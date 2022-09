Cơ hội đầu tư bất động sản ven biển Phú Yên từ lợi thế 3 trong 1

TÂM ĐIỂM THU HÚT DÒNG TIỀN

Tọa lạc trên trục đường đôi - đại lộ Hùng Vương huyết mạch của thành phố, HTL Seaside dễ dàng chinh phục giới đầu tư bởi sự vượt trội hơn các dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống cả về tiềm năng sinh lời và giá trị sống trên thị trường ven biển Nam Trung Bộ.

Dự án shoptel HTL Seaside mang đến lợi thế 3 trong 1: Second homes nghỉ dưỡng; đầu tư kinh doanh; an cư và tích sản trong cùng một sản phẩm.

Với mục đích đầu tư sản phẩm second homes hay cơ sở lưu trú cho khách du lịch, nhà đầu tư có thể an tâm về nguồn khách dồi dào của thị trường du lịch Phú Yên kể từ khi du lịch phục hồi đến nay. Tính riêng dịp nghỉ lễ 2/9/2022 vừa qua, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt khoảng 41.500 lượt khách, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, số lượt khách lưu trú đạt 24.900 lượt (tăng 183% so với cùng kỳ năm 2019); công suất phòng trung bình đạt 65%, riêng tại các khách sạn, resort có quy mô lớn, ven biển công suất phòng đạt 90-100%. Thực tế chứng minh Phú Yên đã và đang là điểm đến hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước ở những kỳ nghỉ lễ.

Chính nguồn khách du lịch dồi dào này là cơ sở cho bài toán đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ tại trung tâm nhà phố thương mại ven biển HTL Seaside. Dự án sở hữu 3 dãy shoptel với lợi thế 3 mặt tiền đắt giá - tiếp cận nguồn khách du lịch lưu trú, mua sắm, sử dụng dịch vụ tại khu vực bờ biển Tuy Hòa và đại lộ Hùng Vương. Đồng nghĩa với đó, nhà đầu tư có cơ hội khai thác hàng loạt ngành hàng như: Ẩm thực, café, shop thời trang, siêu thị tiện ích, spa và salon, văn phòng bán hàng…

Ngay cả khi bỏ qua những bài toán đầu tư sinh lời hấp dẫn, shoptel HTL Seaside vẫn xứng đáng là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư đích thực để tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành bên bờ biển yên bình của “xứ sở mặt trời mọc” đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt, 100% các căn shoptel tại đây đều được cấp sổ đỏ sở hữu đất ở lâu dài, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư cũng như gia tăng giá trị cho một tài sản truyền đời cho thế hệ tương lai.

Chắc chắn những nhà đầu tư có nhãn quan tinh tường dễ dàng nhận thấy “đòn bẩy” vững chắc cho tiềm năng sinh lời của shoptel HTL Seaside không chỉ xuất phát từ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Phú Yên mà còn là cơ hội đáp ứng chính nhu cầu tiêu thụ của cư dân địa phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đưa shoptel HTL Seaside trở thành sản phẩm đầu tư kinh doanh được yêu thích, tạo nên sự dịch chuyển mới về khẩu vị đầu tư trong thời điểm hiện tại và tương lai gần.

THÀNH THƠI ĐẦU TƯ, SINH LỜI VỮNG CHẮC

Nhận định từ giới chuyên gia, thời điểm cuối năm 2022 là lúc dòng tiền đổ về các kênh đầu tư, đặc biệt là bất động sản thì những sản phẩm nhiều lợi thế như shoptel HTL Seaside sẽ trở thành “điểm đến” đầu tiên của các nhà đầu tư.

Những giá trị bảo chứng cho khả năng sinh lời tại HTL Seaside.

Chọn HTL Seaside, nhà đầu tư có ngay trong tay một lộ trình đầu tư an nhàn, thảnh thơi với chính sách giải ngân song song ưu việt, chưa kể áp dụng đồng thời loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay lên tới 85% giá trị sản phẩm, hưởng lãi suất 0% lên tới 20 tháng. Như vậy, khách hàng chỉ cần bỏ ra 15% giá trị shoptel tương đương từ khoảng 1,7 tỷ đồng để sở hữu ngay 1 căn shoptel tiềm năng, tiến độ giải ngân các đợt tiếp theo đã có sự hỗ trợ đồng thời của ngân hàng.

Hội tụ đầy đủ những điều kiện cần và đủ cho một sản phẩm đầu tư sinh lời hấp dẫn, shoptel HTL Seaside hứa hẹn trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng - kinh doanh - giải trí sầm uất bên bờ biển Tuy Hòa, góp phần nâng niu trọn vẹn từng giá trị sống, đón đầu làn sóng đầu tư sinh lợi nhuận kép.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 866628

Website: www.htlseaside.com.vn

Địa chỉ dự án: Đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam

Đơn vị quản lý Marketing - Truyền thông: Glexhomes

Đại lý phân phối độc quyền: Công ty Cổ phần bất động sản Thế kỷ Cen Land.