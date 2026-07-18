Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, khơi thông nguồn lực, cải cách thực chất thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số...

Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thường trực Chính phủ khóa mới với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh cả nước tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến hết tháng 6/2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 30,6 triệu tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động và đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%; trong đó có gần 111.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,5%. Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 64,8%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng; doanh nghiệp tư nhân chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về vốn, quản trị, công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị; liên kết nội địa, chuyển giao công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa của khu vực FDI còn thấp.

Môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn những rào cản; thị trường vốn, lao động, khoa học và công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp; việc tổ chức thực thi chính sách ở một số nơi còn chậm, thiếu thống nhất.

XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VƯỚNG MẮC THUỘC THẨM QUYỀN

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết ngay, dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền và đã có đủ căn cứ pháp lý. Những vấn đề cần sửa đổi cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền phải được đề xuất phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tất cả nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai và gửi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để phối hợp rà soát, đánh giá mức độ giải quyết.

Đối với những kiến nghị chưa được xử lý thỏa đáng, VCCI tiếp tục tổng hợp, gửi các bộ, cơ quan của Chính phủ xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. VCCI được giao xây dựng cơ chế hằng tháng tổng hợp phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời xử lý.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cốt lõi là chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển; từ đối thoại sang hành động quyết liệt; từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ và thời hạn hoàn thành.

Các ngành, các cấp phải hành động với tinh thần “khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy”. Kết quả cuối cùng phải được doanh nghiệp cảm nhận rõ rệt và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Xác định phát triển doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia, Thủ tướng yêu cầu mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, ổn định và minh bạch; bảo đảm quyền tự do kinh doanh và khả năng tiếp cận bình đẳng các nguồn lực.

Các bộ phải khẩn trương hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại các kỳ họp tháng 8 và tháng 10/2026, nhất là những luật liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, tín dụng, bất động sản, đất đai, nhà ở, hải quan và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các bộ, ngành, địa phương đồng thời rà soát toàn diện quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, đấu thầu, thuế, hải quan và kiểm tra chuyên ngành; dứt khoát chấm dứt tình trạng quy định chồng chéo, cách hiểu khác nhau, thủ tục bất hợp lý và né tránh trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực chất theo 11 nghị quyết về cắt giảm thủ tục và điều kiện đầu tư, kinh doanh; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với những lĩnh vực đủ điều kiện; đẩy nhanh số hóa và liên thông dữ liệu.

Người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để hồ sơ quá hạn hoặc phát sinh thêm thủ tục ngoài quy định.

KHƠI THÔNG VỐN, ĐẤT ĐAI VÀ GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

Cùng với cải cách thể chế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục khơi thông nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư, bảo đảm dòng tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan được giao tiếp tục phát triển lành mạnh thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước thành kênh huy động vốn trung và dài hạn.

Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam phải được hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành trong tháng 7/2026; đồng thời thúc đẩy hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Tài chính và các địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư; rà soát, phân loại và giải quyết các dự án chậm triển khai, kéo dài, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý 3/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý kịp thời việc hoàn thuế, thanh quyết toán vốn đầu tư công và các nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước, không để doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn do sự chậm trễ của cơ quan quản lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát và mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng trên cơ sở hiệu quả của phương án sản xuất, kinh doanh.

Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải hoàn thành ngay trong tháng 7/2026.

Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí logistics, chi phí kiểm tra chuyên ngành và chi phí tuân thủ không cần thiết; áp dụng quản lý rủi ro, giảm kiểm tra chồng chéo, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Mọi chính sách mới phải được đánh giá đầy đủ tác động tới chi phí và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc phát sinh thêm gánh nặng tuân thủ.

Bộ Công Thương được giao đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế “Go Global” giai đoạn 2026-2030 phải được triển khai hiệu quả. Bộ Công Thương đồng thời khẩn trương đề xuất Chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 7/2026.

PHÁT HUY VAI TRÒ DẪN DẮT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TÀU

Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp đầu tàu và doanh nghiệp công nghệ cao trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo năng suất, giá trị gia tăng và sức bật mới cho nền kinh tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và đổi mới công nghệ.

Thủ tướng và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp nhà nước phải thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong trong các ngành, lĩnh vực then chốt; đi đầu trong đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và tạo thị trường cho doanh nghiệp trong nước.

Bộ Tài chính phải hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8/2026. Bộ Công Thương xây dựng Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh, báo cáo trong quý 3/2026.

Đối với khu vực tư nhân, Thủ tướng khẳng định phải tạo điều kiện bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, đấu thầu và mua sắm công. Các tập đoàn tư nhân lớn, doanh nghiệp công nghệ cao cần phát huy vai trò dẫn dắt, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong tháng 7/2026, Bộ Tài chính phải trình Chính phủ dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng ban hành hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị.

Đối với khu vực FDI, việc thu hút đầu tư phải chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng; gắn ưu đãi với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tỷ lệ nội địa hóa và phát triển doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp FDI phải thực hiện đầy đủ cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng Việt Nam; đẩy mạnh đầu tư các trung tâm nghiên cứu, thiết kế, đổi mới sáng tạo và đào tạo kỹ thuật tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế liên kết thực chất giữa ba khu vực doanh nghiệp thông qua các chương trình hợp tác, dự án, hợp đồng và đơn hàng cụ thể; lấy tỷ lệ nội địa hóa, hiệu quả liên kết và giá trị gia tăng tạo ra trong nước làm thước đo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng và nhân dân về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Mọi khó khăn thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời; vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo ngay, không để kéo dài, làm mất cơ hội đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng vốn; tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh.

Với sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng tin tưởng các nguồn lực sẽ được khơi thông, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.