Thứ Năm, 04/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: “Mồi” nhỏ, rủi ro lớn

iTrader

04/06/2026, 16:23

Vùng hỗ trợ kỹ thuật của VNI quanh MA50 và MA100 kết hợp với Fib 38,2% đã thu hút được một lượng vốn nhất định bắt đáy, tạo phiên “rút chân” chiều qua. Tuy nhiên thanh khoản cực thấp hôm nay khiến diễn biến phục hồi trở nên thiếu chắc chắn.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Trong xu hướng điều chỉnh vẫn luôn xuất hiện các phiên phục hồi, thậm chí là nhịp hồi đủ T+. Các vùng hỗ trợ kỹ thuật thường là căn cứ để nhà đầu tư tự tin hơn trong việc bắt đáy. Tuy nhiên khả năng duy trì của dòng tiền mới là yếu tố quyết định.

Hôm qua thanh khoản khá tốt với giá trị khớp lệnh tầm 17,4k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận. Đa số cổ phiếu hình thành “nến rút chân” và VNI cũng vậy. Diễn biến này xuất hiện trong vùng hỗ trợ kỹ thuật hứa hẹn sự đồng thuận tốt hơn. Hôm nay đà phục hồi nối tiếp khá vất vả, buổi sáng giao dịch yếu cả giá lẫn tiền, phải đến chiều sự phục hồi cộng hưởng tốt hơn của nhóm Vin cùng với dầu khí và một số mã ngân hàng mới đưa VNI lên rõ rệt.

Độ rộng thị trường vẫn không cho thấy sự hào hứng rõ rệt, chưa kể số thực sự tăng mạnh đi kèm với thanh khoản tốt cũng rất ít. Phần lớn giao dịch ở nhóm tăng giá chỉ dồn vào khoảng 20 cổ phiếu hàng đầu và cũng không nhiều “ngựa ô”. Số lớn mã tăng đột biến hôm nay như STB, GEX, GEE, NVL, GMD mới chỉ là biến động một ngày. Cổ phiếu dầu khí cũng tương tự thậm chí còn có tín hiệu xả giá cao. Hiện tượng bắt đáy lúc nào cũng có, nhưng để hình thành một nhịp hồi thực sự lại là chuyện khác. Khả năng cao diễn biến phục hồi hiện tại chỉ là dao động đơn lẻ.

Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là phải có sự gia tăng đáng tin cậy của dòng tiền. Đằng sau mỗi lệnh mua là quyết định dựa trên sự tự tin. Nếu không tự tin, hoặc nhà đầu tư sẽ đứng ngoài, hoặc sẽ chỉ bỏ một phần vốn nhỏ để thăm dò. Diễn biến phục hồi ngắn với thanh khoản nhỏ chỉ góp phần làm nên những “bậc thang” trong chiều đi xuống.

Vẫn giữ quan điểm thị trường cơ sở chưa phải lúc để tham gia, việc lướt sóng chơi T+ không phải là một quyết định giao dịch nghiêm túc, chỉ là vận động giãn gân cốt hoặc đỡ buồn. Dòng tiền không đủ lớn thì rất khó dàn trải rộng, đồng nghĩa với những cổ phiếu phục hồi trên cơ sở tiết cung sẽ nhanh chóng suy yếu khi không có tiền vào nối tiếp.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng giảm khoảng 17% thanh khoản nhưng tín hiệu tích cực là basis đã đảo dương. Buổi sáng chênh lệch vẫn thuận lợi cho Short khi VN30 không vượt qua được 1974.xx. Tuy vậy quán tính giảm không mạnh, ngưỡng hỗ trợ dự kiến kế tiếp là 1960.xx trong khi thực tế VN30 chỉ giảm tới 1966. Dù hiệu quả của vị thế Short không lớn nhưng ít nhất cũng không rủi ro.

