Thứ Tư, 14/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu blue-chips giữ nhịp tốt, VN-Index “chắc chân” trên mốc 1900 điểm

Kim Phong

14/01/2026, 12:10

Sức ép từ nhóm Vin sáng nay có lúc ép VN-Index lùi xuống 1890,55 điểm nhưng khả năng cân bằng từ nhóm ngân hàng và các blue-chips khác đã neo giữ chỉ số trên mốc 1900 điểm, tạo điều kiện cho phần còn lại của thị trường phân hóa lành mạnh.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đang giữ nhịp rất tốt cho VN-Index.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đang giữ nhịp rất tốt cho VN-Index.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,1% (-1,91 điểm), đứng mức 1901,02 điểm. Sức nặng của nhóm cổ phiếu Vin rất đáng kể khi VIC giảm 4,71%, VHM giảm 6,49% và VPL giảm 3,06% đã lấy đi tới trên 20 điểm. Nếu không có sự cân bằng lại từ các cổ phiếu lớn khác, sáng nay đã là một phiên lùi khá mạnh của chỉ số này.

VN-Index giảm sâu nhất khoảng 9h30, mất 12,38 điểm (-0,65%) là thời điểm các trụ giảm cộng hưởng. VCB có lúc mất 1,22%, BID, CTG giảm 1,57%. Rất may sau đó nhóm ngân hàng vốn hóa lớn đã phục hồi nhanh. Chốt phiên sáng VCB tăng 5,27%, BID tăng 5,29%, CTG tăng 1,09%. Toàn nhóm ngân hàng lúc kém nhất chỉ có 3/27 mã xanh, hiện đã có 14/27 mã xanh, trong đó 9 mã tăng vượt 1%. Thanh khoản nhóm ngân hàng sàn HoSE sáng nay giảm 18% so với sáng hôm qua nhưng giá cổ phiếu đều quay đầu hồi lại hoặc “thoát đáy”, cho thấy áp lực từ bên bán cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được giao dịch.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,64% với 17 mã tăng/10 mã giảm cũng đang phản ánh sức ép từ nhóm Vin. Cổ phiếu ngân hàng trong rổ blue-chips này cũng có khá nhiều mã chưa hồi đến mức vượt được tham chiếu như HDB giảm 1,76%, LPB giảm 0,36%, TCB giảm 0,94%, TPB giảm 0,56%, VPB giảm 0,66%. Điều này làm giảm sức mạnh điểm số vì đây là các cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy điểm tốt là tất cả cổ phiếu trong rổ, bao gồm cả ngân hàng, đều đã “thoát đáy”. Ở nhóm tăng, các trụ dầu khí vẫn đang dẫn dắt với GAS, PLX kịch trần. Ngoài ra SAB, VNM cũng tăng hết biên độ. GVR tăng 3,68%, MSN tăng 1,39%, SSI tăng 1,07% là các cổ phiếu khác rất mạnh.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 sáng nay thậm chí tăng nhẹ gần 2% so với sáng hôm qua, đạt hơn 11.306 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Trong khi đó giao dịch của nhóm ngân hàng giảm 16%, chỉ còn chiếm 41,7% giá trị rổ, thấp hơn đáng kể tỷ trọng 53,6% hôm qua. Điều này phản ánh giao dịch đã tăng lên ở các cổ phiếu “phi tài chính”. VNM, SSI, MSN, HPG, FPT là các mã thanh khoản tăng tốt, đều khớp trên 500 tỷ đồng và giá tăng.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phần còn lại, độ rộng thị trường xác nhận trạng thái giao dịch phân hóa tích cực với 178 mã tăng/135 mã giảm. Hiệu ứng tăng giá mạnh vẫn áp đảo hoàn toàn: 97 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên và chiếm 47% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Phía ngược lại 57 mã giảm quá 1% chỉ chiếm 14,2% thanh khoản.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có nhiều mã xuất sắc, trong 97 cổ phiếu tăng hơn 1% thì rổ VN30 chỉ đóng góp 10 mã. Dĩ nhiên mức độ thu hút dòng tiền thì không thể so sánh, VCB, VNM, SSI, MSN, CTG, BID vẫn đang dẫn đầu nhóm này. Các cổ phiếu tầm trung nổi bật là BSR tăng 2,63% khớp 442,7 tỷ, DBC tăng 4,91% với 390,4 tỷ, HCM tăng 1,76% với 378,9 tỷ, POW tăng 2,74% với 264,1 tỷ, EIB tăng 1,49% với 204,4 tỷ…

Phía giảm giá sâu nhất chỉ có 18 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng và phần lớn giao dịch cũng dồn vào các blue-chips VHM, VIC, HDB, VRE, VJC. Ngoài ra phần lớn các cổ phiếu đang giảm trên 1% cũng đã “thoát đáy” nhờ dòng tiền vào nâng đỡ, chỉ còn 14 mã đang chốt ở mức thấp nhất và đều là do thanh khoản quá kém.

Với trạng thái phân hóa tích cực này, hiệu ứng giảm giá mạnh của nhóm cổ phiếu Vin đã không còn ảnh hưởng lớn như trước. Dĩ nhiên một phần cũng phải đánh giá cao khả năng “co kéo” điểm số của các blue-chips khác. Tuy nhiên đây cũng là một phần hiệu ứng của dòng tiền tái phân bổ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục tăng mạnh mức bán lên 2.834 tỷ đồng trên HoSE, ngưỡng cao nhất 12 tuần. Giá trị ròng đạt -842,9 tỷ, cao nhất 7 phiên sáng gần đây. Các cổ phiếu bị xả ròng chính là VHM -282,6 tỷ, MSN -138,7 tỷ, VRE -105,3 tỷ, CTG -81,9 tỷ, HPG -79,6 tỷ, BSR -69,5 tỷ. Phía mua ròng có SSI +92,6 tỷ, VCB +77,9 tỷ, BID +65,6 tỷ.

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

10:25, 14/01/2026

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Các quỹ ETF tiếp tục dồn tiền vào cổ phiếu Việt Nam

20:05, 13/01/2026

Các quỹ ETF tiếp tục dồn tiền vào cổ phiếu Việt Nam

Dòng tiền Tổ chức trong nước đưa VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

20:04, 13/01/2026

Dòng tiền Tổ chức trong nước đưa VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu gas cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu plx cổ phiếu sab cổ phiếu vin cổ phiếu vnm nhận định chứng khoán VN-Index 1900 điểm

Đọc thêm

TCBS: Lợi nhuận năm 2025 đạt hơn 7.100 tỷ đồng

TCBS: Lợi nhuận năm 2025 đạt hơn 7.100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS – HOSE: TCX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025. Lợi nhuận trước thế đạt 123% kế hoạch cả năm.

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Xung đột chiến tranh toàn cầu khiến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đối mặt rủi ro phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Việt Nam cần tăng cường tự chủ nguồn cung năng lượng, vì vậy phát triển ngành công nghiệp dầu khí nội địa là quan trọng.

Chứng khoán Mỹ tụt điểm giữa bất định, giá dầu tăng hơn 2,5%

Chứng khoán Mỹ tụt điểm giữa bất định, giá dầu tăng hơn 2,5%

Vào đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu ở Phố Wall đã nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo...

Giá vàng trượt khỏi kỷ lục, SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn

Giá vàng trượt khỏi kỷ lục, SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.635 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử, vượt qua mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước...

VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.940 - 1.950 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/1/2026

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Penthouse và Shophouse Maison Grand hút dòng tiền đầu tư trong mùa mở bán đầu năm 2026

Bất động sản

2

Central Retail chung tay nâng tầm hàng Việt Nam

Doanh nghiệp

3

2026 sẽ là năm của những kỳ nghỉ yên tĩnh

Du lịch

4

Chứng khoán Mỹ tụt điểm giữa bất định, giá dầu tăng hơn 2,5%

Thế giới

5

Phú Thứ Park Hill - Sức hút đất nền kích hoạt làn sóng đầu tư phía Bắc Hải Phòng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy