Việt Nam đặt mục tiêu tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 72% trong năm nay

Tính đến hiện tại, tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 66%, top 2 ASEAN, top 10 quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ IPv6 trên toàn thế giới...

Toàn cảnh Chương trình làm việc. Ảnh: MST.

Thực hiện "Kế hoạch thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only năm 2026" (Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN ngày 26/2/2026), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mới đây tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về công tác triển khai IPv6, IPv6 Only năm 2026.

Phát biểu định hướng tại Chương trình, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc VNNIC chia sẻ việc triển khai IPv6 là một trong các chỉ tiêu nhiệm vụ bám sát các định hướng, yêu cầu của Chính phủ về "Quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045"; cũng như định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ về "Chương trình thúc đẩy, triển khai, chuyển đổi IPv6 only cho Việt Nam giai đoạn 2026-2030".

Phó Giám đốc VNNIC Trần Thị Thu Hiền cho biết Việt Nam cũng đã có đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về IPv6, đặc biệt là các chính sách quy định thúc đẩy IPv6 tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN.

Tính đến hiện tại, tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 66%, top 2 ASEAN, top 10 quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ IPv6 trên toàn thế giới. Để đạt được kết quả này, các doanh nghiệp đã và đang tích cực triển khai IPv6, tuy nhiên, mức độ và tốc độ đều chưa đảm bảo các yêu cầu chung.

Trên cơ sở các yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, các doanh nghiệp CMC Telecom, Hanoi Telecom, Vietnamobile và NetNam cam kết quyết liệt, đồng hành VNNIC bám sát mục tiêu, chỉ tiêu năm, quyết liệt thực hiện mục tiêu tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 72% năm 2026.

Về chỉ tiêu, yêu cầu IPv6 trong năm 2026 đối với các doanh nghiệp trên như sau.

Với dịch vụ viễn thông (ISP), mobile, cấp IPv6 dịch vụ, thuê bao, tỷ lệ thuê bao hoạt động IPv6, tăng trưởng hàng quý và đạt tối thiểu đạt 65%, giám sát định kỳ (tháng, quý) hoạt động dịch vụ IPv6, xử lý việc tắt bỏ IPv6.

Với dịch vụ IDC, Cloud, hosting, sẵn sàng IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, cấp IPv6 mặc định cho khách hàng; 100% các website cung cấp dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp được kích hoạt IPv6; tỷ lệ khách hàng IPv6 tăng trưởng hàng quý và đạt 30-50% trong năm 2026.

Với hệ thống IT nội bộ, Website của đơn vị thành viên, triển khai toàn diện đảm bảo việc chuyển đổi IPv6 đồng bộ cho mạng, dịch vụ nội bộ.

Với thí điểm IPv6 Only cho mạng truy cập, mạng dịch vụ của doanh nghiệp, thử nghiệm, thí điểm và triển khai IPv6 only tại các mạng, dịch vụ Internet băng rộng, triển khai IPv6 Only cho mạng truy cập, mạng dịch vụ của doanh nghiệp.

Về ban hành kế hoạch IPv6 only trong năm 2026, nghiên cứu, triển khai ban hành Kế hoạch IPv6 Only giai đoạn 2026-2030, kế hoạch hàng năm ở cấp Ban điều hành doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đồng bộ, phù hợp với Chương trình Việt Nam IPv6 only 2026-2030.

Về phía VNNIC, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, phát triển các công cụ để chủ động đánh giá hiện trạng, kết quả IPv6 cho mạng, dịch vụ, tiếp tục xây dựng các chương trình đào tạo IPv6 only cho các đơn vị, doanh nghiệp (Chương trình đào tạo tập trung cho nhóm Nội dung số, hosting, IDC vào tháng 9), đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu kế hoạch năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.