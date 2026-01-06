Citibank thiệt hại hơn 1 tỷ USD khi rút khỏi Nga

Citi nằm trong số các các công ty phương Tây duy trì hiện diện ở thị trường Nga lâu hơn kế hoạch ban đầu sau khi chiến tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine...

Tập đoàn tài chính Mỹ Citi đã có được sự phê chuẩn nội bộ để bán nốt mảng kinh doanh còn lại ở Nga cho công ty Renaissance Capital, tiến thêm một bước tới mục tiêu rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga sau mấy năm trì hoãn.

Theo trang Euronews, động thái của Citi diễn ra giữa lúc các công ty phương Tây tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại pháp lý và tài chính trong việc rời thị trường Nga.

Trong một tuyên bố vào tuần vừa rồi, Citi cho hay đã có được sự đồng thuận nội bộ cần thiết để bán lại AO Citibank, bộ phận điều hành hoạt động kinh doanh còn lại của Citi ở Nga, cho Renaissance Capital. “Ngày hôm nay, Citi xác nhận đã nhận được sự phê chuẩn nội bộ cần thiết để tiến hành kế hoạch bán AO Citibank, bộ phận điều hành hoạt động còn lại của Citi tại Nga, cho Renaissance Capital”, tuyên bố viết.

Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ được ký kết và hoàn thiện trong nửa đầu năm 2026, sau đó chờ sự phê chuẩn của cơ quan chức năng.

Trong một báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), Citi cho biết dự kiến sẽ có một khoản lỗ trước thuế xấp xỉ 1,2 tỷ USD, tương đương lỗ sau thuế khoảng 1,1 tỷ USD trong vụ chuyển nhượng nói trên.

Khoản lỗ này là lỗ kế toán, chủ yếu do ảnh hưởng của biến động tỷ giá theo thời gian. Hiện tại, khoản lỗ này được ghi riêng khỏi bảng cân đối kế toán của Citi và chỉ được đưa vào bảng cân đối kế toán một khi thỏa thuận hoàn tất, đồng thời không ảnh hưởng gì đến sức mạnh vốn cốt lõi của tập đoàn.

Dù có khoản lỗ kế toán nói trên, Citi cho biết việc rút khỏi thị trường Nga sẽ mang lại lợi ích cho vị thế vốn CET1 của tập đoàn, chủ yếu thông qua việc loại trừ các tài sản rủi ro.

Citi nằm trong số các các công ty phương Tây duy trì hiện diện ở thị trường Nga lâu hơn kế hoạch ban đầu sau khi chiến tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine vào đầu năm 2022. Hàng trăm công ty phương Tây đã tuyên bố rút khỏi Nga sau khi chiến tranh bắt đầu, song nhiều công ty đã hoãn hoặc chỉ rút một phần khỏi Nga, với lý do Nga là một thị trường lớn hoặc công ty gặp khó khăn trong việc bán tài sản.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Nga đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn đối với các công ty nước ngoài muốn rút khỏi nước này, bao gồm quy định phải có sự phê chuẩn của Chính phủ Nga, phải bán tài sản ở mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực, và bị đánh thuế bổ sung khi thoái vốn.

Những biện pháp này khiến cho việc doanh nghiệp phương Tây rút khỏi thị trường Nga diễn ra chậm hơn, phức tạp hơn, và thậm chí trong một số trường hợp trở nên kém hấp dẫn về mặt tài chính.

Trước khi rút khỏi Nga, Citi đã giảm dần hoạt động tại thị trường này. Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục thu hẹp hiện diện tại Nga trong lúc vượt qua các rào cản pháp lý và hoạt động đối với việc kết thúc hoàn toàn hoạt động tại nước này.