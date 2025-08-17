Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời
Nguyễn Hoàng
17/08/2025, 10:38
Thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm mạnh mẽ hướng lên đỉnh cao mới và VN-Index vượt thành công mốc 1600 điểm để lên 1630 điểm. Biên độ tăng 2,8% tuần qua cũng đi kèm với mức thanh khoản trung bình cao nhất lịch sử, sàn HoSE đạt 51,6 ngàn tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên đà tăng có chút hụt hẫng trong phiên cuối tuần khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với mức giảm điểm số…
Diễn biến hưng phấn cao những ngày đầu tuần đã liên tục xuất
hiện những nhịp điều chỉnh trong phiên nhưng kết thúc nhanh chóng và thị trường
phục hồi về cuối. Kiểu giao dịch này là một tín hiệu của sức mạnh khi dòng tiền
bắt đáy hấp thụ tốt khối lượng chốt lời. Tuy nhiên phiên cuối tuần qua lại kết
thúc bất ngờ khi cầu bắt đáy bị “nhấn chìm” và cổ phiếu giảm giá mạnh hàng loạt
dù VN-Index chỉ mất gầm 0,7%.
Các chuyên gia không cho rằng diễn biến giảm trước tăng sau trong
tuần qua là “bẫy kéo – xả” mà chỉ là hiện tượng chốt lời thông thường. Do thị
trường lên giá quá lâu, cổ phiếu điều chỉnh rồi lại tăng tiếp nhiều lần nên tâm
lý dò đỉnh khiến nhà đầu tư phản ứng nhanh và mạnh mỗi khi có tín hiệu bất lợi.
Một số ý kiến thận trọng cho rằng thị trường có thể xuất hiện phiên điều chỉnh,
nếu mức lùi của VN-Index xuống dưới 1600 điểm thì nên thận trọng.
Nhìn nhận về xu hướng dài hạn, các chuyên gia cho rằng đà tăng
hiện tại là bình thường và thị trường có điểm tựa cơ bản để tích cực. Đó là triển
vọng tăng trưởng kinh tế sáng sủa cùng với nhiều chính sách hỗ trợ mạnh, lợi
nhuận doanh nghiệp tăng trưởng phù hợp kỳ vọng, đồng thời khả năng nâng hạng thị
trường lên mới nổi. Do đó dù thị trường có điều chỉnh ngắn hạn thì vẫn là trong
xu thế đi lên.
Kịch bản đẹp đã thành hiện thực tuần qua, VN-Index tiếp tục
tăng mạnh và vượt lên đỉnh cao mới. Diễn biến thường thấy trong các phiên của
tuần là thị trường xuất hiện một nhịp giảm nhưng sau đó lại phục hồi thành
công, nhưng đến phiên cuối tuần là bị ép xuống trọn ngày. Liệu đó có phải là “bẫy
kéo - xả” ở giai đoạn này?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Quan sát vận động thị trường trong tuần có thể thấy sự phân
hóa đã trở lại, khi độ rộng cũng thu hẹp đáng kể với lực bán chiếm ưu thế. Dù vậy,
tôi không cho rằng đây là “bẫy kéo xả” mà thiên về tâm lý chốt lời áp đảo. Thị
trường đã đi lên tốt giai đoạn vừa rồi nên trạng thái hiện thực hóa lợi nhuận
cũng cao hơn, và chỉ cần có dấu hiệu suy yếu từ thị trường chung, phe bán sẽ sẵn
sàng tham gia. Mặc dù tăng điểm nhưng mức đồng thuận lại khá kém, điều này cho
thấy thiếu vắng lực mua mới lên vùng cao. Dấu hiệu phục hồi và bị ép xuống hiện
tại phản ánh lực cung chiếm ưu thế hơn và vận động cần hạ nhiệt để thu hút dòng
tiền mới là điều hợp lý.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Thị trường tuần vừa qua diễn ra sôi động với tâm lý lạc quan
của nhà đầu tư trong những ngày đầu tuần. Với quan sát của tôi, nhiều nhà đầu
tư cầm tiền trong giai đoạn trước đó cũng tham gia lại khi thị trường vượt đỉnh
thành công. Tưởng chừng như thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm cho tới
phiên giao dịch ngày 15/8 khi mở cửa các cổ phiếu ngân hàng điển hình như MBB
và ACB đều gần tăng trần nhưng bị bán ngược rất mạnh khiến VN-Index kết phiên giảm
10.96 điểm. Theo quan điểm của tôi thị trường khả năng cao có sự điều chỉnh
đáng kể trong ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng vừa qua và vùng hỗ trợ dự kiến
là 1570 điểm.
Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch tích cực, lên điểm
mạnh mẽ, VN-Index, thanh khoản duy trì ở mức cao, tập trung ở 3 nhóm lớn: Ngân
hàng- Chứng khoán- Bất động sản. Tính đến cuối tuần qua một số cổ phiểu nổi bật
của nhóm Ngân hàng/ Chứng khoán đã tăng bằng lần. Do đó những phiên tuần qua
chúng ta thấy có lực chốt ngắn hạn, điều này hoàn toàn bình thường. Điểm đáng nói là lực cầu canh bắt trong các
thời điểm rung chỉnh mạnh của phiên là rất tích cực, đủ sức hấp thụ lực cung...
Cuối tuần qua, VN-Index chạm tới 1660 điểm rồi quay đầu lùi
về 1630. Tuần mới chỉ số có hỗ trợ tại 1600 điểm, nếu không thủng mốc này, VN-Index
sẽ tích lũy thêm rồi hướng tiếp lên 1720 điểm. Ngược lại, Nếu thủng 1600, áp lực
cung sẽ gia tăng, nhà đầu tư nên thận trọng.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Giai đoạn hiện nay thể hiện sự hào hứng của số đông nhà đầu
tư trong một xu hướng tăng điểm lớn hiếm gặp trong quá khứ. Một giai đoạn “uptrend”
mà nhiều cổ phiếu tăng mạnh liên tiếp, từ các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, chứng
khoán, xây dựng xây lắp, cảng biển…lan tỏa sang các cổ phiếu vừa và nhỏ trong
lĩnh vực hóa chất, thép. Trong mỗi nhịp tăng và điều chỉnh không chỉ các cổ phiếu
mạnh sẽ vừa tăng và tích lũy sau đó là các nhóm ngành khác cũng tăng đan xen. Lực
bán chốt lời cũng gia tăng sau mỗi nhịp đi lên. Giai đoạn này chủ yếu chúng ta
quan tâm đến bẫy giá biến động mạnh trong phiên cũng như việc chọn cổ phiếu. Sẽ
phải chú ý lựa chọn các cổ phiếu tiềm năng nhất cũng như điểm mua, tất nhiên
trong một xu hướng tăng của thị trường thì điều này không quá quan trọng.
Tuần qua chứng kiến đợt bán ròng rất lớn của nhà đầu tư nước
ngoài, đặc biệt là trong 2 ngày cuối tuần. Nếu tính từ thời điểm JP Morgan khuyến
nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam và mức thuế quan 20% được công khai, dòng
vốn này đã đảo ngược hoàn toàn, thậm chí trong 3 tuần gần đây đã bán ròng trên
24 ngàn tỷ đồng. Thời điểm đầu tháng 7 anh chị cũng đã thiên về chiến lược đầu
cơ ngắn hạn của khối ngoại. Có vẻ đến giờ điều này đã được xác nhận và dòng vốn
nóng đang rút ra?
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Trái ngược với dòng tiền từ khối nội liên tục được đổ vào thị
trường kéo VN-Index liên tục phá đỉnh cao mới tuần vừa qua thì nhóm nhà đầu tư
nước ngoài bán ròng trong 6 phiên giao dịch liên tiếp. Động thái này giúp chúng
ta ngầm hiểu rằng nhóm ngoại thực hiện chốt lời những khoản đầu tư tài chính ngắn
hạn mặc cho khuyến nghị tăng tỉ trọng cổ phiếu trên thị trường Việt Nam của JP
Morgan. Tuy nhiên, tôi tin rằng dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm quay
trở lại mua ròng trong cuối quý 3 và quý 4 khi thị trường Việt Nam nâng hạng
thành công, đồng thời cơ cấu lại danh mục đầu tư trong dài hạn.
Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Nhìn lại con sóng 2021, sóng covid… thị trường được dẫn dắt
bởi Nhà đầu tư F0, dòng tiền F0 đổ vào thị trường mạnh mẽ, khiến thị trường
tăng mạnh, tuy nhiên khi thị trường có biến, dòng tiền rút nhanh và “sập” mạnh năm
2022.
