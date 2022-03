CII muốn bán thêm 9 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận bán cổ phiếu quỹ

Theo đó, CII dự kiến bán 9 triệu cổ phiếu quỹ, uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT làm việc với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Mới đây, CII cũng vừa bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu quỹ, thời gian giao dịch từ ngày 24/1 đến ngày 22/2/2022 trong tổng số hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ đã đăng ký bán với giá giao dịch bình quân là 35.128 đồng/cp, tương ứng CII đã thu về khoảng 123 tỷ đồng. Hiện, tổng số cổ phiếu quỹ của CII còn 40.797.370 cổ phiếu.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảm Việt (VCSC) đã giữ khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho CII, đồng thời tăng giá mục tiêu thêm 13% lên 30.900 đồng/CP. Tuy nhiên, chốt phiên ngày 4/3/2022, giá cổ phiếu CII tăng 2,60% dừng tại mức 33.500 đồng/cp, với 1.041.710 đơn vị được giao dịch.

Theo VCSC, VCSC tăng giá mục tiêu chủ yếu do VCSC tăng dự báo đối với tăng trưởng lưu lượng giao thông tại dự án BOT Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận trong giai đoạn 2022-2023 từ 8% lên 10%, phù hợp với kế hoạch của công ty.

Mặt khác, định giá của VCSC cũng được hỗ trợ từ việc CII thoái vốn tại công ty con là CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) với mức giá thuận lợi là do CII dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại NBB xuống 49% vào cuối quý 1/2022 và ghi nhận NBB như công ty liên kết thay vì công ty con như trước đây. Do đó, VCSC cho rằng lợi nhuận từ thoái vốn vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất của CII tại ngày thực hiện ghi nhận NBB là công ty liên kết, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể lợi nhuận của CII trong năm 2022.

Theo đó, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2022 thêm 89% nhưng giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2024 thêm khoảng 10% sau khi NBB đóng góp tỷ trọng lợi nhuận thấp hơn.

Ngoài ra, VCSC dự báo doanh thu đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+139% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 782 tỷ đồng trong năm 2022, so với khoản lỗ trị giá 341 tỷ đồng trong năm 2021 và VCSC kỳ vọng tăng trưởng doanh thu năm 2022 sẽ chủ yếu được dẫn dắt bởi doanh thu bất động sản tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ đóng góp từ các dự án 152 Điện Biên Phủ và dự án The River và dự báo lợi nhuận năm 2022 của CII sẽ được hỗ trợ thêm bởi lợi nhuận tài chính từ việc thoái vốn khỏi NBB.

Ngoài ra, VCSC kỳ vọng dòng tiền ổn định từ các dự án BOT lớn của CII, điều này sẽ cải thiện tình hình tài chính của công ty. Trong khi đó, các dự án bất động sản nhà ở của CII tại TP HCM sẽ là động lực thúc đẩy lợi nhuận mạnh mẽ trong trung hạn do các trở ngại pháp lý dự kiến sẽ giảm.

VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ hoặc rủi ro cho quan điểm của VCSC là tiến độ phát triển dự án được đẩy nhanh hoặc bị trì hoãn và cổ tức tiền mặt cao hơn dự kiến hoặc bị trì hoãn.