Một đại diện Việt Nam nhận học bổng khối ngành STEM của Vương quốc Anh

Việt Nam vinh dự có một học giả xuất sắc nhận được học bổng này, theo học chuyên ngành Khoa học Hành vi và Dữ liệu tại đại học Warwick, Vương quốc Anh...

Thông tin từ Hội đồng Anh cho biết ngày 21/8/2025, Vương quốc Anh và ASEAN đã thông qua chương trình học bổng ASEAN - Vương quốc Anh SAGE (ASEAN-UK SAGE) và chính thức công bố danh sách 11 phụ nữ đươc nhận học bổng của năm 2025.

Được triển khai vào năm 2024, học bổng này nhằm mục đích giải quyết tình trạng chênh lệch giới tính trong việc tiếp cận giáo dục và nghề nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trên khắp các quốc gia ASEAN và Timor-Leste. Đồng thời, trao quyền cho thế hệ phụ nữ tiếp theo trong lĩnh vực STEM.

Sau quá trình tuyển chọn đầy cạnh tranh, với hàng trăm sinh viên từ khắp 10 quốc gia ASEAN và Timor-Leste nộp đơn, ASEAN-UK SAGE đã lựa chọn 11 phụ nữ xuất sắc từ 8 quốc gia sẽ đến Vương quốc Anh vào cuối năm nay để bắt đầu chương trình thạc sĩ tại Đại học Manchester, hoặc Đại học Warwick.

Việt Nam có một học giả xuất sắc nhận được học bổng này - Trang Ngô - theo học chuyên ngành Khoa học Hành vi và Dữ liệu tại đại học Warwick, Vương quốc Anh.

Đối với chương trình học bổng ASEAN-UK SAGE, mỗi học giả sẽ được nhận học bổng toàn phần để hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại các trường đại học uy tín ở Vương quốc Anh. Chương trình học của họ sẽ bắt đầu từ tháng 9/2025.

Những học giả xuất sắc này được tuyển chọn từ nhóm ứng viên có năng lực cao dựa trên thành tích học tập, tiềm năng lãnh đạo và mong muốn đóng góp đáng kể cho lĩnh vực STEM tại quốc gia của họ. Học bổng do Hội đồng Anh phát triển và được Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ thông qua Chương trình ASEAN-UK SAGE.