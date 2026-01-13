Thứ Ba, 13/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Các quỹ ETF tiếp tục dồn tiền vào cổ phiếu Việt Nam

Thu Minh

13/01/2026, 20:05

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 426 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 5/1 - 9/1/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 426 tỷ đồng.

Trong đó diễn biến rút ròng diễn ra ở 11/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại VanEck Vietnam ETF.

Cụ thể, dòng tiền ghi nhận vào ròng hơn 491 tỷ đồng ở các quỹ ETF ngoại. Lực vào ròng tập trung toàn bộ ở quỹ VanEck Vietnam ETF với gần 710 tỷ đồng. Quỹ ngoại này mua vào đáng kể các cổ phiếu thuộc nhóm Tài chính (SSI, VIX, VCB), Thực phẩm (MSN, VNM). Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 292 tỷ đồng.

Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền tiếp tục vào ròng hơn 6 tỷ đồng. Động thái vào ròng tập trung toàn bộ ở quỹ VFM VNDiamond ETF (+85 tỷ đồng).

Ngược lại, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ ABFVN DIAMOND ETF lần lượt bị rút ròng hơn 47 tỷ đồng và hơn 8 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 300 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 11,1 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 1 triệu 500 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 60,9 tỷ đồng.

Tháng 1/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 455 tỷ đồng. Lũy kế năm 2025, tổng giá trị rút ròng là gần 15,9 nghìn tỷ đồng, tương đương

Tính đến ngày 9/1, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 67,7 nghìn tỷ đồng, tăng +18,6% so với năm 2024.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần 5 bao gồm các cổ phiếu SSI, VHM, MSN, VNM, VCB. 

VnEconomy

Riêng trong ngày 12/1/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 48 tỷ đồng. Top bán ròng là HPG (-126 nghìn cổ phiếu, -3,3 tỷ đồng), BSR (-94 nghìn cổ phiếu, -1,9 tỷ đồng), SSI (-76 nghìn cổ phiếu, -2,3 tỷ đồng), VIX (-65 nghìn cổ phiếu, -1,4 tỷ đồng), SHB (-60 nghìn cổ phiếu, -1 tỷ đồng).

Quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng 8 tỷ đồng, trong khi quỹ VEM VN30 ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 40 tỷ đồng. Quỹ VEM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Đối với khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 629.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1258.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VCB, HPG, BID, TCX, VPB, GAS, MSN, SHB, BSR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VHM, HDB, KDH, BCM, TCH, VJC, VNM, DXG.

Dòng tiền xoay trục mạnh, đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ

13:38, 07/01/2026

Dòng tiền xoay trục mạnh, đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ

Dòng vốn ETF cấp tập vào ròng trong những ngày cuối cùng của năm 2025

14:00, 06/01/2026

Dòng vốn ETF cấp tập vào ròng trong những ngày cuối cùng của năm 2025

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng trước kỳ nghỉ lễ

08:00, 31/12/2025

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng trước kỳ nghỉ lễ

Từ khóa:

cổ phiếu ssi cổ phiếu VCB dòng tiền vào ròng dòng vốn ETF Việt Nam giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư Thái Lan quỹ etf quỹ VanEck Vietnam ETF quỹ VFM VNDiamond ETF tài sản ròng quỹ ETF thị trường chứng khoán 2026

Đọc thêm

VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.940 - 1.950 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/1/2026

Dòng tiền Tổ chức trong nước đưa VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Dòng tiền Tổ chức trong nước đưa VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 753.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 413.4 tỷ đồng.

Chứng khoán SHS: VN-Index có thể sẽ chịu áp lực từ nhóm trụ?

Chứng khoán SHS: VN-Index có thể sẽ chịu áp lực từ nhóm trụ?

Ở kịch bản cơ sở, nếu nhóm cổ phiếu Vỉngoup điều chỉnh trong năm 2026, có thời điểm VN-Index sẽ chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá quanh 1.550 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2022.

5 nhóm ngành thuận lợi lớn nhờ Nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước

5 nhóm ngành thuận lợi lớn nhờ Nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đặt ra lộ trình đến 2030, phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và từ 1 - 3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Chứng khoán Venezuela tăng 130% trong hơn 1 tuần

Chứng khoán Venezuela tăng 130% trong hơn 1 tuần

Thị trường chứng khoán Venezuela tăng bùng nổ trong bối cảnh kinh tế đầy biến động của quốc gia này...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các quỹ ETF tiếp tục dồn tiền vào cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

2

Dòng tiền Tổ chức trong nước đưa VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

3

Chứng khoán SHS: VN-Index có thể sẽ chịu áp lực từ nhóm trụ?

Chứng khoán

4

5 nhóm ngành thuận lợi lớn nhờ Nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước

Chứng khoán

5

Đề xuất điều chuyển đá từ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sang dự án Mỹ An – Cao Lãnh

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy