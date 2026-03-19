“Cá mập” Pyn Elite Fund: Những phiên thị trường giảm sâu là cơ hội để tái cơ cấu danh mục

Quỹ đầu tư Pyn Elite vừa có báo cáo gửi tới nhà đầu tư đưa ra góc nhìn của quỹ về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn và dài hạn.

Cụ thể, theo Pyn Elite Fund, cuộc chiến tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã khiến thị trường chứng khoán, đặc biệt tại châu Á, biến động mạnh, bởi các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư cung cấp đáng kể nguyên liệu đầu vào cho khu vực này, bao gồm dầu mỏ, khí tự nhiên và urê dùng trong sản xuất phân bón.

Việt Nam có sản lượng dầu riêng, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hiện nay phải nhập khẩu hơn 60% nhu cầu dầu thô. Tâm lý nhà đầu tư trong nước nhạy cảm với biến động giá dầu, và sự bất ổn do chiến tranh đã gây áp lực lên giá cổ phiếu.

Theo quan điểm của quỹ, kịch bản có khả năng cao nhất là cuộc tấn công của Mỹ và Israel chỉ kéo dài trong thời gian tương đối ngắn. Iran sau đó sẽ chấm dứt các phản ứng công khai, qua đó nguồn cung dầu và nguyên liệu có thể sớm trở lại bình thường.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Pyn Elite Fund đã thực hiện giao dịch trong danh mục với tổng giá trị khoảng 200 triệu Euro tương đương khoảng 6.000 tỷ (tính cả mua và bán).

Những phiên thị trường giảm sâu và giá trị tài sản quỹ suy giảm do tâm lý bất ổn là điều không mong muốn, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội tái cơ cấu danh mục. Quỹ đã chốt lời ở các cổ phiếu giữ giá tốt và chuyển sang tích lũy các cổ phiếu bị giảm sâu hoặc đang ở trạng thái hấp dẫn trong vài tháng tới.

Theo nhận định của quỹ, thị trường chứng khoán Mỹ đã thống trị dòng vốn đầu tư toàn cầu trong thời gian dài, dẫn đến giá trị cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, từ năm trước, làn sóng bán cổ phiếu công nghệ Mỹ cùng với sự suy yếu của đồng USD đã tạo động lực để dòng vốn dịch chuyển sang châu Âu và châu Á. Trong 12 tháng qua, các thị trường mới nổi (EM) ghi nhận dòng vốn mua ròng.

Tại châu Á, dòng tiền chủ yếu hướng vào cổ phiếu công nghệ Trung Quốc và các thị trường Nhật Bản, Đài Loan.

Định giá thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với riêng thị trường Việt Nam, tháng 10/2025, FTSE công nhận thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt đủ các tiêu chí để nâng hạng từ cận biên lên nhóm thị trường mới nổi trong năm 2026. Theo kế hoạch, FTSE sẽ xác nhận thay đổi này vào ngày 8/4. Sau quyết định, các quỹ theo chỉ số FTSE sẽ bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam từ mùa thu năm nay. Ngoài ra, MSCI có thể đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ họp tháng 6.

Việc nâng hạng của FTSE sẽ thu hút dòng vốn thụ động vào Việt Nam, và các quỹ chủ động quốc tế thường có xu hướng đi theo. Hiện tỷ trọng sở hữu nước ngoài trên thị trường Việt Nam chỉ ở mức 12,6%, trong khi tại Thái Lan là 37%, Indonesia 39% và Malaysia 14%.

Mặc dù vậy, thanh khoản thị trường Việt Nam duy trì tích cực. Từ năm 2025, giá trị giao dịch cổ phiếu thường xuyên vượt 1 tỷ USD mỗi ngày, cao hơn nhiều thị trường EM khác như Indonesia (902 triệu USD) và Malaysia (486 triệu USD). Nhà đầu tư trong nước chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch, thậm chí có thời điểm cao hơn.

Dựa trên dự báo lợi nhuận năm 2027, P/E của thị trường Việt Nam là 10,4. Con số này bao gồm các cổ phiếu Vingroup đã đẩy mạnh chỉ số năm trước, khiến định giá cao hơn.

Loại trừ 4 cổ phiếu Vingroup, P/E dự phóng là 9,9 cho năm 2026 và 8,2 cho năm 2027. Quỹ tin tưởng vào tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp nhờ đầu tư hạ tầng của nhà nước thúc đẩy cầu nội địa và đầu tư tư nhân. Chiến sự tại Iran nếu kéo dài có thể làm chậm tăng trưởng, nhưng chỉ gây tác động lớn nếu nguồn cung dầu bị gián đoạn trong thời gian dài.

Danh mục của quỹ đã tăng tỷ trọng cổ phiếu HPG nhờ vai trò trong các dự án hạ tầng và bất động sản quy mô lớn. Các khoản đầu tư đáng chú ý gồm STB, MWG, MBB, HVN, FPT và TCX. Trong đó, MWG kỳ vọng tăng trưởng nhờ hệ thống bán lẻ, HVN chịu áp lực ngắn hạn từ giá nhiên liệu, còn FPT giảm giá do ảnh hưởng toàn cầu nhưng triển vọng dài hạn không thay đổi.

Ngân hàng vẫn là nhóm trọng tâm với định giá hợp lý và tiềm năng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng. Đặc biệt, STB được xem là “ẩn số” khi quá trình tái cấu trúc kéo dài đang dần hoàn tất dưới sự lãnh đạo mới.

Về dài hạn, Pyn Elite Fund cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với đầu tư vào công nghệ, thanh toán số, năng lượng tái tạo và bình đẳng lao động. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn của thị trường vốn.