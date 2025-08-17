VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/8/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 45,05 điểm, tương đương 2,84% lên 1.630 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 9,88 điểm, tương đương 3,63% lên 282,34 điểm.

Đà tăng của thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn với sự tăng điểm luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index vẫn đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn được nâng đỡ bởi đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 4 đến nay. Đà tăng của thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn với sự tăng điểm luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc mạnh có thể xuất hiện đan xen trong quá trình tăng điểm của thị trường ở giai đoạn này.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả lợi nhuận.

Đối với các hoạt động mua trading T+, nhà đầu tư chỉ nên thực hiện ở các nhịp thị trường rung lắc mạnh và ưu tiên các vị thế đang có trong danh mục”.

Đà tăng đã chững lại, trong ngắn hạn VN-Index có thể sẽ tạo nền trên ngưỡng 1.630

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục đà tăng ngay khi mở cửa, tuy nhiên áp lực chốt lời quanh ngưỡng 1.665 đã đẩy chỉ số xuống quanh 1.620 trước khi đóng cửa tại mốc 1,630, giảm gần 11 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Ô tô & phụ tùng.



Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bảo hiểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn trong ngày hôm nay, đặc biệt bán mạnh khoảng 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Vậy là đà tăng đã chững lại, trong ngắn hạn VN-Index có thể sẽ tạo nền trên ngưỡng 1.630".

VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, hỗ trợ tiếp theo 1.565 điểm, giá cao nhất ngày 29/07/2025. VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.650 điểm. Trong khi VN30 đang chịu áp lực bán ở vùng giá 1.800 điểm - 1.830 điểm, tương ứng mức tăng hơn 60% tính từ đáy tháng 4/2024. Mặc dù VN-Index vẫn tăng trưởng, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng, khá nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh đang có rủi ro tạo vùng đỉnh, kết thúc xu hướng tăng giá mạnh đột biến.

Xu hướng thị trường vẫn tăng trưởng sau khi VN-Index vượt đỉnh giá lịch sử năm 2022. Tuy nhiên VN30 đang tăng giá mạnh, hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá rất nhạy cảm hiện nay của VN30, tương ứng mức tăng 60% từ vùng giá thấp nhất tháng 4/2025. Trong lịch sử chưa có nhịp tăng giá liên tiếp nào với mức tăng mạnh quanh 60% của chỉ số VN-Index, VN30 mà không chịu một nhịp điều chỉnh khá mạnh. Do đó cần thận trọng, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường hiện nay. Các vị thế đầu cơ, cơ cấu danh mục đầu tư nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu. Kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ vận động tăng nhẹ trong tuần sau để thăm dò hoạt động mua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chỉ số VN-Index có kháng cự là vùng 1.666 điểm trong thời gian tới. Mặc dù điều chỉnh giảm trong ngày nhưng chỉ số vẫn duy trì dao động trên đường MA5 và giữ được phần lớn đà tăng trong tuần giao dịch (11-15/08). Do đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ vận động tăng nhẹ trong tuần sau để thăm dò hoạt động mua và điều tiết áp lực bán ngắn hạn đang có với hỗ trợ là vùng 1.615 điểm”.

Xu hướng tăng của VN-Index vẫn sẽ tiếp diễn và hướng đến mục tiêu quanh mức 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index giảm 11 điểm, kết phiên ở mốc 1,630 điểm (-0.7%). Thị trường tiếp tục mở gap tăng 20 điểm vào đầu phiên sáng như các phiên trước đó. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng dần theo thời gian khiến cho chỉ số lùi về mốc tham chiếu trước khi giảm mạnh vào cuối phiên. Diễn biến giảm ghi nhận ở các nhóm ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản và Bán lẻ.

TVS Research cho rằng phiên giảm điểm hôm nay của VN-Index chủ yếu đến từ lực bán chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư và điều này không ảnh hưởng đến xu hướng tăng của VN-Index. Chúng tôi cũng nhận thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên đã giúp hạn chế đà giảm của thị trường. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm xu hướng tăng của VN-Index vẫn sẽ tiếp diễn và hướng đến mục tiêu quanh mức 1.700. TVS Research khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại với mục tiêu chốt lời quanh mức 1.700”.

VN-Index trong những phiên tới sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index tiếp tục chinh phục vùng điểm số mới trong tuần qua với thanh khoản trung bình duy trì ở ngưỡng cao trên 47.500 tỷ đồng/phiên.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD tiếp tục hướng lên cùng với việc đường +DI VÀ ADX neo trên mốc 25 cho thấy xu hướng tăng của thị trường vẫn còn được duy trì. Tuy nhiên chỉ báo RSI đã hình thành đỉnh và hướng xuống ở vùng cao sau khi tăng nóng trong những phiên trước đó cho thấy VN-Index trong những phiên tới sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD đã tạo đỉnh và chỉ báo RSI tiếp tục vận động đi xuống cho thấy đà tăng đã có sự giảm tốc. Đồng thời, chỉ báo CMF hướng xuống phần nào cho thấy sự thận trọng của dòng tiền.

Thị trường chứng khoán tuần qua chứng kiến VN-Index tiếp tục biến động trong biên độ rộng. Đà tăng của chỉ số được củng cố bởi sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu Vingroup. Dòng tiền trên thị trường cho thấy sự sôi động và quyết đoán, luân chuyển nhanh chóng giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội sinh lời.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã gia tăng đáng kể vào phiên cuối tuần, đặc biệt tại các cổ phiếu đã tăng nóng trước đó.

Theo nhận định của chúng tôi, những nhịp rung lắc là điều khó tránh khỏi khi chỉ số đang trong xu hướng chinh phục các ngưỡng điểm cao hơn. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở các cổ phiếu đã có đà tăng mạnh và nên ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu có tín hiệu thu hút dòng tiền và bật lên từ nền tích lũy gần nhất để cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn này”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.