốt phiên ngày 7/8 giá cổ phiếu CII đóng cửa ở mốc 16.750 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 13/8, giá cổ phiếu tăng lên 21.850 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 14/8, giá cổ phiếu này CII tăng thêm 6,86% lên 23.350 đồng/cổ phiếu.
Trong văn bản giải trình gửi HOSE, CII cho rằng việc giá cổ phiếu tăng trần trong giai đoạn trên là diễn biến khách quan theo cung – cầu của thị trường chứng khoán.
Hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch, không có sự thay đổi hoặc biến động bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh.
Về hoạt động kinh doanh, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 110,2 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 112,8 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ổn định do đo, lợi nhuận không có nhiều biến động so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của CII đạt gần 1.446,6 tỷ đồng, giảm 8,3% so với 6 tháng đầu năm 2024 (1.577 tỷ đồn); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 205,8 tỷ đồng, giảm 53,8% (445 tỷ đồng).
