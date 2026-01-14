Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Xung đột chiến tranh toàn cầu khiến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đối mặt rủi ro phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Việt Nam cần tăng cường tự chủ nguồn cung năng lượng, vì vậy phát triển ngành công nghiệp dầu khí nội địa là quan trọng.

Cổ phiếu ngành dầu khí bùng nổ dữ dội trong những phiên giao dịch gần đây chủ yếu nhờ yếu tố hỗ trợ từ Nghị quyết 79 phát triển kinh tế Nhà nước. Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, hàng loạt cổ phiếu như GAS, PLX, BSR, PVD, PVS, PVC, PVT, PET, EIB đồng loạt tăng kịch trần. Chỉ một vài mã như PVB, GSP không tăng trần nhưng mức tăng vẫn rất đáng kể, cho thấy dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm ngành này.

Nghị quyết 79 định hướng nhiệm vụ của các doanh nghiệp nhà nước (EVN, PVN) là đầu tư xây dựng và phát triển các dự án năng lượng trọng điểm (điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi) nhằm bảo đảm an toàn, an ninh quốc gia.

Rút ngắn quy trình pháp lý dự án do doanh nghiệp nhà nước xây dựng. Quy trình đầu tư xây dựng hạ tầng năng lượng quan trọng do doanh nghiệp nhà nước vận hành được rút ngắn đáng kể khi dự án lưới điện trong quy hoạch điện lực được miễn trừ chấp thuận chủ trương đầu tư và kế hoạch sử dụng/giao đất.

Bên cạnh đó, cập nhật một số chính sách ngành dầu khí cho thấy: Nghị quyết 70-NQ/TW xác định chuyển mô hình ngành dầu khí trong nước từ "thăm dò, khai thác" truyền thống sang mô hình "thăm dò, khai thác, chế biến, dịch vụ - công nghiệp dầu khí và năng lượng tổng hợp".

Điều này đòi hỏi ngành công nghiệp dầu khí, mà Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là doanh nghiệp tiêu biểu cần mở rộng phạm vi hoạt động và tạo ra chuỗi giá trị trải dài, từ đó củng cố sự chủ động của nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Nghị quyết 66.6/2025/NQ-CP đã trao quyền cho PVN thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng vốn trước đây thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương bao gồm: Trực tiếp phê duyệt quy hoạch tổng thể cho đa số các dự án phát triển mỏ dầu khí (trừ các dự án trên đất liền hoặc liên kết đất liền – biển);

Phê duyệt các điều chỉnh khi tổng mức đầu tư giảm hoặc vốn đầu tư tăng không quá 10% mà không điều chỉnh cấu trúc dự án; Phê duyệt các thay đổi khi chi phí thu dọn mỏ dự kiến chênh lệch dưới 20% so với mức đã được Bộ Công Thương phê duyệt và Phân quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo tài nguyên/trữ lượng cho các phát hiện nhỏ miễn là PVN không đóng vai trò đơn vị điều hành dự án đó.

Nguy cơ suy giảm sản lượng tài nguyên thiên nhiên: Các mỏ dầu khí lớn, truyền thống (như Bạch Hổ, Rồng) đang bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng nghiêm trọng. Nếu không tìm ra các mỏ mới, Việt Nam sẽ chuyển từ nước xuất khẩu sang nhập khẩu ròng dầu thô và khí đốt trong tương lai gần, đe dọa an ninh năng lượng.

Quy hoạch Điện VIII đặt trọng tâm phát triển nguồn điện xoay quanh điện khí: Việt Nam đặt mục tiêu phát triển tổng công suất điện khí đến năm 2030 đạt 19,685 MW bao gồm 10,861 MW điện khí nội địa (chiếm 5.9% tổng công suất lắp đặt) và 8,824 MW điện khí LNG (chiếm 4.8% tổng công suất lắp đặt). Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp dầu khí trong nước sẽ xoay quanh giải quyết thiếu hụt nguồn cung khí trong sản xuất điện.

Nhận định tác động tới các doanh nghiệp dầu khí, KBSV cho rằng đối với khối thượng nguồn và xây lắp: Tổng giá trị xây dựng cơ bản ước đạt khoảng 9.5 tỷ USD giai đoạn 5 năm 2025-2029 (+120% so với giai đoạn 2019-2024) dự kiến đem lại nguồn công việc dồi dào cho các doanh nghiệp trong ngành. PVD sẽ hưởng lợi từ xu hướng tăng đầu tư vào giàn khoan và mở rộng khai thác trong nước. PVS có khả năng cao dành được nhiều gói thầu xây lắp hạ tầng dầu khí trong nước nhờ năng lực tốt.

Khối trung nguồn: GAS là đại diện tiêu biểu hiện diện trong khâu trung nguồn của chuỗi giá trị ngành dầu khí. Nhờ nguồn cung khí trong nước được bảo đảm đến từ 2 đại dự án Lô B và Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B dự kiến bắt đầu được khai thác từ 2027, doanh thu mảng cung cấp khí của GAS sẽ đạt 84,828 tỷ VND vào 2030 (CAGR 5Y ~ 20%).