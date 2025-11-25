Thứ Ba, 25/11/2025

Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có trọng tâm, trọng điểm

Hà Lê

25/11/2025, 07:13

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án nghị quyết sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù cho TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trong đó tập trung vào đề xuất thành lập Khu thương mại tự do, hoàn thiện khung pháp lý và phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Chiều tối 24/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung nội dung về thành lập Khu thương mại tự do và loại bỏ quy định về thành phố Thủ Đức do triển khai chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Thủ Đức đã kết thúc hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Về nội dung trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết khuôn khổ pháp lý đối với Khu thương mại tự do Thành phố Hồ Chí Minh gồm bảy nhóm chính sách: phân cấp UBND Thành phố quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới; HĐND Thành phố quyết định trình tự thủ tục; giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp; quy định thẩm quyền quản lý của cơ quan hải quan; cho phép giao, cho thuê đất không qua đấu giá đối với các dự án trong khu (trừ dự án nhà ở thương mại); cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, nhà khoa học, lao động chất lượng cao; cho phép doanh nghiệp trong khu niêm yết, định giá và thanh toán bằng ngoại tệ.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban thống nhất chủ trương thành lập Khu thương mại tự do Thành phố Hồ Chí Minh, với các chính sách dự kiến tương tự Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Cùng phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Dự thảo cũng bổ sung các quy định liên quan đến Khu thương mại tự do, gắn với cảng biển, sân bay, trung tâm tài chính quốc tế và định hướng mở rộng về phía Nam, kết nối Khu kinh tế mở Chu Lai, Cảng hàng không Chu Lai, Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Dự thảo xác định Khu thương mại tự do Đà Nẵng là khu vực có chính sách đặc thù, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, nghiên cứu và phát triển, thu hút nhân lực chất lượng cao, đồng thời bảo đảm sự tương đồng chính sách với các Khu thương mại tự do của ba địa phương: Đà Nẵng, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự đồng tình đối với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho hai thành phố. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ chế phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bảo đảm tính khả thi và xử lý kịp thời vấn đề phát sinh; đồng thời phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương, gắn với kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng chính sách.

Về quy trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoàn thiện các Tờ trình. Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp để thẩm tra, bổ sung nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội; các nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ sẽ do Chính phủ quy định.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

1,17 tỷ USD đã "đổ" về Khu công nghệ cao Đà Nẵng

10:29, 23/11/2025

1,17 tỷ USD đã

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

10:56, 22/11/2025

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

11:13, 17/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

cơ chế chính sách đặc thù Khu Thương mại tự do Đà Nẵng Nghị quyết thí điểm Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế đô thị

Đọc thêm

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 24/11/2025, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ, kêu gọi các hội thành viên, tổ chức trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chung tay sẻ chia khó khăn với người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Báo chí mất nguồn thu quảng cáo vì mạng xã hội “trích dẫn miễn phí”

Báo chí mất nguồn thu quảng cáo vì mạng xã hội “trích dẫn miễn phí”

Theo đại biểu Quốc hội, những trang mạng xã hội đặt tiêu đề sai lệch, cắt xén, xuyên tạc nghiêm trọng nội dung gốc nhằm thu hút tương tác và tăng doanh thu quảng cáo. Điều này khiến báo chí chính thống mất giá trị nội dung và nguồn thu quảng cáo.

Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Sáng 24/11, trước giờ phiên họp buổi sáng của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát động ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện, không để “khoảng trống”, “vùng tối”

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện, không để “khoảng trống”, “vùng tối”

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

