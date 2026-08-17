Dự thảo Luật Phát triển đô thị được bổ sung nhiều điểm mới

Về dự thảo Luật Phát triển đô thị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các quy định của Luật có tính khái quát, ổn định và áp dụng lâu dài…

Ảnh minh hoạ: Phan Nam

Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị.

Trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Phát triển đô thị đã được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp.

Sau khi tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, dự thảo Luật hiện gồm 5 chương, 65 điều, giữ nguyên số chương và số điều so với dự thảo đã trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

ĐẢM BẢO TÍNH CHẶT CHẼ KHI QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI DÂN

Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, dự thảo Luật Phát triển đô thị đã điều chỉnh thẩm quyền quyết định việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố từ UBND sang HĐND thành phố. Việc chỉnh lý này nhằm bảo đảm thận trọng, chặt chẽ hơn khi quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền tài sản và quyền về chỗ ở của người dân.

Liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn trên địa bàn thành phố, dự thảo bổ sung cụ thể các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố khi quy định mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính cao hơn nhưng không quá hai lần mức phạt chung. Các lĩnh vực được xác định gồm cứu nạn, cứu hộ; giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ. Quy định này được kỳ vọng tạo cơ sở minh bạch, thống nhất trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, dự thảo Luật còn bổ sung thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc quyết định tiêu chí, danh mục và tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp do UBND thành phố làm cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đây sẽ là căn cứ để sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước và quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn tại doanh nghiệp nhà nước, qua đó tăng tính chủ động cho thành phố và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.

Đối với cơ chế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự thảo bổ sung điều kiện phải có ý kiến của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện thẩm quyền của cơ quan điều hành tại thành phố. Thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế được cung cấp dịch vụ tài chính và các dịch vụ hỗ trợ khác theo giấy phép thành lập, hoạt động cho tổ chức trong nước để thực hiện giao dịch, thu hút vốn đầu tư quốc tế với các điều kiện kèm theo.

Dự thảo Luật cũng bổ sung cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, sử dụng tài sản công nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; có chính sách hỗ trợ phổ biến văn hoá, quảng bá những tác giả, tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa. Đồng thời, bổ sung điều kiện, thẩm quyền xác định doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm có sự tham gia của ngân sách thành phố.

CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU VÀ HOÀN THIỆN

Trình bày ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí với các định hướng lớn và nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. Song, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số vấn đề liên quan đến cơ chế Chính phủ ban hành văn bản thí điểm cơ chế chính sách; giải thích từ ngữ và xác định cấp có thẩm quyền; thẩm quyền quyết định biên chế; cơ chế đối với khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp khu phi thuế quan; cơ chế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hạ tầng, năng lượng và công nghiệp năng lượng; danh mục dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; quy hoạch và bảo đảm trật tự, an toàn tại khu kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, đối với quy định cho phép áp dụng một số nguyên tắc, cơ chế, chính sách của Luật đối với khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp khu phi thuế quan tại các tỉnh, thành phố, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng để bảo đảm tính nhất quán và logic của dự thảo, đề nghị không mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các khu vực tại những địa phương không thuộc đối tượng của Luật. Trong trường hợp xuất hiện chủ trương mới của cấp có thẩm quyền, Chính phủ có thể thực hiện theo cơ chế đã được quy định trong dự thảo hoặc theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách phát triển khu đô thị lấn biển, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy chủ trương của Đảng là xây dựng khung pháp luật về lấn biển thống nhất, đồng bộ và áp dụng trên phạm vi cả nước. Việc Chính phủ có tờ trình riêng, đề xuất bổ sung một chương vào dự thảo Luật với nhiều chính sách mới về lấn biển, tạo đảo nhân tạo nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án có quy mô từ 100.000 tỷ đồng trở lên, thực chất là bổ sung chính sách mới, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật. Do đó, đề nghị nội dung này phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm đánh giá tác động, lấy ý kiến, tham vấn chính sách và tổ chức thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét.

Kết luận nội dung về dự thảo Luật Phát triển đô thị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã phối hợp khẩn trương, trách nhiệm, tiếp thu và giải trình khá đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, tuy nhiên cũng đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các quy định của Luật có tính khái quát, ổn định và áp dụng lâu dài, không vì tạo thuận lợi cho một địa phương hoặc trong một thời điểm mà gây vướng mắc cho các đối tượng khác. Trong đó, đối với khu đô thị lấn biển, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, bổ sung ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền và tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận đầy đủ, bảo đảm chất lượng, không làm vội dù tiến độ gấp, phấn đấu thông qua dự án Luật tại kỳ họp này.