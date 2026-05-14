Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết

Ngày 14/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương và Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước Vũ Hồng Phương đồng chủ trì.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Thu Thủy, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Hội nghị đã thu hút sự tham dự của gần 200 đại diện các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng đang niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và chất lượng nâng cao, việc phát triển thị trường vốn nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng, đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, định hướng lớn đã được ban hành nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính và nâng cao vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Đặc biệt, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ yêu cầu xây dựng doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước, hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, thực hiện quản trị hiện đại, công khai, minh bạch.

“Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn xã hội và gia tăng giá trị doanh nghiệp.” Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay cũng đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội quan trọng. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật xếp hạng, mà còn mở ra cơ hội rất lớn để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn và các quỹ đầu tư thụ động toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước niêm yết và đăng ký giao dịch là hết sức quan trọng. Đây chính là nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và có khả năng tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn trong và ngoài nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc thực hiện nghiêm các quy định về công ty đại chúng, công bố thông tin, quản trị công ty, niêm yết và đăng ký giao dịch; đồng thời chủ động nâng cao tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng hợp lý, thúc đẩy thanh khoản và tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước sẽ góp phần rất quan trọng vào quá trình nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về phía cơ quan quản lý, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, trong quá trình tham gia niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, quản trị tiên tiến, để cùng phát triển thị trường vốn lành mạnh, minh bạch và hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước cho biết tại trong bối cảnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 đã đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn ở mức cao “hai con số”, dẫn đến yêu cầu cao về giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhà nước. Đây là một yêu cầu rất thách thức đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số” không chỉ dựa vào vốn của Nhà nước mà cần huy động nhiều nguồn lực khác, trong đó, huy động vốn qua thị thị trường chứng khoán là một kênh quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá, là công ty đại chúng, đang niêm yết hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.” Cục trưởng Vũ Hồng Phương nhấn mạnh.

Theo đó, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước đánh giá trong nỗ lực chung về phát triển thị trường chứng khoán và phát triển doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động huy động vốn cho đầu tư phát triển, việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước, đồng thời nắm bắt được cơ hội để huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là cần thiết và rất có ý nghĩa.

Cục trưởng hi vọng Hội nghị sẽ là diễn đàn để các đại biểu trao đổi toàn diện những nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đang niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, qua đó thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp sau nội dung khai mạc của lãnh đạo hai đơn vị, các diễn giả đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước đã phổ biến các quy định mới của Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan đến điều kiện công ty đại chúng, đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng và duy trì tư cách công ty đại chúng đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Phiên thảo luận dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương đã tạo cơ hội để đại diện cơ quan quản lý và các đại biểu tham dự trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời cập nhật thêm thông tin, quy định mới phục vụ việc xây dựng phương án tăng vốn, thoái vốn, cơ cấu lại cổ đông, nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam công khai, minh bạch, hiệu quả, bền vững và thực hiện được mục tiêu cơ cấu lại vốn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao sự tham gia đầy, đủ nghiêm túc của các đại biểu tham dự, thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đại biểu sẽ nghiêm túc triển khai các quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán bền vững.