Các quỹ ETF tiếp tục dồn tiền vào cổ phiếu Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 426 tỷ đồng.

Trong tuần từ ngày 5/1 - 9/1/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 426 tỷ đồng.

Trong đó diễn biến rút ròng diễn ra ở 11/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại VanEck Vietnam ETF.

Cụ thể, dòng tiền ghi nhận vào ròng hơn 491 tỷ đồng ở các quỹ ETF ngoại. Lực vào ròng tập trung toàn bộ ở quỹ VanEck Vietnam ETF với gần 710 tỷ đồng. Quỹ ngoại này mua vào đáng kể các cổ phiếu thuộc nhóm Tài chính (SSI, VIX, VCB), Thực phẩm (MSN, VNM). Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 292 tỷ đồng.

Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền tiếp tục vào ròng hơn 6 tỷ đồng. Động thái vào ròng tập trung toàn bộ ở quỹ VFM VNDiamond ETF (+85 tỷ đồng).

Ngược lại, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ ABFVN DIAMOND ETF lần lượt bị rút ròng hơn 47 tỷ đồng và hơn 8 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 300 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 11,1 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 1 triệu 500 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 60,9 tỷ đồng.

Tháng 1/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 455 tỷ đồng. Lũy kế năm 2025, tổng giá trị rút ròng là gần 15,9 nghìn tỷ đồng, tương đương

Tính đến ngày 9/1, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 67,7 nghìn tỷ đồng, tăng +18,6% so với năm 2024.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần 5 bao gồm các cổ phiếu SSI, VHM, MSN, VNM, VCB.

Riêng trong ngày 12/1/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 48 tỷ đồng. Top bán ròng là HPG (-126 nghìn cổ phiếu, -3,3 tỷ đồng), BSR (-94 nghìn cổ phiếu, -1,9 tỷ đồng), SSI (-76 nghìn cổ phiếu, -2,3 tỷ đồng), VIX (-65 nghìn cổ phiếu, -1,4 tỷ đồng), SHB (-60 nghìn cổ phiếu, -1 tỷ đồng).

Quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng 8 tỷ đồng, trong khi quỹ VEM VN30 ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 40 tỷ đồng. Quỹ VEM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Đối với khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 629.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1258.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VCB, HPG, BID, TCX, VPB, GAS, MSN, SHB, BSR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VHM, HDB, KDH, BCM, TCH, VJC, VNM, DXG.