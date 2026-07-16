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TP. Hồ Chí Minh tăng tốc kiểm định chung cư cũ

T Thiên Di

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn, đồng thời yêu cầu hoàn thành 100% công tác kiểm định các chung cư thuộc diện phải kiểm định trước ngày 31/7/2026...

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP/Toàn Thắng.
Ảnh minh họa - Ảnh: VGP/Toàn Thắng.

UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng nghiêm túc, chủ động làm việc với UBND các phường và các đơn vị kiểm định có liên quan để phân tích, làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành công tác kiểm định để có biện pháp kiểm tra. Đồng thời, đôn đốc tiến độ thực hiện kiểm định chung cư, xây dựng sơ đồ Gantt tiến độ thực hiện cụ thể từng chung cư cũ nhằm đảm bảo 100% các chung cư cần kiểm định phải có kết luận kiểm định trước ngày 31/7/2026.

Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các phường liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu tiếp tục chậm hoàn thành công tác kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư.

Đối với công tác quy hoạch, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát quy hoạch, tham mưu chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch phục vụ chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm nếu chậm hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 tập trung chỉ đạo, bảo đảm triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ thuộc chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trên cơ sở kết quả kiểm định và rà soát quy hoạch, Sở Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2035.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành và địa phương, đồng thời tham mưu UBND Thành phố xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các chỉ đạo liên quan đến chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đến nay Thành phố mới hoàn thành kiểm định 72/220 lô chung cư cũ, tương đương 32,72% kế hoạch. Tiến độ này còn khá thấp so với yêu cầu.

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