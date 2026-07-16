Hà Nội tăng tốc phát triển các loại hình nhà ở

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình phát triển nhà ở trên địa bàn, gồm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại. Báo cáo cho thấy nguồn cung nhà ở tiếp tục được bổ sung ở nhiều phân khúc.
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN TỪ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐẾN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
Đối với nhà ở xã hội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phê duyệt 51 dự án với khoảng 38.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 77,5 nghìn tỷ đồng. Hiện Thành phố có 107 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được chấp thuận, giao chủ đầu tư triển khai, quy mô khoảng 94.600 căn hộ; có 15 dự án đã khởi công với 12.300 căn hộ, gồm 1.400 căn dành cho thuê.
Theo kế hoạch, trong năm 2026, Hà Nội sẽ có 36 dự án với 20.200 căn hộ hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện 10 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân với quy mô 9.447 căn hộ. Đồng thời, Thành phố cũng thống nhất với Bộ Quốc phòng về khoảng 15 vị trí khu đất, tổng diện tích 18,8 ha để triển khai các dự án nhà ở.
Đối với nhà ở cho thuê, hiện, nhà ở cho thuê thuộc tài sản công gồm 12 căn nhà ở công vụ, 515 căn nhà ở xã hội, 1.532 phòng nhà lưu trú công nhân, 2.578 phòng ở sinh viên và 9.714 căn nhà ở cũ thuộc tài sản công. Ngoài ra, quỹ nhà ở cho thuê thuộc nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cũng có 4.136 căn nhà ở xã hội và 645 căn nhà lưu trú công nhân.
Về nhà ở thương mại, 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận nguồn cung tương đối dồi dào với 26 dự án, tương ứng 6.640 căn hộ, trong đó có 5.230 căn hộ chung cư và 1.410 căn nhà ở thấp tầng. Tuy nhiên, lượng giao dịch có dấu hiệu chững lại do nhiều nguyên nhân như: giá nhà vẫn ở mức cao, lãi suất ngân hàng duy trì ở mức cao và tâm lý chờ giá giảm của người mua. Thành phố đánh giá nguồn cung sản phẩm nhà ở đủ điều kiện đưa ra thị trường vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.
Có thể thấy, Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại. Việc tiếp tục bổ sung nguồn cung kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân theo kế hoạch phát triển của Thành phố.
THỊ TRƯỜNG TÁI CẤU TRÚC THEO NHU CẦU Ở THỰC
Thực tế, những chuyển động của thị trường nhà ở tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản chung cũng xuất hiện nhiều thay đổi giữa các phân khúc. Theo ý kiến chuyên gia, xu hướng này sẽ ngày càng rõ nét vào thời gian tới.
Chia sẻ tại một sự kiện gần đây, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, nhận định dưới sự quan tâm và định hướng của Nhà nước, thị trường bất động sản dần dịch chuyển sang phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Những phân khúc này dự báo sẽ thu hút được dòng vốn đáng kể. Tuy nhiên, phân khúc bất động sản cao cấp lại đối mặt với tình trạng mất cân đối cung – cầu. Nhiều thông tin và số liệu phản ánh phân khúc bất động sản cao cấp có dấu hiệu dư cung trong ngắn hạn và khó có khả năng phục hồi nhanh.
Theo GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, thị trường đang trong quá trình tái cấu trúc rõ rệt, chuyển từ tập trung vào phân khúc cao cấp sang hướng phục vụ nhu cầu ở thực của người dân và người lao động. Đây là xu hướng phù hợp với định hướng phát triển chung của nền kinh tế.
Nhấn mạnh đến phân khúc nhà ở xã hội, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch G6 Group, lưu ý thị trường nhà ở xã hội bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhờ hàng loạt chính sách tháo gỡ thủ tục đầu tư. Theo dự báo đến năm 2030, nguồn cung nhà ở xã hội trên cả nước có thể đạt khoảng 1,5 triệu căn.
Song điều đáng lo ngại là nguy cơ dư cung cục bộ bắt đầu xuất hiện tại một số địa phương. Hiện đã có địa phương ghi nhận tình trạng tiêu thụ chậm đối với nhà ở xã hội. Chẳng hạn tại địa bàn Bình Định cũ, một dự án mở bán gần 400 căn hộ từ tháng 3 nhưng số lượng giao dịch thành công còn khá hạn chế. Một số địa phương khác cũng có dấu hiệu nguồn cung vượt nhu cầu thực. Căn cứ tình hình trên, ông Nguyễn Anh Quê kiến nghị địa phương và doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến khâu khảo sát nhu cầu thị trường trước khi triển khai dự án.
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