CMC Cyber Security triển khai Chữ ký số cho bệnh viện Chợ Rẫy và Thu Cúc TCI

Trong hành trình chuyển đổi số ngành y tế, nhiều bệnh viện đã triển khai đặt lịch trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, trả kết quả điện tử hay quản lý hồ sơ trên nền tảng số. Tuy nhiên, ở không ít cơ sở y tế, một "điểm nghẽn" vẫn tồn tại: khâu ký xác nhận hồ sơ.
Người bệnh có thể hoàn tất nhiều thủ tục trực tuyến, nhưng đến bước cuối cùng vẫn phải in giấy, ký tay, scan lại và lưu trữ bản cứng. Quy trình này không chỉ làm tăng chi phí vận hành mà còn kéo dài thời gian chờ đợi, phát sinh rủi ro thất lạc hồ sơ và tạo áp lực cho các bộ phận tiếp đón.
Theo Quyết định 586/QĐ-BYT năm 2026 của Bộ Y tế, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 31/12/2026, tiến tới không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027. Với mốc thời gian này, khâu ký xác nhận của người bệnh trở thành điểm cần xử lý sớm: nếu vẫn phải ký tay, in giấy, scan và lưu bản cứng, bệnh án điện tử khó có thể vận hành trọn vẹn.
CMC Cyber Security và Bệnh viện Chợ Rẫy đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ ký số trên cổng VNeID với quy mô 2 triệu lượt ký số cho bệnh nhân. Con số này cho thấy chữ ký số đã bước vào bài toán vận hành thực sự, thay vì chỉ dừng ở thử nghiệm công nghệ.
Giải pháp cho phép người bệnh ký trực tiếp trên nền tảng VNeID mà không cần cài thêm ứng dụng. Khi tích hợp vào quy trình khám chữa bệnh điện tử, hình thức ký số này không chỉ giúp xác thực người dùng nhanh chóng, thuận tiện và bảo đảm giá trị pháp lý, mà còn góp phần giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý biểu mẫu, hạn chế thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả lưu trữ hồ sơ điện tử. Đây được xem là bước đi phù hợp để các bệnh viện hoàn thiện quy trình số hóa ở quy mô lớn, hướng tới mô hình vận hành tinh gọn, an toàn và bền vững hơn.
Tại Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, quá trình chuyển đổi số được triển khai với mục tiêu giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Một trong những thách thức thực tế là bệnh viện phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Bên cạnh những người đã quen với các ứng dụng số, vẫn còn một lượng lớn người cao tuổi hoặc người ít sử dụng công nghệ.
Trước thực trạng này, CMC Cyber Security đã phối hợp với Thu Cúc TCI triển khai hai luồng ký số song song: Ký số qua VNeID cho người bệnh có tài khoản định danh điện tử; và ký số qua căn cước công dân gắn chip cho người bệnh chỉ cần đặt thẻ lên thiết bị đọc tại quầy. Hệ thống hỗ trợ xác thực thông tin và thực hiện ký trên hồ sơ, giúp người bệnh không phải cài thêm ứng dụng hoặc ghi nhớ thêm tài khoản mới.
Theo ghi nhận sau giai đoạn đầu triển khai, thời gian thực hiện ký xác nhận đối với các biểu mẫu đã số hóa giảm khoảng 50%; hơn 85% người bệnh hoàn tất thao tác ngay từ lần hướng dẫn đầu tiên. Đồng thời, lượng giấy in và hồ sơ phải scan lại giảm khoảng 40% ở các nhóm biểu mẫu đã chuyển sang hình thức điện tử.
Ông Trần Mạnh Hiển, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Thu Cúc cho biết, bệnh viện không tìm kiếm một công cụ ký số đơn lẻ mà cần một giải pháp có khả năng tích hợp vào thực tế vận hành, giúp đơn giản hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.
CMC CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số của CMC Cyber Security - đơn vị chủ lực về an ninh mạng của Tập đoàn CMC - được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Giải pháp CMC CA đã được Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho phép kết nối chính thức với hệ thống VNeID, qua đó mở rộng thêm phương thức ký số thuận tiện cho người dân trong các quy trình số.
Theo ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng giám đốc CMC Cyber Security: “Trong y tế, mỗi chữ ký gắn với trách nhiệm pháp lý, dữ liệu điều trị và niềm tin của người bệnh. Vì vậy, chữ ký số không thể chỉ là một công cụ kỹ thuật. CMC Cyber Security cam kết đồng hành cùng các bệnh viện để đưa chữ ký số vào đúng quy trình vận hành - an toàn, hợp pháp, dễ dùng và đủ khả năng mở rộng.”
Với ban lãnh đạo bệnh viện, triển khai chữ ký số mang lại 5 giá trị rõ ràng: Giảm chi phí vận hành giấy tờ - Giảm rủi ro thất lạc hồ sơ - Tăng năng suất quầy tiếp đón - Tăng khả năng truy vết trách nhiệm pháp lý - Tăng mức độ sẵn sàng triển khai bệnh án điện tử.
Nếu không xử lý khâu ký xác nhận, bệnh án điện tử khó vận hành trọn vẹn, bởi quy trình số vẫn có thể bị kéo ngược về giấy ở bước cuối. Với các bệnh viện đang chuẩn bị triển khai bệnh án điện tử, điểm khởi đầu thực tế là rà soát các biểu mẫu còn ký giấy, xác định nhóm quy trình ưu tiên, sau đó lựa chọn phương án ký số phù hợp: VNeID, căn cước công dân gắn chip, ký tập trung hoặc tích hợp trực tiếp với HIS/EMR.
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