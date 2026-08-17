Nhà chức trách Mỹ không ủng hộ Apple mua chip nhớ Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn Apple mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc…

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Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ ngày càng nghiêm trọng, Apple được cho đang tìm đến các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm giảm áp lực nguồn cung.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal cho biết, sau chuyến thăm cơ sở sản xuất của Apple mới đây, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết: “Chính quyền Tổng thống Donald Trump không ủng hộ điều đó”.

Theo ông, cần tìm “những giải pháp khác cho vấn đề chip nhớ”, thay vì để các doanh nghiệp Mỹ sử dụng chip nhớ do các công ty Trung Quốc sản xuất.

Trước đó, theo nhiều nguồn tin, Apple đã thử nghiệm chip nhớ do ChangXin Memory Technologies (CXMT) và Yangtze Memory Technologies (YMTC), hai nhà sản xuất chip nhớ lớn của Trung Quốc, phát triển.

Các hãng máy tính xách tay như HP và Acer cũng đã bắt đầu sử dụng chip nhớ của CXMT trong một số thiết bị bán bên ngoài Mỹ.

Giám đốc điều hành Apple Sabih Khan đã từ chối xác nhận việc hãng đang thử nghiệm chip nhớ của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt, Apple “phải xem xét tất cả các lựa chọn”, trong đó có việc làm việc với các nhà cung cấp hiện tại để tăng sản lượng tại Mỹ.

Điều này cho thấy khả năng Apple sử dụng các loại chip nhớ do các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp là hoàn toàn có thể xảy ra.

Là nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất của Mỹ, Apple được chính quyền ông Trump kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hoạt động sản xuất trở lại nước Mỹ.

Apple thời gian qua đã cho thấy một số động thái nhằm mở rộng sản xuất trong nước để đổi lấy các ưu đãi thuế từ Tổng thống Donald Trump. Dù vậy, hãng vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng mạng lưới sản xuất, cung ứng ở nước ngoài.

Theo Wall Street Journal, Micron Technology, một trong 3 tập đoàn sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đã đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump ngăn Apple sử dụng chip nhớ do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất.

Theo Micron, nếu Apple chuyển sang sử dụng chip Trung Quốc, điều này có thể gây bất lợi cho hoạt động sản xuất trong nước và đi ngược mục tiêu đưa ngành sản xuất bán dẫn trở lại Mỹ của Nhà Trắng.

Thậm chí, cuối tháng 7, các thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho những bang mà các nhà sản xuất chip nhớ cam kết mở rộng đầu tư, đã gửi thư tới Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, kêu gọi hãng không hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất chip Trung Quốc.

Chính quyền ông Trump thời gian qua đã đe doạ sẽ áp thuế cao hơn để thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi chuỗi cung ứng và tăng sản xuất tại Mỹ.

Đáp lại, các công ty như Apple đã cam kết rót những khoản tiền lớn vào thị trường nội địa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chưa công bố rõ khoản đầu tư sẽ dành cho những dự án sản xuất mới tại Mỹ, mà mới chỉ cam kết khoản chi trong kế hoạch hoạt động tại Mỹ.

Theo WSJ, các nhà chức trách Mỹ đã thúc đẩy một thỏa thuận để Intel sản xuất một số dòng chip cho Apple. Trong khi đó, Apple cũng cam kết sản xuất toàn bộ mặt kính sử dụng cho iPhone và Apple Watch tại Mỹ.

Dù vậy, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người đang phụ trách các nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm mở rộng sản xuất chip trong nước, cho biết Washington vẫn tiếp tục gây sức ép để Apple đưa thêm hoạt động sản xuất về Mỹ.

Theo ông, Apple những năm qua đã xây dựng chuỗi cung ứng chủ yếu dựa trên lợi thế nhân công chi phí thấp. Giờ đây, hãng cần chuyển sang mô hình chuỗi cung ứng dựa nhiều hơn vào sản xuất công nghệ cao.

“Apple có thể làm được không? Tất nhiên là họ có thể”, ông Lutnick nói. Ông cho rằng quá trình này sẽ diễn ra từng bước, và Apple sẽ đưa từng mắt xích trong hoạt động sản xuất về Mỹ.

Hiện phần lớn chuỗi cung ứng của Apple vẫn tập trung tại châu Á. Thời gian qua, hãng cũng đang hợp tác với các đối tác sản xuất theo hợp đồng để xây dựng thêm các nhà máy lắp ráp iPhone tại Ấn Độ, trong nỗ lực đa dạng hóa mạng lưới sản xuất bên ngoài Trung Quốc.