Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị và kiến tạo xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng Cảnh sát nhân dân phát huy vai trò nòng cốt, chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ, người dân làm trung tâm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi gặp mặt - Ảnh: TTXVN

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành và đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong những kết quả chung của đất nước và hệ thống chính trị có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân; các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao qua các thời kỳ và Hội Cựu Công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi gặp mặt - Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy nhiệt huyết, trách nhiệm, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác lập và nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục lan tỏa bản chất, truyền thống của “người công an cách mệnh”.

Để góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân và các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao qua các thời kỳ tập trung tham mưu, làm nòng cốt xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân - Ảnh: TTXVN

Lực lượng Cảnh sát nhân dân phải tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; xây dựng các xã, phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn; kiên định mục tiêu kéo giảm 10% tội phạm về trật tự xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phòng, chống tội phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ “quản lý xã hội” sang “quản trị và kiến tạo xã hội”, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm.

Cùng với đó, phải xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ; có năng lực số, tư duy sáng tạo và tinh thần hành động mạnh mẽ trong triển khai các chủ trương của Đảng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò của cựu Công an nhân dân, nhất là các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát nhân dân, trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển.

Tin tưởng vào truyền thống anh hùng của lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng; các thế hệ cán bộ tiếp tục là tấm gương sáng tại nơi cư trú, góp phần tăng cường đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp thu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ toàn tâm, toàn lực thực hiện bằng được các nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao.