Hà Nội quyết liệt thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội thông qua việc tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất và thủ tục đầu tư. Cùng với việc xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án, Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới…

Các dự án nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hoàng Bách

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2026-2030 (phần nhà ở xã hội); các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026 và các năm tiếp theo.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN

Báo cáo tại sự kiện, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết đến nay, Thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội, và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương, gồm: 121 dự án nhà ở xã hội; 23 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân; 3 dự án nhà ở cho lực lượng quân đội.

Qua rà soát, có 3 dự án chưa xác định thời điểm khởi công do chủ đầu tư đề xuất chuyển nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội sang hình thức nộp tiền hoặc chậm triển khai. Như vậy, tổng cộng có 144 dự án đã khởi công, đang triển khai, hoặc dự kiến khởi công trong năm 2026.

Theo đại diện Sở Xây dựng, trong số này có 30 dự án đã khởi công với khoảng 24.120 căn hộ. Dự kiến, 11 dự án với khoảng 5.400 căn hoàn thành phần thô trong năm 2026; 19 dự án hoàn thành phần thô trong năm 2027.

Đối với 6 tháng cuối năm 2026, Sở sẽ xây dựng tiến độ triển khai đối với 114 dự án còn lại, phấn đấu khởi công toàn bộ trong năm. Tiến độ được xây dựng căn cứ trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đồng thời, đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tối đa 2 tháng đối với dự án dưới 10ha và 3 tháng đối với dự án từ 10ha trở lên; hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong 1 tháng; rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cấp giấy phép xây dựng xuống không quá 10 ngày làm việc.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, Thành phố hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 91 dự án; hoàn thành giải phóng mặt bằng 67 dự án; giao đất cho 108 dự án; khởi công 114 dự án; hoàn thành phần móng 77 dự án và hoàn thành phần thô thêm 11 dự án. Nếu đúng tiến độ, cả năm 2026 sẽ có 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường, trong đó có 5.400 căn thuộc 11 dự án hoàn thành phần thô.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Hiện, 91 dự án vẫn chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, trong đó 3 dự án gặp vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định về quy hoạch. Ngoài ra, 67 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, do vướng hạ ngầm đường điện, phải cưỡng chế thu hồi đất hoặc người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ…

Từ những vấn đề được nêu, đại diện các doanh nghiệp, sở, ngành của Thành phố cùng các xã, phường có dự án nhà ở xã hội đã tập trung trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ giao đất, quy hoạch chi tiết 1/500, quy trình cấp phép và các thủ tục triển khai dự án….

KỊP THỜI THÁO GỠ CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết Thông báo số 586/TB-VP ngày 2/7/2026 đã xác định rõ mốc tiến độ của 114 dự án. Toàn bộ 114 dự án được khởi công trong năm 2026, là mục tiêu thành phố đã xác định và yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là chủ đầu tư phải quyết tâm thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, với vai trò cơ quan thường trực của Tổ công tác phát triển nhà ở xã hội, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tiến độ; kịp thời báo cáo UBND thành phố để xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương hoặc chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ. Thành phố sẽ tổ chức rà soát, kiểm điểm định kỳ 2 tuần/lần nhằm bảo đảm các mốc thời gian đã đề ra được thực hiện nghiêm túc.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và nội dung thảo luận tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển đô thị và an sinh xã hội của thành phố. Đây không chỉ là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách nhà ở, mà còn là yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển bền vững của Thủ đô.

Đối với công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất nguyên tắc các dự án nhà ở xã hội được ưu tiên triển khai theo cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026. Các địa phương phải rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết. Một số chỉ tiêu quy hoạch như: tầng cao, mật độ xây dựng và dân số, yêu cầu ưu tiên cho dự án nhà ở xã hội.

Về giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan cần coi dự án nhà ở xã hội là nhóm dự án trọng điểm. Địa phương phải chủ động triển khai ngay sau khi xác định ranh giới dự án, thực hiện song song với công tác quy hoạch nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7 và tháng 8 đối với dự án đã có chủ trương đầu tư.

Về thủ tục giao đất, thực hiện theo hướng phân cấp mạnh cho cấp xã, bảo đảm ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng sẽ tiến hành giao đất để chủ đầu tư có cơ sở triển khai thi công. Đối với nghĩa vụ tài chính liên quan đến phần đất thương mại trong dự án, cơ quan chuyên môn cần sớm thống nhất phương pháp xác định, thu và quản lý để áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.

Đối với các kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp về điều chỉnh quy hoạch, tăng chỉ tiêu dân số hoặc một số chỉ tiêu kỹ thuật, Chủ tịch UBND Thành phố cơ bản thống nhất chủ trương xem xét giải quyết theo hướng tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các sở, ngành liên quan phải xử lý nhanh, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ triển khai nhà ở xã hội.