Con sóng tăng năm nay được dẫn dắt bởi tổ chức, thể hiện rất
rõ ý chí lớn của Nhà tạo lập, quyết tâm cao của Chính phủ về việc nâng hạng thị
trường. Dòng tiền lớn có xu thế đổ mạnh vào thị trường và chưa thấy có tín hiệu
rút ra. Theo tôi dòng tiền mạnh thể hiện rõ ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất
động sản.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để trao đổi về xu hướng của khối
ngoại khi diễn biến giao dịch của khối này có tín hiệu bán ra ở vài phiên gần đây
nhất là tháng 8 chưa kết thúc. Dù sao xét ở giá trị giao dịch tổng thể của khối
ngoại so với nhà đầu tư trong nước thì là con số nhỏ. Chúng ta chờ đợi giai đoạn
cuối tháng 8 đặc biệt tháng 9 khi quá trình cơ cấu danh mục ETFs diễn ra cũng
như thông tin nâng hạng thị trường xuất hiện rõ nét hơn. Ngoài ra chiến lược
giao dịch của khối ngoại cũng có thể vừa ngắn hạn vừa tầm nhìn chung và dài hạn
nên bức trang giao dịch sẽ rõ nét hơn ở trong 1 – 2 tuần tới cho đến hết tháng
9.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Khối ngoại đang bán ròng trở lại cũng là vấn đề chúng ta cần
để tâm giai đoạn tới, nếu động thái này vẫn tiếp tục duy trì. Dù vậy, khi loại
trừ giao dịch bán ròng ở Vingroup hơn 12 nghìn tỷ đồng vào đầu tháng 8 (có thể
là SK thoái vốn), giá trị rút ròng chung sẽ được giảm một phần. Tôi cho rằng
chưa có nhiều cơ sở để khẳng định dòng vốn đã đảo chiều rút ra, vì các hoạt động
cơ cấu từ các Qũy đầu tư nước ngoài vẫn khó đoán định. Tuy nhiên nếu nhìn ở bối
cảnh rộng hơn, dòng vốn ETF có dấu hiệu cải thiện ở các quốc gia Đông Nam Á vào
cuối tháng 7, đặc biệt ghi nhận giá trị dương như ở Thái Lan, Indonesia,
Malaysia. Tôi kỳ vọng hoạt động bán ròng gần đây chỉ là cơ cấu ngắn hạn và khối
ngoại có thể trở lại mua ròng thời gian tới, đặc biệt là khi Việt Nam được nâng
hạng thị trường vào tháng 9.
Dòng tiền trên thị trường đang vượt xa dự kiến và các nhà
phân tích kỹ thuật từ vùng 1500 điểm đến nay đã liên tục thay đổi mục tiêu của
VN-Index trong ngắn hạn. Thị trường sau khi cập nhật kết quả kinh doanh quý
2/2025 cũng đã có PE gần 15 lần, chưa kể nhiều cổ phiếu cụ thể còn cao gấp nhiều
lần. Theo anh chị thị trường có đang tăng quá nóng hay không?
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Nếu nhìn ở bức tranh định giá chung thị giá so với bức tranh
sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết thì thị trường vẫn chưa phải ở mức giá
quá cao và nhiều nhóm cổ phiếu vẫn ở mức định giá hấp dẫn. Tất nhiên trong một
xu hướng tăng nhiều cổ phiếu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhiều hơn dẫn
đến việc tăng giá nhanh trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cổ phiếu vượt đỉnh mới
nhiều năm. Tuy nhiên số lượng các cổ phiếu này không phải là quá nhiều so với mặt
bằng cổ phiếu niêm yết.
Thị trường giai đoạn này mới chỉ là chặng tăng 1, 2 và chúng
ta sẽ còn chứng kiến những pha tăng tốc hơn ở giai đoạn còn lại của năm. Một số
cổ phiếu thuộc các nhóm ngành sẽ có mức tăng giá vượt trội so với thị trường chung.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Kết quả kinh doanh toàn thị trường công bố trong quý 2 vẫn
diễn biến tích cực, củng cố cho nội tại, đặc biệt ở các nhóm chủ lực của nền
kinh tế như Ngân hàng, Đầu tư công, Tiện ích. Do vậy, tôi cho rằng mức P/E hiện
tại là không quá cao, khi các doanh nghiệp vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng trưởng
trong tương lai, trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục ban hành các quyết sách hỗ
trợ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025. Thêm vào đó, mức
P/E trung bình 10 năm của thị trường quanh 15, trong khi giai đoạn phục hồi sau
Covid thị trường giao dịch quanh mức 18. Điều này cho thấy vùng dao động hiện tại
vẫn ở mức hấp dẫn cho dòng vốn tham gia.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Sau báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2025, P/E forward của
VN-Index khoảng 14-15 lần và cá biệt có những cổ phiếu cao gấp nhiều lần điển
hình như VIX hệ số P/E gần 21 lần. Tuy nhiên mức định giá trung bình vẫn hấp dẫn
hơn các thị trường trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan (18-20x).
