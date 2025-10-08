Cổ phiếu CET chỉ được giao dịch vào phiên chiều thứ Sáu

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định..

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định đưa vào hạn chế giao dịch và thông báo tình trạng chứng khoán của CTCP HTC Holding (mã CET).

Theo đó, HNX đưa cổ phiếu CET vào diện bị hạn chế giao dịch và cổ phiếu CET chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần, từ ngày 8/10 tới do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định

Được biết, ngày 19/09/2025, công ty cho biết đã nhận được thông báo về việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Cụ thể, tại thời hạn công bố BCTC bán niên 2025 được soát xét, công ty chưa thể triển khai họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025 vẫn chưa được thông qua.

Sau đó, vào ngày 05/09/2025 vừa qua, CET đã hoàn tất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo bao gồm tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025.

Hiện tại công ty đang tiến hành tìm hiểu, đàm phán với một số đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Theo đó, sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, BCTC soát xét bán niên 2025 dự kiến sẽ được triển khai và phát hành trong tháng 10/2025.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu này lại tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/9 đến ngày 17/9 và tiếp tục tăng từ ngày 19/9 đến ngày 25/9, đưa thị giá chạm đỉnh 13.500 đồng/cổ phiếu tại phiên 25/09, tương ứng mức tăng tới 180%.

Theo giải trình từ phía công ty, giá cổ phiếu này tăng trần là do yếu tố cung cầu của thị trường, giá cổ phiếu tăng là do khách quan và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Giữa đà tăng, nhóm cổ đông lớn và lãnh đạo Công ty đã đồng loạt đăng ký thoái vốn. Cụ thể: ngày 17/09, bà Bùi Thị Hải Yến, cổ đông lớn đã bán thỏa thuận đã bán thành công 1.165.448 cổ phiếu, giảm sở hữu từ 22,26% xuống còn 181.500 cổ phiếu, chiếm 3% và không còn là cổ đông lớn.

Bên cạnh đó, trong ngày 25/9, nhóm lãnh đạo CET gồm Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Anh Tuấn đã bán thành công hết 1.044.052 cổ phiếu, chiếm 17,26%; Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài đã bán thành công 605.000 cổ phiếu, chiếm 10%, ông Trần Hoàng Cường - cha của ông Tuấn - cũng bán thành công 907.865 cổ phiếu, chiếm 15,01%;

Ở chiều ngược lại, trong ngày 25/9, Trần Đăng Khoa đã mua 622.800 cổ phiếu, chiếm 10,29%; ông Nguyễn Quang Thời đã mua: 332.800 cổ phiếu, chiếm 5,5% vốn tại CET và trở thành cổ đông lớn của công ty.

Trước đó, ngày 22/09/2025, ông Huỳnh Văn Phát đã mua 766.948 cổ phiếu và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 896.448 cổ phiếu, chiếm 14,82%

Về kết quả kinh doanh, CET ghi nhận doanh thu quý 2/2025 đạt 10,086 tỷ; lũy kế 6 tháng đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ (85,2); lỗ sau thuế quý 2 là 75 triệu (cùng kỳ lỗ gần 14 triệu); lũy kế lỗ gần 273 triệu đồng (cùng kỳ lỗ gần 194 triệu đồng).