Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Song Hoàng
17/10/2025, 11:13
TP.Hồ Chí Minh hiện có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng; trong đó, 1.996 thủ tục đã cung cấp trực tuyến, gồm 1.778 thủ tục toàn trình và 218 thủ tục một phần, đạt tỷ lệ 89,1%, vượt chỉ tiêu năm 2025...
Ban Chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền (thành lập theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND Thành phố) vừa họp giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III/2025.
Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo (BCĐ) kể từ khi có Quyết định thành lập. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo của Văn phòng UBND Thành phố, tính đến tháng 10/2025, TP.Hồ Chí Minh đã thành lập và đưa vào hoạt động 38 Tổ Địa bàn hành chính tại các phường, xã. Đây là mô hình thí điểm gắn với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, nhằm giúp người dân thực hiện hồ sơ “một cửa” thuận tiện hơn.
Các tổ này được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, thiết bị hiện đại; trong đó có 32/38 Tổ đã lắp đặt Kiosk thông minh (người dân không cần nộp hồ sơ trực tiếp cho công chức) và 05 robot hỗ trợ tiếp dân, giúp người dân dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả.
TP.Hồ Chí Minh hiện có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng; trong đó, 1.996 thủ tục đã cung cấp trực tuyến, gồm 1.778 thủ tục toàn trình và 218 thủ tục một phần, đạt tỷ lệ 89,1%, vượt chỉ tiêu năm 2025 và hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 43,46%.
Thành phố cũng đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 284 thủ tục hành chính và đang tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn lại, qua đó góp phần giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Theo Bộ chỉ số 766, TP.Hồ Chí Minh đạt 80,62 điểm, xếp hạng 32/34. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 93,47%, thuộc nhóm cao trong cả nước; mức độ hài lòng của người dân trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ đạt 91,79%.
Nhìn chung, trong năm 2025, Thành phố đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch.
Tuy nhiên, Thành phố vẫn còn một số tồn tại như: chậm công bố danh mục thủ tục hành chính , hồ sơ điện tử chưa ký số đúng quy định, một số đơn vị chưa tích cực triển khai thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, đặc biệt là thiếu đồng bộ dữ liệu và kết nối liên thông giữa các hệ thống, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục cho người dân…
Trong thời gian tới, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến 01/11/2025 hoàn thành việc triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện dưới hình thức trực tuyến toàn trình, đảm bảo ít nhất 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến và 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Song song đó, Thành phố tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn. Hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng – chính xác – thân thiện.
Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp sẽ được nhận quà Tết của Công đoàn, với mức dự kiến 1,3 triệu đồng/người trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026…
Dự kiến đến cuối năm 2025, khoảng 850.000 người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước sẽ được quản lý hành nghề tập trung. Căn cước công dân cũng sẽ là giấy phép hành nghề của mỗi cá nhân...
Từ đêm 15 đến sáng 16/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn Quảng Trị đã gây ngập cục bộ và sạt lở tại một số tuyến giao thông miền núi, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.
Từ những triền đồi từng chỉ biết đến mía, sắn và keo, Thượng Ninh hôm nay khoác lên mình màu xanh mới của những vườn mắc ca trĩu quả. Giữa vùng đất còn nhiều gian khó, người dân nơi đây đã tìm được hướng đi bền vững, biến những đồi đất khô cằn thành những “đồi vàng”.
Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: