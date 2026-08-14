Conviction 2026 với trọng tâm blockchain và AI, tạo hành lang pháp lý cho tài sản số

Việt Nam đang chủ động kiến tạo không gian phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực blockchain và tài sản số. Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 2026 nhấn mạnh dữ liệu là hạ tầng cho AI và blockchain giúp xác thực, truy xuất giá trị tài sản số, đồng thời yêu cầu kiểm soát rủi ro theo pháp luật…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Conviction 2026, sáng 14/8 - Ảnh: H.Vinh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh – Conviction 2026, ngày 14/8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng, trí tuệ nhân tạo (AI) dần đóng vai trò hạ tầng thông minh, còn công nghệ chuỗi khối (blockchain) mở ra phương thức mới để xác lập, lưu chuyển và kiểm chứng giá trị trong môi trường số.

Conviction 2026 lựa chọn AI và blockchain làm hai trụ cột công nghệ phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu. Đây không chỉ là sự bắt kịp mà còn là sự gắn kết trực tiếp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam không đứng ngoài xu thế, nhưng cũng không chạy theo xu thế bằng mọi giá, mà chủ động kiến tạo không gian phát triển mới trên cơ sở pháp luật vững chắc, năng lực công nghệ nội tại và lợi ích quốc gia. Nguyên tắc xuyên suốt là khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng phải kiểm soát rủi ro, phát triển thị trường nhưng phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo Phó Thủ tướng, công nghệ Blockchain không đồng nhất với tiền mã hóa hay hoạt động đầu cơ tài sản. Với khả năng xác thực, truy xuất và bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, Blockchain có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như truy xuất nguồn gốc, logistics, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, định danh số, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản trị chuỗi cung ứng và cung cấp dịch vụ công.

Trong khi đó, tài sản số, tài sản mã hóa và token hóa tài sản được xác định là những không gian ứng dụng quan trọng, song đi kèm với đó là yêu cầu về minh bạch, an toàn tài sản, quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội này là yêu cầu nghiêm ngặt về minh bạch, an toàn tài sản, quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư. Đây là những yếu tố then chốt để xây dựng một thị trường tài sản số lành mạnh và bền vững, tránh những rủi ro tiềm ẩn từ các hoạt động đầu cơ thiếu kiểm soát.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục phát huy vai trò đại diện, cầu nối góp ý chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chủ động làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị và từng bước vươn ra thị trường toàn cầu.

Đối với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho rằng cần chủ động đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ. Các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup cùng phát triển; các nhà đầu tư cần mạnh dạn đồng hành với những công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới có tiềm năng.

KHUNG PHÁP LÝ MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SỐ

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước đi vững chắc trong việc hình thành nền tảng pháp lý cho sự phát triển của công nghệ số, AI và tài sản số. Đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiểm soát rủi ro, nhằm đảm bảo một môi trường phát triển an toàn và minh bạch.

Luật Công nghiệp công nghệ số đã được ban hành, thiết lập một nền tảng pháp lý cơ bản cho toàn bộ ngành công nghiệp công nghệ số, bao gồm cả AI và tài sản số. Cùng với đó, Luật Trí tuệ nhân tạo thể hiện một cách tiếp cận quản lý tiên tiến, lấy con người làm trung tâm và quản trị theo mức độ rủi ro, phản ánh sự nhận thức sâu sắc về những thách thức đạo đức và xã hội mà AI có thể mang lại.

Hơn nữa, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng để cụ thể hóa định hướng phát triển công nghệ. Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định AI, dữ liệu lớn (Big Data) và chuỗi khối (Blockchain) thuộc nhóm công nghệ chiến lược, khẳng định tầm quan trọng của các lĩnh vực này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ, khuyến khích đầu tư và nghiên cứu vào các công nghệ mũi nhọn.

Đặc biệt, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ đã mở ra giai đoạn thí điểm có kiểm soát đối với thị trường tài sản mã hóa. Cơ chế "sandbox" này cho phép các doanh nghiệp và nhà đầu tư thử nghiệm các mô hình kinh doanh và ứng dụng mới trong một môi trường được quản lý chặt chẽ, giúp cơ quan quản lý thu thập dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện khung pháp lý trong tương lai.

Phiên thảo luận, trao đổi về các định hướng, chính sách, khuyến nghị và lưu ý đối với doanh nghiệp - Ảnh: H.Vinh.

Chia sẻ tại phiên thảo luận, luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: Khuôn khổ về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cũng tạo thêm không gian để TP. Hồ Chí Minh thử nghiệm, thu hút nguồn lực và phát triển các dịch vụ tài chính mới, trong đó có thể bao gồm các dịch vụ liên quan đến tài sản số.

Trên nền tảng pháp lý đang dần được hình thành, phiên thảo luận Conviction 2026 đã tập trung vào chính sách và khung pháp lý cho phát triển khoa học công nghệ, AI, tài sản số và công nghệ chuỗi khối tại thị trường Việt Nam. Từ góc độ quản lý, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc tạo hành lang pháp lý để thị trường phát triển mà còn phải bảo đảm tính minh bạch, an toàn và khả năng kiểm soát rủi ro.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tầm quan trọng của việc chủ động kiến tạo không gian phát triển mới trên cơ sở pháp luật, năng lực công nghệ và lợi ích quốc gia, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng phải kiểm soát rủi ro, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Điều này cho thấy một chiến lược phát triển cân bằng, hướng tới sự thịnh vượng chung và bền vững.

Được biết, Conviction 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14–15/8 tại TP. Hồ Chí Minh do Hội Truyền thông – Điện tử TP. Hồ Chí Minh (EIC), Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh (HBA) và hệ sinh thái Ninety Eight phối hợp tổ chức.