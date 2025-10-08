Thứ Tư, 08/10/2025

Cổ phiếu CET chỉ được giao dịch vào phiên chiều thứ Sáu

Hà Anh

08/10/2025, 09:02

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định..

Sơ đồ giá cổ phiếu CET trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu CET trên HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định đưa vào hạn chế giao dịch và thông báo tình trạng chứng khoán của CTCP HTC Holding (mã CET).

Theo đó, HNX đưa cổ phiếu CET vào diện bị hạn chế giao dịch và cổ phiếu CET chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần, từ ngày 8/10 tới do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định

Được biết, ngày 19/09/2025, công ty cho biết đã nhận được thông báo về việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Cụ thể, tại thời hạn công bố BCTC bán niên 2025 được soát xét, công ty chưa thể triển khai họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025 vẫn chưa được thông qua.

Sau đó, vào ngày 05/09/2025 vừa qua, CET đã hoàn tất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo bao gồm tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025.

Hiện tại công ty đang tiến hành tìm hiểu, đàm phán với một số đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Theo đó, sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, BCTC soát xét bán niên 2025 dự kiến sẽ được triển khai và phát hành trong tháng 10/2025.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu này lại tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/9 đến ngày 17/9 và tiếp tục tăng từ ngày 19/9 đến ngày 25/9, đưa thị giá chạm đỉnh 13.500 đồng/cổ phiếu tại phiên 25/09, tương ứng mức tăng tới 180%.

Theo giải trình từ phía công ty, giá cổ phiếu này tăng trần là do yếu tố cung cầu của thị trường, giá cổ phiếu tăng là do khách quan và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Giữa đà tăng, nhóm cổ đông lớn và lãnh đạo Công ty đã đồng loạt đăng ký thoái vốn. Cụ thể: ngày 17/09, bà Bùi Thị Hải Yến, cổ đông lớn đã bán thỏa thuận đã bán thành công 1.165.448 cổ phiếu, giảm sở hữu từ 22,26% xuống còn 181.500 cổ phiếu, chiếm 3% và không còn là cổ đông lớn.

Bên cạnh đó, trong ngày 25/9, nhóm lãnh đạo CET gồm Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Anh Tuấn đã bán thành công hết 1.044.052 cổ phiếu, chiếm 17,26%; Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài đã bán thành công 605.000 cổ phiếu, chiếm 10%, ông Trần Hoàng Cường - cha của ông Tuấn - cũng bán thành công 907.865 cổ phiếu, chiếm 15,01%;

Ở chiều ngược lại, trong ngày 25/9, Trần Đăng Khoa đã mua 622.800 cổ phiếu, chiếm 10,29%; ông Nguyễn Quang Thời đã mua: 332.800 cổ phiếu, chiếm 5,5% vốn tại CET và trở thành cổ đông lớn của công ty.

Trước đó, ngày 22/09/2025, ông Huỳnh Văn Phát đã mua 766.948 cổ phiếu và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 896.448 cổ phiếu, chiếm 14,82%

Về kết quả kinh doanh, CET ghi nhận doanh thu quý 2/2025 đạt 10,086 tỷ; lũy kế 6 tháng đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ (85,2); lỗ sau thuế quý 2 là 75 triệu (cùng kỳ lỗ gần 14 triệu); lũy kế lỗ gần 273 triệu đồng (cùng kỳ lỗ gần 194 triệu đồng).

POM lên phương án khắc phục cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

09:33, 08/08/2025

Âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu CAD tiếp tục bị hạn chế giao dịch

08:37, 24/06/2025

Cổ phiếu đang bị hạn chế giao dịch, Phó tổng Giám đốc TCD tiếp tục đăng ký bán

08:39, 13/06/2025

Từ khóa:

CET chậm nộp BCTC bán niên 2025 đã soát xét quá 45 ngày chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần chứng khoán hạn chế giao dịch so với thời hạn quy định

CDC chia cổ phiếu thưởng, góp bổ sung 150 tỷ đồng vào Chương Dương Homeland

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Chương Dương sẽ tăng từ hơn 439,8 tỷ đồng lên hơn 527,7 tỷ đồng.

MBB đã bán hơn 55,98 triệu cổ phiếu MBS

Sau giao dịch này, MB đã giảm sở hữu tại MBS xuống còn gần 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ.

Thị phần môi giới quý 3/2025: SSI tăng mạnh

Thị phần môi giới quý 3/2025: SSI tăng mạnh

So với quý 2/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu mới 17,05% và tăng 1,03% so với bán niên 2025. Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02%; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%; Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%;

Vi phạm nhiều lỗi, IDP bị phạt tiền

Vi phạm nhiều lỗi, IDP bị phạt tiền

Mức phạt nặng nhất là 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin theo quy định.

Chậm nộp báo cáo tài chính, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện kiểm soát

HOSE sẽ đưa cổ phiếu VMD vào diện kiểm soát từ ngày 8/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.

