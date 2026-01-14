Cổ phiếu blue-chips giữ nhịp tốt, VN-Index “chắc chân” trên mốc 1900 điểm

Sức ép từ nhóm Vin sáng nay có lúc ép VN-Index lùi xuống 1890,55 điểm nhưng khả năng cân bằng từ nhóm ngân hàng và các blue-chips khác đã neo giữ chỉ số trên mốc 1900 điểm, tạo điều kiện cho phần còn lại của thị trường phân hóa lành mạnh.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,1% (-1,91 điểm), đứng mức 1901,02 điểm. Sức nặng của nhóm cổ phiếu Vin rất đáng kể khi VIC giảm 4,71%, VHM giảm 6,49% và VPL giảm 3,06% đã lấy đi tới trên 20 điểm. Nếu không có sự cân bằng lại từ các cổ phiếu lớn khác, sáng nay đã là một phiên lùi khá mạnh của chỉ số này.

VN-Index giảm sâu nhất khoảng 9h30, mất 12,38 điểm (-0,65%) là thời điểm các trụ giảm cộng hưởng. VCB có lúc mất 1,22%, BID, CTG giảm 1,57%. Rất may sau đó nhóm ngân hàng vốn hóa lớn đã phục hồi nhanh. Chốt phiên sáng VCB tăng 5,27%, BID tăng 5,29%, CTG tăng 1,09%. Toàn nhóm ngân hàng lúc kém nhất chỉ có 3/27 mã xanh, hiện đã có 14/27 mã xanh, trong đó 9 mã tăng vượt 1%. Thanh khoản nhóm ngân hàng sàn HoSE sáng nay giảm 18% so với sáng hôm qua nhưng giá cổ phiếu đều quay đầu hồi lại hoặc “thoát đáy”, cho thấy áp lực từ bên bán cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được giao dịch.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,64% với 17 mã tăng/10 mã giảm cũng đang phản ánh sức ép từ nhóm Vin. Cổ phiếu ngân hàng trong rổ blue-chips này cũng có khá nhiều mã chưa hồi đến mức vượt được tham chiếu như HDB giảm 1,76%, LPB giảm 0,36%, TCB giảm 0,94%, TPB giảm 0,56%, VPB giảm 0,66%. Điều này làm giảm sức mạnh điểm số vì đây là các cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy điểm tốt là tất cả cổ phiếu trong rổ, bao gồm cả ngân hàng, đều đã “thoát đáy”. Ở nhóm tăng, các trụ dầu khí vẫn đang dẫn dắt với GAS, PLX kịch trần. Ngoài ra SAB, VNM cũng tăng hết biên độ. GVR tăng 3,68%, MSN tăng 1,39%, SSI tăng 1,07% là các cổ phiếu khác rất mạnh.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 sáng nay thậm chí tăng nhẹ gần 2% so với sáng hôm qua, đạt hơn 11.306 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Trong khi đó giao dịch của nhóm ngân hàng giảm 16%, chỉ còn chiếm 41,7% giá trị rổ, thấp hơn đáng kể tỷ trọng 53,6% hôm qua. Điều này phản ánh giao dịch đã tăng lên ở các cổ phiếu “phi tài chính”. VNM, SSI, MSN, HPG, FPT là các mã thanh khoản tăng tốt, đều khớp trên 500 tỷ đồng và giá tăng.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phần còn lại, độ rộng thị trường xác nhận trạng thái giao dịch phân hóa tích cực với 178 mã tăng/135 mã giảm. Hiệu ứng tăng giá mạnh vẫn áp đảo hoàn toàn: 97 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên và chiếm 47% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Phía ngược lại 57 mã giảm quá 1% chỉ chiếm 14,2% thanh khoản.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có nhiều mã xuất sắc, trong 97 cổ phiếu tăng hơn 1% thì rổ VN30 chỉ đóng góp 10 mã. Dĩ nhiên mức độ thu hút dòng tiền thì không thể so sánh, VCB, VNM, SSI, MSN, CTG, BID vẫn đang dẫn đầu nhóm này. Các cổ phiếu tầm trung nổi bật là BSR tăng 2,63% khớp 442,7 tỷ, DBC tăng 4,91% với 390,4 tỷ, HCM tăng 1,76% với 378,9 tỷ, POW tăng 2,74% với 264,1 tỷ, EIB tăng 1,49% với 204,4 tỷ…

Phía giảm giá sâu nhất chỉ có 18 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng và phần lớn giao dịch cũng dồn vào các blue-chips VHM, VIC, HDB, VRE, VJC. Ngoài ra phần lớn các cổ phiếu đang giảm trên 1% cũng đã “thoát đáy” nhờ dòng tiền vào nâng đỡ, chỉ còn 14 mã đang chốt ở mức thấp nhất và đều là do thanh khoản quá kém.

Với trạng thái phân hóa tích cực này, hiệu ứng giảm giá mạnh của nhóm cổ phiếu Vin đã không còn ảnh hưởng lớn như trước. Dĩ nhiên một phần cũng phải đánh giá cao khả năng “co kéo” điểm số của các blue-chips khác. Tuy nhiên đây cũng là một phần hiệu ứng của dòng tiền tái phân bổ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục tăng mạnh mức bán lên 2.834 tỷ đồng trên HoSE, ngưỡng cao nhất 12 tuần. Giá trị ròng đạt -842,9 tỷ, cao nhất 7 phiên sáng gần đây. Các cổ phiếu bị xả ròng chính là VHM -282,6 tỷ, MSN -138,7 tỷ, VRE -105,3 tỷ, CTG -81,9 tỷ, HPG -79,6 tỷ, BSR -69,5 tỷ. Phía mua ròng có SSI +92,6 tỷ, VCB +77,9 tỷ, BID +65,6 tỷ.