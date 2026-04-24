Thứ Sáu, 24/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ đông lớn Tư vấn Kim Ngưu giảm sở hữu cổ phiếu VNS xuống còn 5,61%

Hà Anh

24/04/2026, 09:10

Ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, Tư vấn Kim Ngưu vừa thông qua 4 phiên giao dịch để bán bán ra tổng cộng 4,09 triệu cổ phiếu VNS với lý do tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Cụ thể, ngày 14/4/2026, bán ra 1,7 triệu cổ phiếu VNS; ngày 15/4/2026 bán 400.000 cổ phiếu; ngày 16/4/2026 bán 1,59 triệu cổ phiếu; ngày 17/4/2026, bán 400.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch trên, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 7,9 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 3,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,63% xuống còn 5,61% vốn tại Vinasun.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9/4/2026, Tư vấn Kim Ngưu cũng đã bán ra 400.000 cổ phiếu VNS, qua đó giảm sở hữu cổ phiếu từ gần 8,3 triệu cổ phiếu, chiếm 12,22% xuống còn gần 7,9 triệu cổ phiếu, chiếm 11,63%.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Trước đó, ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun đăng ký mua 4,9 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 8/4/2026 đến ngày 7/5/2026.

Nếu thành công, ông Đoàn sẽ tăng số lượng sở hữu từ gần 4,3 triệu cổ phiếu, chiếm 6,33% lên gần 9,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,56% vốn tại VNS.

Ngoài việc giữ chức vụ tại VNS, ông Đoàn còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại theo pháp luật tại CTCP Tập đoàn HIPT và ông Đoàn đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại CTCP VBP cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 17,74 lên mức hơn 16,9 triệu cổ phiếu, chiếm 24,96% vốn tại VNS.

Kết thúc năm 2025, VNS ghi nhận tổng doanh thu đạt 888.26 tỷ đồng, giảm 17,78% so với năm trước và đạt 90,35% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 48,71 tỷ đồng giảm 43,14% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty là 1.773,64 tỷ đồng, giảm 4,40% so với cuối năm 2024. Trong đó:

tài sản ngắn hạn 345,21 tỷ đồng, tài sản dài hạn 1.428,43 tỷ đồng, chiếm 80,54% tổng tài sản, bao gồm các tài sản trọng yếu: 2.167 xe Toyota kinh doanh taxi và hợp đồng; Các xe kinh doanh du lịch và văn phòng; Các tài sản văn phòng và xưởng sửa chữa khác.

Được biết, VNS đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 với kế hoạch tổng doanh thu đạt 902,7 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ (882,66 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 40,2 tỷ đồng, bằng 82,6% so với thực hiện năm 2025 (58,71 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 32,68 tỷ đồng, bằng 83,47% thực hiện năm 2025 (39,15 tỷ) và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, nhưng năm 2026 lại không chia cổ tức.

Từ khóa:

chứng khoán Tư vấn Kim Ngưu VNS

Đọc thêm

HSC đặt mục tiêu lợi nhuận 2.302 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 15.800 tỷ đồng

Năm 2026, HSC đặt mục tiêu doanh thu 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng, mức tăng trưởng lần lượt là 50% và 56% so với năm 2025, tăng vốn điều lệ lên 15.800 tỷ đồng...

SSI đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với doanh thu 15.660 tỷ, lợi nhuận 5.838 tỷ đồng

SSI đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với doanh thu 15.660 tỷ, lợi nhuận 5.838 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI: HoSE) đã công bố kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng…

Chứng khoán HDS bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền làm Chủ tịch, sẽ tăng vốn điều lệ

Chứng khoán HDS bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền làm Chủ tịch, sẽ tăng vốn điều lệ

HDS bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp cao, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với định hướng chiến lược phát triển mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn.

Quỹ ngoại Dragon Capital giảm sở hữu tại DPG trước thềm đại hội cổ đông 2026

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cho biết đã thông qua quỹ thành viên là Samsung Vietnam Securities Master lnvestment Trust bán ra 100.000 cổ phiếu DPG vào ngày 17/4.

Xuân Cầu Holdings muốn mua gần 14 triệu cổ phiếu Viwaseen trong lúc Vinaconex bán ra

Xuân Cầu Holdings muốn mua gần 14 triệu cổ phiếu Viwaseen trong lúc Vinaconex bán ra

Công ty CP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt trọng điểm, hướng tới làm chủ công nghệ

Đầu tư

2

73 thoả thuận hợp tác được ký kết giữa Việt Nam- Hàn Quốc

Đầu tư

3

Giá vàng tuột mốc 4.700 USD/oz vì mối lo lạm phát, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Thế giới

4

Bế tắc ở eo biển Hormuz có thể gây cú sốc lương thực toàn cầu

Thế giới

5

Thuế lao động tăng cao ở các nước giàu

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy