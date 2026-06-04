Blog chứng khoán: “Mồi” nhỏ, rủi ro lớn

Vùng hỗ trợ kỹ thuật của VNI quanh MA50 và MA100 kết hợp với Fib 38,2% đã thu hút được một lượng vốn nhất định bắt đáy, tạo phiên “rút chân” chiều qua. Tuy nhiên thanh khoản cực thấp hôm nay khiến diễn biến phục hồi trở nên thiếu chắc chắn.

Trong xu hướng điều chỉnh vẫn luôn xuất hiện các phiên phục hồi, thậm chí là nhịp hồi đủ T+. Các vùng hỗ trợ kỹ thuật thường là căn cứ để nhà đầu tư tự tin hơn trong việc bắt đáy. Tuy nhiên khả năng duy trì của dòng tiền mới là yếu tố quyết định.

Hôm qua thanh khoản khá tốt với giá trị khớp lệnh tầm 17,4k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận. Đa số cổ phiếu hình thành “nến rút chân” và VNI cũng vậy. Diễn biến này xuất hiện trong vùng hỗ trợ kỹ thuật hứa hẹn sự đồng thuận tốt hơn. Hôm nay đà phục hồi nối tiếp khá vất vả, buổi sáng giao dịch yếu cả giá lẫn tiền, phải đến chiều sự phục hồi cộng hưởng tốt hơn của nhóm Vin cùng với dầu khí và một số mã ngân hàng mới đưa VNI lên rõ rệt.

Độ rộng thị trường vẫn không cho thấy sự hào hứng rõ rệt, chưa kể số thực sự tăng mạnh đi kèm với thanh khoản tốt cũng rất ít. Phần lớn giao dịch ở nhóm tăng giá chỉ dồn vào khoảng 20 cổ phiếu hàng đầu và cũng không nhiều “ngựa ô”. Số lớn mã tăng đột biến hôm nay như STB, GEX, GEE, NVL, GMD mới chỉ là biến động một ngày. Cổ phiếu dầu khí cũng tương tự thậm chí còn có tín hiệu xả giá cao. Hiện tượng bắt đáy lúc nào cũng có, nhưng để hình thành một nhịp hồi thực sự lại là chuyện khác. Khả năng cao diễn biến phục hồi hiện tại chỉ là dao động đơn lẻ.

Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là phải có sự gia tăng đáng tin cậy của dòng tiền. Đằng sau mỗi lệnh mua là quyết định dựa trên sự tự tin. Nếu không tự tin, hoặc nhà đầu tư sẽ đứng ngoài, hoặc sẽ chỉ bỏ một phần vốn nhỏ để thăm dò. Diễn biến phục hồi ngắn với thanh khoản nhỏ chỉ góp phần làm nên những “bậc thang” trong chiều đi xuống.

Vẫn giữ quan điểm thị trường cơ sở chưa phải lúc để tham gia, việc lướt sóng chơi T+ không phải là một quyết định giao dịch nghiêm túc, chỉ là vận động giãn gân cốt hoặc đỡ buồn. Dòng tiền không đủ lớn thì rất khó dàn trải rộng, đồng nghĩa với những cổ phiếu phục hồi trên cơ sở tiết cung sẽ nhanh chóng suy yếu khi không có tiền vào nối tiếp.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng giảm khoảng 17% thanh khoản nhưng tín hiệu tích cực là basis đã đảo dương. Buổi sáng chênh lệch vẫn thuận lợi cho Short khi VN30 không vượt qua được 1974.xx. Tuy vậy quán tính giảm không mạnh, ngưỡng hỗ trợ dự kiến kế tiếp là 1960.xx trong khi thực tế VN30 chỉ giảm tới 1966. Dù hiệu quả của vị thế Short không lớn nhưng ít nhất cũng không rủi ro.

Tín hiệu khá bất thường gần cuối phiên sáng là F1 bắt đầu đảo basis, càng trước giờ nghỉ càng rộng, tới gần 4 điểm. Vào phiên chiều VN30 được kéo mạnh lên với diễn biến tăng ở VIC, VHM và một số cổ phiếu ngân hàng tầm trung. Ở nhịp chỉ số vượt qua 1974.xx đầu tiên thì F1 đã chênh lệch hơn 5 điểm. Ở lần thứ hai chênh lệch giảm xuống còn hơn 3 điểm. Với đích hướng tới của VN30 quanh 1984.xx thì vẫn vào Long được với stoploss theo VN30. Tuy nhiên dao động sau đó rất nhiễu vì các trụ dẫn giảm dần quán tính. Phải đến 15 phút cuối đợt liên tục giá lên mới rõ nét hơn và F1 còn vượt qua cả 1986.

Với dòng tiền không mạnh, các cơ hội lướt sóng cơ sở có rủi ro cao. Các trụ dẫn dù có tích cực hôm nay nhưng cũng không chắc chắn về xu hướng giảm đã kết thúc. Vì vậy vẫn nên thận trọng, nghỉ ngơi quan sát và chỉ lướt phái sinh.

VN30 đóng cửa phiên này tại 1982.29. Cản gần nhất ngày mai là 1984; 1992; 2004; 2022; 2034; 2043; 2052. Hỗ trợ 1974; 1963; 1952; 1932; 1924.

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