Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ban Chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền (thành lập theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND Thành phố) vừa họp giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III/2025.

Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo (BCĐ) kể từ khi có Quyết định thành lập. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND Thành phố, tính đến tháng 10/2025, TP.Hồ Chí Minh đã thành lập và đưa vào hoạt động 38 Tổ Địa bàn hành chính tại các phường, xã. Đây là mô hình thí điểm gắn với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, nhằm giúp người dân thực hiện hồ sơ “một cửa” thuận tiện hơn.

Các tổ này được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, thiết bị hiện đại; trong đó có 32/38 Tổ đã lắp đặt Kiosk thông minh (người dân không cần nộp hồ sơ trực tiếp cho công chức) và 05 robot hỗ trợ tiếp dân, giúp người dân dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả.

TP.Hồ Chí Minh hiện có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng; trong đó, 1.996 thủ tục đã cung cấp trực tuyến, gồm 1.778 thủ tục toàn trình và 218 thủ tục một phần, đạt tỷ lệ 89,1%, vượt chỉ tiêu năm 2025 và hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 43,46%.

Thành phố cũng đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 284 thủ tục hành chính và đang tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn lại, qua đó góp phần giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ chỉ số 766, TP.Hồ Chí Minh đạt 80,62 điểm, xếp hạng 32/34. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 93,47%, thuộc nhóm cao trong cả nước; mức độ hài lòng của người dân trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ đạt 91,79%.

Nhìn chung, trong năm 2025, Thành phố đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn còn một số tồn tại như: chậm công bố danh mục thủ tục hành chính , hồ sơ điện tử chưa ký số đúng quy định, một số đơn vị chưa tích cực triển khai thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, đặc biệt là thiếu đồng bộ dữ liệu và kết nối liên thông giữa các hệ thống, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục cho người dân…

Trong thời gian tới, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến 01/11/2025 hoàn thành việc triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện dưới hình thức trực tuyến toàn trình, đảm bảo ít nhất 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến và 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Song song đó, Thành phố tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn. Hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng – chính xác – thân thiện.