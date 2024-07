Cơ cấu danh mục, Phó Chủ tịch SBT đăng ký bán 70 triệu cổ phiếu

Bà Đặng Huỳnh Ức My thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa - TTC AgriS (mã SBT-HOSE).

Theo đó, bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật SBT đăng ký bán 70 triệu cổ phiếu SBT nhằm cơ cấu danh mục. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/7 đến 10/8, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Ức My sẽ giảm sở hữu tại TTC AgriS từ hơn 144,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,02% xuống còn 74,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,84%.

Đóng cửa phiên ngày 10/7, cổ phiếu SBT tăng 1,2% lên mức 12.650 đồng/CP và tạm tính với mức thị giá hiện tại, bà Ức My sẽ thu về khoảng 885,5 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu SBT.

Mới đây, mẹ bà Ức My là bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS cũng báo cáo đã bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT trong thời gian từ ngày 14/3 đến ngày 9/4 theo phương thức thỏa thuận.



Sau giao dịch, bà Ngọc giảm sở hữu từ 84,27 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 11,06% vốn cổ phần xuống còn 69,27 triệu cổ phiếu, tương đương 9,09% vốn cổ phần.

Được biết, công ty huy động thành công 80 triệu USD nguồn vốn ngoại, nâng tổng số vốn huy động thành công lên 220 triệu USD từ các định chế tài chính tên tuổi trong chưa đầy 1 năm.

Ngày 13/5/2024 tại Đài Loan, TTC AgriS đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan), đóng vai trò “lead bank” (ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn), nhóm các ngân hàng cùng tham gia bao gồm: Ngân hàng Hua Nan Commercial, Ngân hàng Mega ICBC, Ngân hàng Export-Import Bank of the Republic of China, Ngân hàng Chang Hwa Commercial, Ngân hàng Land Bank of Taiwan, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings, Ngân hàng Taiwan Business Bank.

Hợp tác thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ TTC AgriS trong việc hoàn thành các định hướng chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tiêu điểm là việc khai mở các thị trường tiềm năng và đạt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng.

Theo đại diện E.SUN Bank, số vốn ngân hàng này và nhóm các ngân hàng tham gia giải ngân đã vượt gấp 2,26 lần so với số tiền thương thảo ban đầu, cho thấy các tổ chức tín dụng Đài Loan, Trung Quốc đang đánh giá rất cao về hoạt động kinh doanh, triển vọng tăng trưởng, cũng như hồ sơ tín dụng uy tín và hoạt động Quản trị công ty toàn diện của TTC AgriS.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 3 niên độ 2023-2024 (1/1/2024-31/3/2024), quý 3, SBT ghi nhận doanh thu đạt 6.195 tỷ, lũy kế 9 tháng, đạt 19.544 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 201 tỷ, luỹ kế 9 tháng đạt 682 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch năm.

Công ty cho biết nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận tăng là do cải thiện trong biên lợi nhuận gộp, do sự chuyển dịch tích cực trong tỷ trọng cơ cấu sản phẩm - dần chuyển sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.