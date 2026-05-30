Trang chủ Chứng khoán

Nhà đầu tư Cá nhân tiếp tục bán ròng

Thu Minh

30/05/2026, 08:41

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 421,2 tỷ đồng phiên cuối tuần, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 50,5 tỷ đồng.

VnEconomy

Dòng tiền vẫn chưa tìm được động lực đủ mạnh để quay trở lại thị trường, khiến thanh khoản tiếp tục duy trì ở trạng thái èo uột và chỉ số vận động trong thế giằng co. VN-Index rung lắc mạnh trong suốt phiên giao dịch trước khi đóng cửa gần như đi ngang tại 1.863,49 điểm.

Dù mức giảm không đáng kể, độ rộng thị trường lại phản ánh trạng thái tiêu cực rõ nét khi có tới 189 mã giảm so với chỉ 121 mã tăng, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền đang có xu hướng co cụm vào một số nhóm ngành có câu chuyện riêng, đặc biệt là năng lượng dầu khí và bán lẻ. Nhóm dầu khí trở thành tâm điểm dẫn dắt khi GAS tăng kịch trần, BSR tăng 4,39%, PLX tăng 3,93%, trong khi PVS và PVD cũng duy trì diễn biến tích cực.

Đà tăng của nhóm này chủ yếu phản ánh kỳ vọng giá năng lượng tiếp tục neo cao trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, qua đó hỗ trợ triển vọng lợi nhuận ngắn hạn của doanh nghiệp đầu ngành. Ở nhóm bán lẻ, MCH và VNM tăng khá tốt, cho thấy dòng tiền đang tìm đến các cổ phiếu có nền tảng cơ bản ổn định và khả năng phòng thủ cao trong bối cảnh thị trường thiếu xu hướng rõ ràng.

Ngược lại, sự phân hóa diễn ra sâu sắc tại nhóm bất động sản và ngân hàng – hai nhóm vốn có ảnh hưởng lớn tới chỉ số. VIC tăng nhẹ 0,24%, BCM tăng 1,85% và NVL tăng 0,33%, nhưng phần lớn cổ phiếu bất động sản còn lại chìm trong sắc đỏ như VHM giảm 1,08%, KDH, KBC, PDR hay DXG đồng loạt điều chỉnh mạnh.

Điều này cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại nhóm bất động sản sau nhịp hồi phục trước đó. Tại nhóm ngân hàng, trạng thái phân hóa tiếp tục duy trì. ACB, TCB, HDB và MSB tăng giá, trong khi VCB giảm 1,27%, BID giảm 1,18%, cùng với VPB, CTG và LPB đồng loạt suy yếu. Đây tiếp tục là nhóm gây áp lực lớn nhất lên điểm số thị trường.

Thanh khoản ba sàn giảm xuống dưới 19.000 tỷ đồng, duy trì ở vùng thấp trong ba phiên liên tiếp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 750,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 695,8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tiện ích, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSB, GAS, NVL, TPB, LPB, VCB, PVT, BCM, MCH, VIX. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, VHM, VPB, ACB, SZC, MWG, VCK, MSN, FPT. 

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 421,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 50,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, SHB, STB, MSB, VIC, VHM, CTG, SZC, PLX, VCK. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Chứng khoán. Top bán ròng có: VCB, MWG, VIX, BSR, DGC, GAS, VCI, GEE, TPB.

Tự doanh mua ròng 224,6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 238,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, VCB, TCB, FPT, MBB, MWG, VHM, DCM, SSI, VIC.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, TPB, HPG, HDB, MSB, BID, NVL, CTG, GAS, E1VFVN30. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 899,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 406,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có MSB, STB, SHB, VIC, HPG, TCB, FPT, VNM, NVL, LPB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top mua ròng có MWG, ACB, VCB, CTG, BSR, VPB, HDB, VND, DGC, VIX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.935,8 tỷ đồng, tăng 43,1%, chiếm 23,7% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nối bật tiếp tục ở VJC với hơn 7,1 triệu cổ phiếu, tương đương 1.270,3 tỷ đồng được Cá nhân trong nước trao tay (931,7 tỷ đồng) và mua từ Tổ chức trong nước (338,6 tỷ đồng)

Bên cạnh đó, VIC có giao dịch thỏa thuận 674,5 tỷ đồng, tương đương 3,2 triệu cổ phiếu được Cá nhân trong nước bán cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bán lẻ, Dầu khí, Khí đốt, Xây dựng và vật liệu, Thép, Hóa chất, Hàng không; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Dù phục hồi trong phiên cuối tháng, vàng hoàn tất một tháng giảm giá dưới áp lực từ mỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của tổ chức xếp hạng MSCI.

Khác với quan điểm cho rằng AI sẽ gây thiểu phát, vị quan chức Fed này cho rằng AI sẽ là một lực lượng làm tăng lạm phát trong tương lai gần...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên website và trong các báo cáo của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM)....

Ngại rủi ro, ít cơ hội là lý do duy nhất để giải thích ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục duy trì kéo dài mấy phiên gần đây. Tuy VNI vẫn đang được các mã trụ cố gắng neo giữ nhưng tình trạng suy yếu rõ rệt trên diện rộng của cổ phiếu nói chung rất dễ dẫn đến một nhịp ép cung để kiểm tra margin.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất tầm nhìn kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương

Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của MSCI

Hành trình "50 năm phụng sự khát vọng Việt" được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

