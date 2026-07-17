Hà Nội công khai quy hoạch tổng mặt bằng khu vực tái thiết tập thể Trương Định

UBND phường Tương Mai (TP. Hà Nội) vừa công khai Quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định, khu vực lân cận và các trục kết nối, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn.
Cụ thể, diện tích đất khu vực lập quy hoạch khoảng 14.648,52m2, bao gồm: diện tích đất lập quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết khu tập thể Trương Định 13.756,98m2; diện tích đất khu vực mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định 891,54m2. Quy mô dân số khu vực lập quy hoạch 2.380 người.
Tuy nhiên, diện tích xây dựng tối đa là 3.609,6m2, bố trí 2 khối công trình nhà ở chung cư cao tầng; các công trình cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác… theo phương án Quy hoạch tổng mặt bằng được chấp thuận.
Tổng diện tích sàn công trình tối đa 121.007,75m2 (tổng diện tích sàn sử dụng tối đa, không bao gồm diện tích khu kỹ thuật, diện tích phòng cháy chữa cháy, diện tích đỗ xe… là 85.695,88m2). Công trình cao 30 tầng nổi, chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum thang kỹ thuật trên mái)
Số lượng căn hộ dự kiến gồm 1.065 căn. Cơ cấu căn hộ, số lượng căn hộ và diện tích từng loại căn hộ được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở quy định tại Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn Hà Nội.
Đối với những hộ dân thuộc phạm vi các tuyến đường kết nối giao thông phục vụ dự án, việc điều tra, khảo sát hiện trạng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung có liên quan sẽ được nghiên cứu, xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Theo Kế hoạch nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 23/KH-UBND ban hành Kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn TP.Hà Nội, UBND các phường, xã (nơi có nhà chung cư cũ) đã được yêu cầu xây dựng Kế hoạch triển khai lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn phường, xã theo một số nội dung chính:
Các khu chung cư cũ cần tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; các nhà chung cư cũ (độc lập, đơn lẻ) cần nghiên cứu lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; tập hợp các nhà chung cư cũ (độc lập, đơn lẻ - không đủ điều kiện về quy mô diện tích xây dựng lại phục vụ tái định cư) để nghiên cứu lập Đề án quy gom trên địa bàn phường, xã.
Phạm vi triển khai tại 48 phường, xã nơi có nhà chung cư cũ gồm: Đống Đa; Láng; Kim Liên; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Tương Mai; Ô Chợ Dừa; Ba Đình; Giảng Võ; Ngọc Hà; Hai Bà Trưng; Vĩnh Tuy; Cầu Giấy; Nghĩa Đô; Thanh Xuân; Thanh Liệt; Khương Đình; Hoàng Liệt; Hoàng Mai; Vĩnh Hưng; Yên Sở; Long Biên; Bồ Đề; Việt Hưng; Phúc Lợi; Đông Ngạc; Vĩnh Thanh; Thanh Trì; Phúc Thịnh; Hà Đông; Bạch Mai; Phú Diễn; Tây Hồ; Phú Thượng; Gia Lâm; Hồng Hà; Thư Lâm; Đông Anh; Phương Liệt; Cửa Nam; Hoàn Kiếm; Đại Mỗ; Xuân Mai; Yên Hòa; Từ Liêm; Đại Thanh; Xuân Phương; Ngọc Hồi; Phù Đổng.
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