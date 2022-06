CII đăng ký bán tiếp 10 triệu cổ phiếu NBB

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE).

Theo đó, CII đăng ký bán thêm 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 49% về còn 39,02% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/6 đến ngày 5/7.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc 59.700 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 11/1) thì giá cổ phiếu này điều chỉnh giảm về chỉ còn 19.100 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 1/6/2022) và giảm gần 55% trong 6 tháng qua.

Mới đây trong ngày 7-8/3/2022, CII đã bán 2,14 triệu cổ phiếu NBB. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 51 triệu, chiếm 51,14% xuống còn hơn 49 triệu cổ phiếu, chiếm 49%/hơn 100 triệu cổ phiếu NBB đang lưu hành.

Được biết, tính tới 31/12/2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 65,32% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, tới 31/3/2022, CII chỉ còn sở hữu 49% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là công ty liên kết.

Vừa qua, NBB cho biết đã mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu để giảm xuống từ 350 tỷ đồng về còn 300 tỷ đồng trong đợt phát hành tháng 6/2021, thời gian mua lại từ 9/5 đến 12/5.

Được biết, đây là trái phiếu phát hành ngày 11/6/2021, đáo hạn ngày 11/6/2024 và mã trái phiếu là NBBH2124001. Như vậy, công ty đã thực hiện mua lại một phần trái phiếu phát hành sau gần 1 năm.

Kết thúc quý 1/2022, NBB ghi nhận doanh thu đạt 75,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,54 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,3% và 95,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty mới hoàn thành 1,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng khuyến nghị của CII lên "khả quan" từ "phù hợp thị trường" mặc dù đã giảm giá mục tiêu 15% xuống 26.100 đồng/cổ phiếu do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 33% trong 3 tháng qua.

Theo VCSC, giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do điều chỉnh lại các giả định của chúng tôi cho rằng dự án phát triển BĐS nhà ở của CII tại Thành phố Thủ Đức, TP. HCM bắt đầu trong giai đoạn 2025-2026 so với trước đó là 2023-2024 do thủ tục pháp lý trong khu vực này chậm hơn so với dự kiến và dự án BOT đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thu phí trong tháng 7/2022 so với trước đó là tháng 5/2022; ngoài ra, VCSC sử dụng mức chiết khấu định giá cao hơn ở mức 15% so với trước đây là 10%. Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến giữa năm 2023.

Tuy nhiên, sau những thay đổi về giả định của chúng tôi - đáng chú ý là các dự án bất động sản nhà ở tại thành phố Thủ Đức - chúng tôi điều chỉnh giảm 84% dự báo tổng LNST cho giai đoạn 2023-2024 và tăng dự báo tổng LNST cho các năm 2025-2026 lên 26%.

Cho năm 2022, VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022 thêm 1,9% lên 796 tỷ đồng (so với mức lỗ 332 tỷ đồng trong năm 2021) chủ yếu do ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn dự kiến trong quý 1/2022 và lợi nhuận trong năm 2022 dự kiến chủ yếu đến từ khoản lãi tài chính 776 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi CTCP Đầu tư 577 (HOSE: NBB) trong quý 1/2022.

VCSC kỳ vọng dòng tiền ổn định từ các dự án BOT lớn của CII sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính của công ty. Trong khi đó, các dự án BĐS nhà ở của CII tại TP. HCM sẽ là động lực thúc đẩy lợi nhuận mạnh mẽ trong trung hạn do các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ tăng tốc.

Cũng theo VCSC rủi ro cho quan điểm của VCSC là việc phát triển dự án bị trì hoãn và/hoặc trì hoãn trả cổ tức bằng tiền mặt; các trở ngại pháp lý đối với các dự án bất động sản của công ty kéo dài.