Cổ phiếu chứng khoán bất ngờ ngược sóng

Chỉ số đóng cửa giảm 1,04% tương đương -19,76 điểm, tốt hơn phiên sáng một chút (-1,68%/-31,92 điểm). Độ rộng cũng khá lên khi có 133 mã tăng/177 mã giảm (phiên sáng là 97 mã tăng/217 mã giảm).

Thuần túy nhìn vào các thay đổi này cũng thấy giao dịch có sự khởi sắc nhất định. Tuy vậy mặt bằng giá không phục hồi rõ nét. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 109 cổ phiếu giảm quá 1% thì lúc đóng cửa cũng tới 94 mã. Nói cách khác, mức độ phục hồi chỉ mới dừng ở chỗ bớt giảm ở đa số cổ phiếu, số thực sự đảo chiều là không nhiều.

VN-Index chiều nay được nâng đỡ tốt hơn nhờ VIC và VHM bớt xấu. VIC chốt phiên sáng giảm sâu 3,52% nhưng vào phiên chiều đã được dòng tiền vào kéo lên, thanh khoản tăng khoảng 12% so với buổi sáng. Giá lên dần và đóng cửa VIC chỉ còn giảm 1,01% so với tham chiếu, tức là đã hồi lại khoảng 2,61%. VHM đóng cửa vẫn giảm 3,75% nhưng so với mức -4,88% buổi sáng thì vẫn khá hơn. Thanh khoản của VIC và VHM chiều nay đạt 973 tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng giao dịch tăng thêm của rổ VN30 buổi chiều.

Cổ phiếu ngân hàng đa số cũng lên giá trong phiên chiều, dù chỉ có STB đảo chiều thành công. Hồi tốt nhất là TCB và SHB. TCB tăng riêng chiều nay 1,26% và đóngc ửa còn giảm rất nhẹ 0,16%. SHB lấy lại được 1,12% so với giá chốt buổi sáng và co hẹp mức giảm chung cuộc còn -0,37%. BID, CTG, HDB, MBB, TCB, VPB cũng nhích giá lên, dù còn xa mới tới được tham chiếu.

Riêng nhóm dầu khí là suy yếu thêm. GAS phiên chiều “chìm” sâu hơn 1,28% và đóng cửa giảm 2,75%. BSR cũng rơi thêm 1,66% nữa, chốt giảm 3,26%. PLX giảm thêm 1,29% thành -2,33%... Tính chung rổ VN30 chiều nay có 16 mã tụt giá sâu hơn và 11 mã cải thiện. Tuy vậy độ rộng tổng thể nhóm VN30 cuối phiên ghi nhận 6 mã tăng/22 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,82%. 12 mã trong số đỏ vẫn giảm quá 1% (phiên sáng 14 mã giảm với biên độ tương tự).

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận đột biến phiên chiều. VND ấn tượng nhất, chốt phiên sáng tăng 2,14% và trong 20 phút đầu tiên của phiên chiều đã chạm tới giá kịch trần. Cổ phiếu này rung lắc khá mạnh sát vùng giá trần và đến khoảng 1h45 đã được chặn mua mức cao nhất. VND đóng cửa kịch trần với thanh khoản 783,2 tỷ đồng, cao kỷ lục kể từ giữa tháng 10/2025. Trong rổ VN30, SSI cũng có 20 phút đầu tiên rực rỡ, biên độ +3,9% chỉ trong thời gian ngắn và vượt tham chiếu 3,14% trước khi lùi lại. Đóng cửa SSI tăng 1,66%, tương đương cao hơn mức chốt buổi sáng tới 2,42%.

Loạt cổ phiếu nhóm chứng khoán đóng cửa tăng tốt với thanh khoản khá lớn là SHS tăng 3,51%, FTS tăng 3,4%, CTS tăng 3,11%, DSE tăng 2,73%, VDS tăng 2,65%, MBS tăng 2,07%, AGR tăng 1,74%, TCX tăng 1,59%, VCI tăng 1,63%... Tính chung nhóm này có gần 20 cổ phiếu tăng vượt 1%. VIX là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở phía giảm dù giá có hồi trở lại một chút. Đóng cửa VIX còn giảm 2,88% với thanh khoản 1.267 tỷ đồng cao nhất thị trường.

Diễn biến phục hồi nhìn chung vẫn không rõ ràng, tuy độ rộng thể hiện 133 mã xanh nhưng giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 20 cổ phiếu có dòng tiền đủ tin cậy, khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. PC1 tăng 1,48%, CII tăng 2,27%, NVL tăng 1,31%, DXG tăng 1,37%, HSG tăng 3,28%, DGC tăng 1,04%, PAN tăng 1,4% là những cổ phiếu còn lại có thanh khoản tốt nhất.

Ở phía giảm, như đã nói ở trên, mặt bằng giá không cải thiện nhiều và nhóm 94 cổ phiếu yếu nhất thị trường vẫn chiếm 45,7% tổng thanh khoản sàn HoSE. VIX, VHM là hai cổ phiếu khớp cỡ ngàn tỷ đồng. GEX giảm 6,29%, HCM giảm 1,38%, VRE giảm 3,35%, FPT giảm 1,83%, VJC giảm 1,96%, GEE giảm 4,14%, PDR giảm 1,56%... là những cổ phiếu giao dịch lớn, đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn duy trì sức ép bán ra rất lớn. Khối này xả ròng thêm gần 1.439 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị rút vốn ròng cả phiên lên 3.240 tỷ đồng, cao nhất 5 tuần trở lại đây ở sàn HoSE. MSB bị bán ròng tổng hợp lớn nhất, tới 1553,4 tỷ đồng. Ngoài ra VIC -248 tỷ, HPG -234,1 tỷ, VHM -231,9 tỷ, MBB -146,8 tỷ, MWG -97,1 tỷ, VNM -96,1 tỷ, GEX -91,3 tỷ là những cổ phiếu nổi bật. Phía mua ròng có ACB +69,5 tỷ, FPT +74 tỷ.