Những quốc gia có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao nhất thế giới

Theo dữ liệu năm 2025 của Worldostats, Qatar là quốc gia có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao nhất thế giới, ở mức 83,3%. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đứng thứ hai với 82%.
Đây cũng là hai quốc gia duy nhất trong bảng xếp hạng có hơn 80% dân số thuộc nhóm tuổi lao động, tương đương cứ 10 người thì có hơn 8 người trong độ tuổi này.
Đáng chú ý, cả 4 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các quốc gia vùng Vịnh. Cơ cấu dân số đặc biệt này chủ yếu bắt nguồn từ lực lượng lao động nhập cư đông đảo tại khu vực.
Qatar, UAE, Kuwait và Bahrain thu hút lượng lớn lao động nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực như xây dựng, năng lượng và dịch vụ. Do phần lớn người nhập cư đến đây để làm việc và đang trong độ tuổi lao động, nhóm này chiếm tỷ trọng đặc biệt lớn trong cơ cấu dân số của các quốc gia vùng Vịnh.
Maldives đứng thứ năm với 75,6%, theo sau là Singapore với 75,2%. Saudi Arabia, một nền kinh tế lớn khác tại vùng Vịnh, xếp thứ 7 khi 73,1% dân số nằm trong độ tuổi lao động.
Jamaica là quốc gia duy nhất thuộc khu vực Caribbean xuất hiện trong danh sách, đứng thứ 8 với tỷ lệ 73%. Ba vị trí tiếp theo đều thuộc về các quốc gia châu Á, gồm Brunei với 72,5%, Bhutan với 72,2% và Oman với 72,1%.
Nhóm cuối cùng trong xếp hạng gồm Hàn Quốc với 70,7%, Malaysia 70,3%, Thái Lan 70,2% và Azerbaijan 69,7%. Chênh lệch giữa Qatar, quốc gia đứng đầu, và Azerbaijan ở vị trí thứ 15 là 13,6 điểm phần trăm.
Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động phản ánh cơ cấu độ tuổi của một quốc gia, không đồng nghĩa toàn bộ nhóm dân số này đều đang có việc làm hoặc tham gia thị trường lao động. Trong bảng xếp hạng này, dân số trong độ tuổi lao động được xác định là nhóm từ 15 đến 64 tuổi.
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