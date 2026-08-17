Phân Bón Cà Mau đồng hành đưa Sầu riêng Đắk Lắk chạm kỷ lục Guinness thế giới

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, quy tụ sự tham gia của chính quyền địa phương, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cộng đồng người trồng, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Hơn 500 chiếc xe bán tải chở sầu riêng tạo nên một hình ảnh quy mô, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, lan tỏa khát vọng đưa sầu riêng và nông sản địa phương vươn xa.
Đằng sau một kỷ lục mang tầm quốc tế là sức mạnh của cả một chuỗi giá trị. Để Sầu riêng Đắk Lắk đi xa hơn, chất lượng trái, vùng trồng, quy trình canh tác và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường cần được nâng lên đồng bộ. Trong chuỗi giá trị ấy, dinh dưỡng là một trong những nền tảng đầu vào quyết định đến quá trình sinh trưởng và chất lượng cây trồng.
Là doanh nghiệp phân bón hàng đầu Việt Nam, Phân Bón Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, lựa chọn đồng hành cùng sự kiện từ chính thế mạnh của mình qua việc cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây sầu riêng. Ông Đặng Hữu Thắng, Phó Giám đốc Marketing Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, chia sẻ: “Đoàn xe Sầu riêng là hình ảnh thể hiện sự chung sức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc tôn vinh thành quả của bà con. Với Phân Bón Cà Mau, đó cũng là tinh thần của ‘Hạt Ngọc Mùa Vàng’- chăm cây từ gốc rễ, cùng bà con tạo ra những trái sầu riêng đạt chất lượng, để giá trị của nông sản được nâng lên ngay từ vùng trồng.”
Sự đồng hành của Phân Bón Cà Mau tại một sự kiện mang tầm vóc quốc tế cũng cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Từ năng lực sản xuất phân bón đến hệ thống giải pháp dinh dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp hướng đến việc góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, chất lượng nông sản và tính bền vững của vùng nguyên liệu.
Kỷ lục Guinness được xác lập tại Đắk Lắk là một dấu mốc truyền thông có sức lan tỏa lớn cho ngành hàng Sầu riêng. Phía sau dấu mốc ấy là nỗ lực của địa phương, người trồng, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành trong việc nâng cao giá trị nông sản. Với Phân Bón Cà Mau, hành trình ấy bắt đầu từ nền tảng rất căn bản từ việc chăm cây đúng, dinh dưỡng đúng và tạo ra những trái Sầu riêng có chất lượng để sẵn sàng chinh phục những thị trường ngày càng cao tiêu chuẩn.
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