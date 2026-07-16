TP. Hồ Chí Minh tăng tốc kiểm định chung cư cũ

UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng nghiêm túc, chủ động làm việc với UBND các phường và các đơn vị kiểm định có liên quan để phân tích, làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành công tác kiểm định để có biện pháp kiểm tra. Đồng thời, đôn đốc tiến độ thực hiện kiểm định chung cư, xây dựng sơ đồ Gantt tiến độ thực hiện cụ thể từng chung cư cũ nhằm đảm bảo 100% các chung cư cần kiểm định phải có kết luận kiểm định trước ngày 31/7/2026.
Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các phường liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu tiếp tục chậm hoàn thành công tác kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư.
Đối với công tác quy hoạch, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát quy hoạch, tham mưu chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch phục vụ chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm nếu chậm hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.
UBND Thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 tập trung chỉ đạo, bảo đảm triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ thuộc chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Trên cơ sở kết quả kiểm định và rà soát quy hoạch, Sở Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2035.
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành và địa phương, đồng thời tham mưu UBND Thành phố xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các chỉ đạo liên quan đến chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đến nay Thành phố mới hoàn thành kiểm định 72/220 lô chung cư cũ, tương đương 32,72% kế hoạch. Tiến độ này còn khá thấp so với yêu cầu.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng, việc chuyển đổi các căn hộ tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội đang được xem là một giải pháp khả thi và cần thiết…
Sự kiện ra mắt Signature Edition đánh dấu việc Khải Hoàn Imperial giới thiệu bộ sưu tập căn hộ tinh tuyển cùng hệ sinh thái đặc quyền sở hữu được thiết kế riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các chủ nhân tương lai.
Công tác định giá đất từ lâu luôn là một trong những nội dung phức tạp nhất trong quá trình thực thi pháp luật về đất đai. Không chỉ khó xác định giá sát với thị trường, việc định giá còn tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách, tiến độ triển khai dự án, quyền lợi của người dân và môi trường đầu tư, kinh doanh…
Chủ sở hữu bất động sản tại châu Âu có thể phải nộp thuế trong suốt quá trình từ mua, sở hữu và cho thuê đến khi bán nhà. Tuy nhiên, gánh nặng thuế chênh lệch đáng kể giữa các nước...
Vlasta - Sầm Sơn triển khai đồng thời ba lựa chọn tài chính cùng nhiều ưu đãi theo từng dòng sản phẩm. Chính sách được xây dựng theo hướng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người sử dụng vốn tự có, các nhà đầu tư muốn tối ưu dòng tiền đến khách hàng lựa chọn đòn bẩy ngân hàng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...