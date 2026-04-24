Cổ đông lớn Tư vấn Kim Ngưu giảm sở hữu cổ phiếu VNS xuống còn 5,61%

Ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, Tư vấn Kim Ngưu vừa thông qua 4 phiên giao dịch để bán bán ra tổng cộng 4,09 triệu cổ phiếu VNS với lý do tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Cụ thể, ngày 14/4/2026, bán ra 1,7 triệu cổ phiếu VNS; ngày 15/4/2026 bán 400.000 cổ phiếu; ngày 16/4/2026 bán 1,59 triệu cổ phiếu; ngày 17/4/2026, bán 400.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch trên, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 7,9 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 3,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,63% xuống còn 5,61% vốn tại Vinasun.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9/4/2026, Tư vấn Kim Ngưu cũng đã bán ra 400.000 cổ phiếu VNS, qua đó giảm sở hữu cổ phiếu từ gần 8,3 triệu cổ phiếu, chiếm 12,22% xuống còn gần 7,9 triệu cổ phiếu, chiếm 11,63%.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Trước đó, ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun đăng ký mua 4,9 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 8/4/2026 đến ngày 7/5/2026.

Nếu thành công, ông Đoàn sẽ tăng số lượng sở hữu từ gần 4,3 triệu cổ phiếu, chiếm 6,33% lên gần 9,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,56% vốn tại VNS.

Ngoài việc giữ chức vụ tại VNS, ông Đoàn còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại theo pháp luật tại CTCP Tập đoàn HIPT và ông Đoàn đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại CTCP VBP cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 17,74 lên mức hơn 16,9 triệu cổ phiếu, chiếm 24,96% vốn tại VNS.

Kết thúc năm 2025, VNS ghi nhận tổng doanh thu đạt 888.26 tỷ đồng, giảm 17,78% so với năm trước và đạt 90,35% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 48,71 tỷ đồng giảm 43,14% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty là 1.773,64 tỷ đồng, giảm 4,40% so với cuối năm 2024. Trong đó:

tài sản ngắn hạn 345,21 tỷ đồng, tài sản dài hạn 1.428,43 tỷ đồng, chiếm 80,54% tổng tài sản, bao gồm các tài sản trọng yếu: 2.167 xe Toyota kinh doanh taxi và hợp đồng; Các xe kinh doanh du lịch và văn phòng; Các tài sản văn phòng và xưởng sửa chữa khác.

Được biết, VNS đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 với kế hoạch tổng doanh thu đạt 902,7 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ (882,66 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 40,2 tỷ đồng, bằng 82,6% so với thực hiện năm 2025 (58,71 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 32,68 tỷ đồng, bằng 83,47% thực hiện năm 2025 (39,15 tỷ) và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, nhưng năm 2026 lại không chia cổ tức.