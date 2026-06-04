Khối ngoại bán ròng gần 6.000 tỷ đồng trong phiên nay, gấp 3 lần tuần trước

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đột biến gần 6.000 tỷ đồng, chủ yếu do bán ra gần 4.900 tỷ đồng cổ phiếu VIC và duy trì trạng thái bán ròng trên diện rộng.

Chỉ số VN-Index có phiên đảo chiều đầy ấn tượng khi nhóm Vingroup quay trở lại dẫn dắt thị trường, kéo chỉ số từ trạng thái giảm điểm trong phiên sang tăng 12,54 điểm khi đóng cửa, lên mức 1.831,55 điểm. Độ rộng thị trường cũng được cải thiện đáng kể với 140 mã tăng giá, trong khi có 164 mã giảm giá.

Dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC tăng 1,32%, VHM tăng 1,08% và VRE tăng 3,49%. Riêng ba cổ phiếu này đóng góp khoảng 6 điểm vào mức tăng của VN-Index. Nhóm ngân hàng cũng giao dịch tích cực với sự hỗ trợ từ các mã vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG và VPB.

Trong khi đó, một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa vừa và nhỏ ghi nhận mức tăng mạnh hơn như STB tăng 6,51%, VIB tăng 2,2% và OCB tăng 3,35%. Nhóm năng lượng - dầu khí tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi PLX tăng kịch trần, còn BSR tăng 3,77%. Câu chuyện liên quan đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước vẫn là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư, giúp các cổ phiếu như GVR, ACV và GAS duy trì diễn biến tích cực trong phiên.

Ở nhóm bất động sản, ngoài các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, phần lớn các mã còn lại chịu áp lực điều chỉnh như KDH, VPI, DXG và DIG. Nhóm bán lẻ cũng chịu ảnh hưởng từ thông tin lạm phát tăng trong tháng 5, khiến nhiều cổ phiếu giảm giá như VPL, MWG và MSN. Những lo ngại liên quan đến rủi ro thuế quan từ bên ngoài cùng áp lực lạm phát trong nước tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Thanh khoản trên ba sàn tiếp tục suy giảm, với giá trị khớp lệnh chỉ còn khoảng 17.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đột biến gần 6.000 tỷ đồng, chủ yếu do bán ra gần 4.900 tỷ đồng cổ phiếu VIC và duy trì trạng thái bán ròng trên diện rộng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tập trung mua ròng các cổ phiếu như FPT và SHB.

Trong tuần gần nhất, khối ngoại bán ròng gần 2.300 tỷ đồng. Tính chung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, khối ngoại bán ròng khoảng 6.200 tỷ đồng trong tuần, lũy kế bán ròng 19.000 tỷ đồng trong tháng 5 và gần 65.000 tỷ đồng từ đầu năm 2026 đến nay.

Như vậy, chỉ sau 5 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của khối ngoại đã vượt quá một nửa mức bán ròng cả năm 2025 bán ròng gần 125.000 tỷ đồng.

Nhận định về xu hướng bán ròng của khối ngoại, các chuyên gia phân tích của SHS cho rằng xu hướng bán ròng nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong những tháng tới và có thể chỉ hạ nhiệt vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 khi câu chuyện nâng hạng thị trường trở nên rõ nét hơn.

Ở chiều ngược lại, tổ chức trong nước tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng. Trong tuần qua, nhóm này mua ròng khoảng 5.500 tỷ đồng và lũy kế mua ròng gần 35.000 tỷ đồng từ đầu năm. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng gần 600 tỷ đồng trong tuần, nhưng tính từ đầu năm vẫn mua ròng khoảng 29.000 tỷ đồng.