Theo quan điểm của tôi đây là mức định giá không rẻ, tuy nhiên chưa phải quá
nóng nếu so với giai đoạn bong bóng đầu năm 2022 (hơn 20 lần) và thị trường còn
được ủng hộ bởi yếu tố cơ bản tương đối vững chắc. Nếu lợi nhuận doanh nghiệp
tiếp tục duy trì đà tăng trong 2 quý cuối năm từ 12-15% P/E có thể giảm xuống
khoảng 13 lần và hỗ trợ thị trường tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, nếu lạm
phát không được kiểm soát tốt đồng thời dòng tiền đầu cơ ngắn hạn tăng mạnh thì
việc VN-Index điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn là không thể tránh khỏi.
Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Dòng tiền lớn vào thị trường đã vượt xa kỳ vọng của nhà đầu
tư. Dòng tiền lớn, tiền rẻ đổ mạnh vào nhóm ngân hàng, các nhóm mã trụ, khiến
điểm số VN-Index nhanh chóng vượt qua 1500 và hướng đến 1660 với những phiên
tăng điểm nhanh, mạnh. Sau kỳ cập nhập kết quả kinh doanh, P/E loanh quanh khoảng
14-15 lần, tôi cho rằng đây chưa phải mức quá nóng. Nhìn lại con sóng 2021, P/E
lên tới 21-22 lần, nên giờ thị trường vẫn còn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư lựa
tìm hàng để mua nắm giữ và “gồng lãi”.
Hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” trong phiên cuối tuần qua cho
thấy đã có áp lực chốt lời mới xuất hiện. Trong lần trao đổi trước anh chị đã
tăng khá mạnh tỷ trọng cổ phiếu lên, vậy đã đến lúc chốt lời chưa? Tỷ trọng cổ
phiếu hiện tại còn bao nhiêu?
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Áp lực chốt lời trong tuần qua tiếp tục tăng cao khi thị trường
liên tục lập đỉnh mới, nhiều nhà đầu tư đã tăng tỷ trọng lên mức tối đa thậm
chí là “full margin” khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn là tương đối rõ ràng.
Theo khuyến nghị của tôi, nhà đầu tư nên chốt lời T+ và giảm bớt tỷ trọng với
danh mục đầu tư ngắn hạn. Với mức lợi nhuận trên 20% tôi cho rằng nhà đầu tư
hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục nắm giữ trung và dài hạn bất chấp thị trường có
thể điều chỉnh. Mức tỷ trọng khuyến nghị 70-80% không margin và nhà đầu tư có
thể tăng tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index điều chỉnh từ 100-150 điểm.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Độ rộng thị trường đã suy yếu đáng kể trong tuần, đặc biệt
chỉ báo phần trăm số cổ phiếu giao dịch trên MA20, 50, 200 cũng đồng thuận đi
xuống. Điều này đang phản ánh áp lực điều chỉnh rõ nét hơn. Thị trường có lẽ đang
chuyển sang giai đoạn củng cố và cần tích lũy trở lại sau các bước tăng nóng
trước đó.
Đối với nhà đầu tư, tôi cho rằng đây là giai đoạn “giữ thành
quả”, không nên dàn trải danh mục hoặc quá hưng phấn. Thay vào đó, có thể thực
hiện chốt lời một phần và theo dõi thêm diễn biến thị trường trong thời gian hạ
nhiệt. Tỷ trọng danh mục sẽ phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của mỗi người. Với
tôi, tôi sẽ đưa tài khoản về mức trung bình và sẽ trở lại đánh giá các cơ hội mới
cho thời gian tới.
Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Thị trường đang có lực chốt lời ngắn hạn, thể hiện rõ hơn ở
2 phiên cuối tuần, kéo lên là có lực xả, cá nhân tôi tuần qua cũng đã khuyến
nghị nhà đầu tư chốt lời dần và cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tuần mới nhà đầu tư
nên tận dụng cơ hội rung lắc để lựa các cổ phiếu thuộc nhóm Bất động sản, Thép,
Thủy sản để gom.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Theo tôi việc chốt lời nên được thực hiện ở các phiên cuối
tuần trước. Tỷ trọng cổ phiếu nên được hạ bớt và co gọn lại, đặc biệt là các cổ
phiếu đã tăng nhiều và liên tục 1 – 3 tuần gần đây. Danh mục vẫn giữ ở mức 50%
và phần tiền chốt lãi và co gọn sẽ được tái đầu tư có thể trong tuần tới với
các cơ hội mới hoặc một vài cổ phiếu được lựa chọn kỹ tất nhiên khả năng tăng
giá mạnh sẽ là tiêu chí khá quan trọng.
