Dòng tiền Tổ chức trong nước đưa VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Dòng tiền lớn tiếp tục duy trì cường độ mạnh mẽ, đẩy thị trường đi lên mà gần như không cho VN-Index có nhịp nghỉ. Sự đồng thuận tương đối rõ nét giữa nhiều nhóm ngành, trải rộng từ nhóm vốn hóa lớn cho đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, đã tạo nền tảng cho một phiên bứt phá về điểm số.

Kết phiên, VN-Index tăng 25,60 điểm, tương đương 1,36%, chính thức vượt mốc tâm lý quan trọng 1.900 điểm. Độ rộng thị trường duy trì trạng thái tích cực với 203 mã tăng và 131 mã giảm, cho thấy đà đi lên không chỉ dựa vào một vài cổ phiếu trụ mà đã có sự lan tỏa tương đối bền vững.

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ chỉ số, song cấu trúc dòng tiền trong ngành đã có sự phân hóa. Các ngân hàng có vốn Nhà nước như BID và VCB vẫn duy trì sắc xanh, đóng góp ổn định cho thị trường. Ngược lại, nhóm ngân hàng tư nhân bắt đầu xuất hiện áp lực điều chỉnh nhẹ tại các cổ phiếu như MBB, TCB, ACB, LPB, SHB.

Nhóm chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều cổ phiếu tăng khá như VPX, SHS trong khi đó VIX tăng kịch trần, phản ánh kỳ vọng vào thanh khoản duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, tâm điểm thực sự của phiên giao dịch thuộc về nhóm năng lượng dầu khí.

Hàng loạt cổ phiếu như GAS, PLX, BSR, PVD, PVS, PVC, PVT, PET, EIB đồng loạt tăng kịch trần. Chỉ một vài mã như PVB, GSP không tăng trần nhưng mức tăng vẫn rất đáng kể, cho thấy dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm ngành này.

Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup ghi nhận sự trở lại tích cực với VIC tăng 2,57% và VHM tăng 2,92%, trong khi một số cổ phiếu khác như BCM, KBC, NVL, SIP chịu áp lực điều chỉnh. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm có vốn Nhà nước khác như GVR, VGI, VGC, SAB cũng ghi nhận mức tăng nổi bật.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đạt khoảng 45.000 tỷ đồng trên ba sàn trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 589.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 239.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VPB, BID, VIX, BSR, MBB, HCM, GEX, VIC, PLX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, VRE, ACB, STB, MSN, DGC, BCM, VCI, LPB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 102.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 21.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dầu khí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: EIB, CTG, VHM, VRE, HCM, GVR, BSR, VNM, VCI, VPL.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: VCB, GEX, VPB, BID, HPG, HAG, PDR, VIC, KDH.

Tự doanh bán ròng 168.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 152.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, MBB, DBC, VPB, MWG, ACB, GVR, MSN, VGC, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm PVD, VIX, VCB, STB, CTG, BID, VCI, VJC, GAS, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 753.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 413.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dầu khí, Top bán ròng có VCB, EIB, BSR, VPB, HCM, MBB, GVR, VIX, CTG, MWG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có SHB, STB, GEX, HPG, SSI, MSN, DGC, ACB, HAG, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.463,90 tỷ đồng, giảm -1,3% so với phiên liền trước và đóng góp 5,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 656 tỷ đồng được sang tay giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí, Thiết bị điện, Vận tải, Xây dựng, Cao su, trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Bán lẻ, Hàng không, Vật liệu xây dựng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.