Tín hiệu khá bất thường gần cuối phiên sáng là F1 bắt đầu đảo basis, càng trước giờ nghỉ càng rộng, tới gần 4 điểm. Vào phiên chiều VN30 được kéo mạnh lên với diễn biến tăng ở VIC, VHM và một số cổ phiếu ngân hàng tầm trung. Ở nhịp chỉ số vượt qua 1974.xx đầu tiên thì F1 đã chênh lệch hơn 5 điểm. Ở lần thứ hai chênh lệch giảm xuống còn hơn 3 điểm. Với đích hướng tới của VN30 quanh 1984.xx thì vẫn vào Long được với stoploss theo VN30. Tuy nhiên dao động sau đó rất nhiễu vì các trụ dẫn giảm dần quán tính. Phải đến 15 phút cuối đợt liên tục giá lên mới rõ nét hơn và F1 còn vượt qua cả 1986.

Với dòng tiền không mạnh, các cơ hội lướt sóng cơ sở có rủi ro cao. Các trụ dẫn dù có tích cực hôm nay nhưng cũng không chắc chắn về xu hướng giảm đã kết thúc. Vì vậy vẫn nên thận trọng, nghỉ ngơi quan sát và chỉ lướt phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa phiên này tại 1982.29. Cản gần nhất ngày mai là 1984; 1992; 2004; 2022; 2034; 2043; 2052. Hỗ trợ 1974; 1963; 1952; 1932; 1924.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Tiền bé đánh quả lẻ

16:21, 01/06/2026

Blog chứng khoán: Tiền bé đánh quả lẻ

Blue-chips phục hồi, VN-Index quay đầu tăng từ ngưỡng hỗ trợ

15:27, 04/06/2026

Blue-chips phục hồi, VN-Index quay đầu tăng từ ngưỡng hỗ trợ

Khối ngoại bán ròng 65.000 tỷ trong 5 tháng đầu năm, vượt quá kỷ lục nửa năm 2025

11:20, 04/06/2026

Khối ngoại bán ròng 65.000 tỷ trong 5 tháng đầu năm, vượt quá kỷ lục nửa năm 2025

Từ khóa:

bắt đáy blog chứng khoán cổ phiếu dầu khí lướt sóng ngưỡng hỗ trợ nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Tài sản thực được mã hóa có thể chiếm tới 16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu

Tài sản thực được mã hóa có thể chiếm tới 16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu

Đến năm 2035, tài sản thực được mã hóa (RWA) có thể chiếm khoảng 10-16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu, với quy mô ước tính lên tới 46,2 nghìn tỷ USD…

Cổ phiếu bán lẻ: Trông mong

Cổ phiếu bán lẻ: Trông mong "mùa hè rực lửa" và World Cup 2026

Động lực tăng trưởng trong quý 2 của các doanh nghiệp bán lẻ ICT/CE đến từ các mặt hàng trong mùa nóng như điều hòa, quạt và các mặt hàng TV, máy chiếu trong mùa World Cup 2026.

Khối ngoại bán ròng gần 6.000 tỷ đồng trong phiên nay, gấp 3 lần tuần trước

Khối ngoại bán ròng gần 6.000 tỷ đồng trong phiên nay, gấp 3 lần tuần trước

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đột biến gần 6.000 tỷ đồng, chủ yếu do bán ra gần 4.900 tỷ đồng cổ phiếu VIC và duy trì trạng thái bán ròng trên diện rộng.

Blue-chips phục hồi, VN-Index quay đầu tăng từ ngưỡng hỗ trợ

Blue-chips phục hồi, VN-Index quay đầu tăng từ ngưỡng hỗ trợ

VN-Index quay đầu tăng 0,69% trong phiên chiều nay với độ rộng tốt hơn hẳn buổi sáng. Nhóm VN30 dẫn dắt nhịp hồi với sức mạnh lan tỏa từ cổ phiếu dầu khí sang nhóm ngân hàng và hai trụ VIC, VHM.

Phố Wall cũng “méo mó” với sự thống trị của cổ phiếu công nghệ

Phố Wall cũng “méo mó” với sự thống trị của cổ phiếu công nghệ

Nhóm cổ phiếu công nghệ hiện chiếm 39% vốn hóa S&P 500, làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc và rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tài sản thực được mã hóa có thể chiếm tới 16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu

Kinh tế số

2

SHB viết tiếp câu chuyện đồng hành cùng đất nước với diện mạo mới và khát vọng vươn tầm

Tài chính

3

Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

Tài chính

4

OECD cảnh báo về “kịch bản đen tối” nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài

Thế giới

5

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy