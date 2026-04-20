Cơ hội cuối tại “Chứng trường huyền thoại 2026”

Giải đấu “Chứng trường huyền thoại 2026” bước vào giai đoạn nước rút nhưng cơ hội vẫn rộng mở. Nhà đầu tư vẫn có thể tham gia, bứt tốc và chinh phục loạt giải thưởng giá trị.

Giữa tháng 4/2026, khi “Chứng trường huyền thoại 2026”, cuộc thi đầu tư chứng khoán được tổ chức bởi Chứng khoán Shinhan (SSV) đã đi qua hơn một nửa chặng đường, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu tham gia lúc này có còn cơ hội? Thực tế cho thấy, giai đoạn nước rút không chỉ dành cho những người đã có vị thế từ đầu, mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho những nhà đầu tư tham gia sau nhưng có chiến lược rõ ràng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán luôn biến động theo từng nhịp, việc “vào sau” đôi khi lại mang đến lợi thế quan sát và linh hoạt hơn trong việc xây dựng danh mục. Với thời gian thi đấu còn kéo dài đến ngày 5/6/2026, cuộc chơi vẫn chưa đi đến hồi kết, và cánh cửa cạnh tranh vẫn rộng mở cho những ai sẵn sàng nhập cuộc.

CƠ HỘI KHÔNG CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU SỚM

Một trong những rào cản tâm lý lớn nhất khiến nhiều nhà đầu tư chần chừ chính là suy nghĩ “vào sau sẽ bất lợi”. Tuy nhiên, thực tế tại “Chứng trường huyền thoại 2026” lại cho thấy điều ngược lại.

Với thời gian thi đấu kéo dài khoảng 15 tuần, giải đấu được thiết kế để phản ánh nhiều trạng thái khác nhau của thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi giai đoạn đều có những cơ hội riêng. Nhà đầu tư tham gia ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể tận dụng các nhịp biến động mới để tạo lợi thế, thay vì bị “gánh” bởi những quyết định từ giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, hệ thống giải thưởng đa tầng cũng giúp mở rộng cơ hội cho người tham gia. Không chỉ có giải chung cuộc, nhà đầu tư còn có thể cạnh tranh ở các hạng mục giải tuần, giải nhà đầu tư vượt trội hay các chương trình dành cho người mới. Điều này tạo nên nhiều “đường đua” song song, thay vì chỉ một cuộc cạnh tranh duy nhất kéo dài từ đầu đến cuối.

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GẦN 2,8 TỶ ĐỒNG

Sức hút lớn của “Chứng trường huyền thoại 2026” đến từ quy mô giải thưởng ấn tượng, với tổng giá trị gần 2,8 tỷ đồng. Đây là một trong những giải đấu đầu tư có mức thưởng đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

Giải thưởng cao nhất là ô tô điện VinFast VF3, bên cạnh đó là hàng loạt phần thưởng giá trị như xe máy SH160i Sport Edition, SH Mode, iPhone 17 Pro Max và hơn 10.000 giải thưởng tiền mặt xuyên suốt chương trình.

Không dừng lại ở đó, mỗi nhà đầu tư khi tham gia đều có cơ hội nhận tối đa 4 loại giải thưởng khác nhau không chỉ gia tăng khả năng nhận thưởng mà còn tạo động lực duy trì phong độ trong suốt quá trình tham gia, bao gồm:

Giải chào mừng (dành cho nhà đầu tư mới): Nhận 150.000 đồng khi mở tài khoản và phát sinh giao dịch từ 1 triệu đồng trong 30 ngày đầu.

Giải nhà đầu tư vượt trội (dành cho nhà đầu tư mới): Nhận thưởng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng khi đáp ứng điều kiện về NAV.

Giải thưởng theo tuần: Nhận thưởng lên đến 3 triệu đồng khi lọt top 3 nhà đầu tư có giá trị giao dịch cao nhất mỗi tuần, mỗi nhà đầu tư được nhận tối đa 2 lần.

Giải chung cuộc: Cạnh tranh dựa trên hiệu suất đầu tư, chinh phục giải thưởng cao nhất là xe VinFast VF3.

Ưu đãi miễn phí giao dịch trọn đời và lãi suất margin hấp dẫn (0% trong 2 tháng đầu, 6,8% trong 4 tháng tiếp theo) hạn mức lên đến 10 tỷ đồng/ tài khoản, giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí, không lo ngại chi phí khi tham gia vào cuộc thi đầu tư.

Đặc quyền dành cho nhà đầu tư mới tại Chứng khoán Shinhan.

Một điểm đáng chú ý của giải đấu là cách phân chia bảng đấu theo quy mô tài sản với ba bảng đấu nhằm đảm bảo tính công bằng:

Bảng nhà đầu tư chiến lược (Professional) cho NAV từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng;

Bảng nhà đầu tư bản lĩnh (Elite) cho NAV từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng;

Bảng nhà đầu tư huyền thoại (Legend) cho NAV từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cách phân bảng này giúp mỗi nhà đầu tư thi đấu đúng “hạng cân”, tối ưu cơ hội cạnh tranh và phát huy thế mạnh.

Toàn bộ hoạt động thi đấu được thực hiện trực tiếp trên nền tảng giao dịch của Chứng khoán Shinhan Việt Nam (website và ứng dụng San Xin Ha), cho phép nhà đầu tư theo dõi hiệu suất và bảng xếp hạng theo thời gian thực.

THỜI ĐIỂM ĐỂ NHẬP CUỘC TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

Với thời hạn đăng ký kéo dài đến 15/5/2026 và thời gian thi đấu đến 5/6/2026, giai đoạn hiện tại được xem là “cửa sổ vàng” để tham gia.

Khi cuộc đua đang bước vào cao trào nhưng chưa ngã ngũ, mỗi quyết định đều có thể tạo ra khác biệt. Đối với những nhà đầu tư đang quan sát, đây có thể là thời điểm phù hợp để nhập cuộc, tận dụng cơ hội còn lại và thử sức trong một sân chơi thực chiến quy mô lớn.

“Chứng trường huyền thoại 2026” không chỉ là nơi cạnh tranh, mà còn là hành trình để mỗi nhà đầu tư kiểm chứng chiến lược, rèn luyện bản lĩnh và tìm kiếm những cột mốc mới trên con đường đầu tư của mình.

* Để được hỗ trợ, nhà đầu tư có thể liên hệ Chứng khoán Shinhan Việt Nam qua website: shinhansec.com.vn hoặc hotline: 028 6299 8000.