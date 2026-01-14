Cổ phiếu blue-chips giữ nhịp tốt, VN-Index “chắc chân” trên mốc 1900 điểm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Kim Phong
14/01/2026, 12:10
Sức ép từ nhóm Vin sáng nay có lúc ép VN-Index lùi xuống 1890,55 điểm nhưng khả năng cân bằng từ nhóm ngân hàng và các blue-chips khác đã neo giữ chỉ số trên mốc 1900 điểm, tạo điều kiện cho phần còn lại của thị trường phân hóa lành mạnh.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,1% (-1,91 điểm), đứng mức 1901,02 điểm. Sức nặng của nhóm cổ phiếu Vin rất đáng kể khi VIC giảm 4,71%, VHM giảm 6,49% và VPL giảm 3,06% đã lấy đi tới trên 20 điểm. Nếu không có sự cân bằng lại từ các cổ phiếu lớn khác, sáng nay đã là một phiên lùi khá mạnh của chỉ số này.
VN-Index giảm sâu nhất khoảng 9h30, mất 12,38 điểm (-0,65%) là thời điểm các trụ giảm cộng hưởng. VCB có lúc mất 1,22%, BID, CTG giảm 1,57%. Rất may sau đó nhóm ngân hàng vốn hóa lớn đã phục hồi nhanh. Chốt phiên sáng VCB tăng 5,27%, BID tăng 5,29%, CTG tăng 1,09%. Toàn nhóm ngân hàng lúc kém nhất chỉ có 3/27 mã xanh, hiện đã có 14/27 mã xanh, trong đó 9 mã tăng vượt 1%. Thanh khoản nhóm ngân hàng sàn HoSE sáng nay giảm 18% so với sáng hôm qua nhưng giá cổ phiếu đều quay đầu hồi lại hoặc “thoát đáy”, cho thấy áp lực từ bên bán cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được giao dịch.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,64% với 17 mã tăng/10 mã giảm cũng đang phản ánh sức ép từ nhóm Vin. Cổ phiếu ngân hàng trong rổ blue-chips này cũng có khá nhiều mã chưa hồi đến mức vượt được tham chiếu như HDB giảm 1,76%, LPB giảm 0,36%, TCB giảm 0,94%, TPB giảm 0,56%, VPB giảm 0,66%. Điều này làm giảm sức mạnh điểm số vì đây là các cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy điểm tốt là tất cả cổ phiếu trong rổ, bao gồm cả ngân hàng, đều đã “thoát đáy”. Ở nhóm tăng, các trụ dầu khí vẫn đang dẫn dắt với GAS, PLX kịch trần. Ngoài ra SAB, VNM cũng tăng hết biên độ. GVR tăng 3,68%, MSN tăng 1,39%, SSI tăng 1,07% là các cổ phiếu khác rất mạnh.
Điều khá bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 sáng nay thậm chí tăng nhẹ gần 2% so với sáng hôm qua, đạt hơn 11.306 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Trong khi đó giao dịch của nhóm ngân hàng giảm 16%, chỉ còn chiếm 41,7% giá trị rổ, thấp hơn đáng kể tỷ trọng 53,6% hôm qua. Điều này phản ánh giao dịch đã tăng lên ở các cổ phiếu “phi tài chính”. VNM, SSI, MSN, HPG, FPT là các mã thanh khoản tăng tốt, đều khớp trên 500 tỷ đồng và giá tăng.
Ở phần còn lại, độ rộng thị trường xác nhận trạng thái giao dịch phân hóa tích cực với 178 mã tăng/135 mã giảm. Hiệu ứng tăng giá mạnh vẫn áp đảo hoàn toàn: 97 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên và chiếm 47% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Phía ngược lại 57 mã giảm quá 1% chỉ chiếm 14,2% thanh khoản.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có nhiều mã xuất sắc, trong 97 cổ phiếu tăng hơn 1% thì rổ VN30 chỉ đóng góp 10 mã. Dĩ nhiên mức độ thu hút dòng tiền thì không thể so sánh, VCB, VNM, SSI, MSN, CTG, BID vẫn đang dẫn đầu nhóm này. Các cổ phiếu tầm trung nổi bật là BSR tăng 2,63% khớp 442,7 tỷ, DBC tăng 4,91% với 390,4 tỷ, HCM tăng 1,76% với 378,9 tỷ, POW tăng 2,74% với 264,1 tỷ, EIB tăng 1,49% với 204,4 tỷ…
Phía giảm giá sâu nhất chỉ có 18 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng và phần lớn giao dịch cũng dồn vào các blue-chips VHM, VIC, HDB, VRE, VJC. Ngoài ra phần lớn các cổ phiếu đang giảm trên 1% cũng đã “thoát đáy” nhờ dòng tiền vào nâng đỡ, chỉ còn 14 mã đang chốt ở mức thấp nhất và đều là do thanh khoản quá kém.
Với trạng thái phân hóa tích cực này, hiệu ứng giảm giá mạnh của nhóm cổ phiếu Vin đã không còn ảnh hưởng lớn như trước. Dĩ nhiên một phần cũng phải đánh giá cao khả năng “co kéo” điểm số của các blue-chips khác. Tuy nhiên đây cũng là một phần hiệu ứng của dòng tiền tái phân bổ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục tăng mạnh mức bán lên 2.834 tỷ đồng trên HoSE, ngưỡng cao nhất 12 tuần. Giá trị ròng đạt -842,9 tỷ, cao nhất 7 phiên sáng gần đây. Các cổ phiếu bị xả ròng chính là VHM -282,6 tỷ, MSN -138,7 tỷ, VRE -105,3 tỷ, CTG -81,9 tỷ, HPG -79,6 tỷ, BSR -69,5 tỷ. Phía mua ròng có SSI +92,6 tỷ, VCB +77,9 tỷ, BID +65,6 tỷ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS – HOSE: TCX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025. Lợi nhuận trước thế đạt 123% kế hoạch cả năm.
Xung đột chiến tranh toàn cầu khiến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đối mặt rủi ro phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Việt Nam cần tăng cường tự chủ nguồn cung năng lượng, vì vậy phát triển ngành công nghiệp dầu khí nội địa là quan trọng.
Vào đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu ở Phố Wall đã nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo...
Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.635 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử, vượt qua mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: