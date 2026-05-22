Cổ phiếu chứng khoán bất ngờ ngược sóng

Giao dịch có chút cải thiện chiều nay, nhất là hai trụ VIC, VHM, giúp VN-Index “rút chân” nhẹ về cuối phiên. Nhóm chứng khoán phục hồi bất ngờ…
Chỉ số đóng cửa giảm 1,04% tương đương -19,76 điểm, tốt hơn
phiên sáng một chút (-1,68%/-31,92 điểm). Độ rộng cũng khá lên khi có 133 mã tăng/177
mã giảm (phiên sáng là 97 mã tăng/217 mã giảm).
Thuần túy nhìn vào các thay đổi này cũng thấy giao dịch có sự
khởi sắc nhất định. Tuy vậy mặt bằng giá không phục hồi rõ nét. Cụ thể, chốt
phiên sáng sàn HoSE có 109 cổ phiếu giảm quá 1% thì lúc đóng cửa cũng tới 94 mã.
Nói cách khác, mức độ phục hồi chỉ mới dừng ở chỗ bớt giảm ở đa số cổ phiếu, số
thực sự đảo chiều là không nhiều.
VN-Index chiều nay được nâng đỡ tốt hơn nhờ VIC và VHM bớt xấu.
VIC chốt phiên sáng giảm sâu 3,52% nhưng vào phiên chiều đã được dòng tiền vào
kéo lên, thanh khoản tăng khoảng 12% so với buổi sáng. Giá lên dần và đóng cửa
VIC chỉ còn giảm 1,01% so với tham chiếu, tức là đã hồi lại khoảng 2,61%. VHM đóng
cửa vẫn giảm 3,75% nhưng so với mức -4,88% buổi sáng thì vẫn khá hơn. Thanh khoản
của VIC và VHM chiều nay đạt 973 tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng giao dịch tăng thêm
của rổ VN30 buổi chiều.
Cổ phiếu ngân hàng đa số cũng lên giá trong phiên chiều, dù chỉ
có STB đảo chiều thành công. Hồi tốt nhất là TCB và SHB. TCB tăng riêng chiều
nay 1,26% và đóngc ửa còn giảm rất nhẹ 0,16%. SHB lấy lại được 1,12% so với giá
chốt buổi sáng và co hẹp mức giảm chung cuộc còn -0,37%. BID, CTG, HDB, MBB,
TCB, VPB cũng nhích giá lên, dù còn xa mới tới được tham chiếu.
Riêng nhóm dầu khí là suy yếu thêm. GAS phiên chiều “chìm” sâu
hơn 1,28% và đóng cửa giảm 2,75%. BSR cũng rơi thêm 1,66% nữa, chốt giảm 3,26%.
PLX giảm thêm 1,29% thành -2,33%... Tính chung rổ VN30 chiều nay có 16 mã tụt
giá sâu hơn và 11 mã cải thiện. Tuy vậy độ rộng tổng thể nhóm VN30 cuối phiên
ghi nhận 6 mã tăng/22 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,82%. 12 mã trong số đỏ vẫn
giảm quá 1% (phiên sáng 14 mã giảm với biên độ tương tự).
Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận đột biến phiên chiều. VND ấn
tượng nhất, chốt phiên sáng tăng 2,14% và trong 20 phút đầu tiên của phiên chiều
đã chạm tới giá kịch trần. Cổ phiếu này rung lắc khá mạnh sát vùng giá trần và đến
khoảng 1h45 đã được chặn mua mức cao nhất. VND đóng cửa kịch trần với thanh khoản
783,2 tỷ đồng, cao kỷ lục kể từ giữa tháng 10/2025. Trong rổ VN30, SSI cũng có
20 phút đầu tiên rực rỡ, biên độ +3,9% chỉ trong thời gian ngắn và vượt tham
chiếu 3,14% trước khi lùi lại. Đóng cửa SSI tăng 1,66%, tương đương cao hơn mức
chốt buổi sáng tới 2,42%.
Loạt cổ phiếu nhóm chứng khoán đóng cửa tăng tốt với thanh
khoản khá lớn là SHS tăng 3,51%, FTS tăng 3,4%, CTS tăng 3,11%, DSE tăng 2,73%,
VDS tăng 2,65%, MBS tăng 2,07%, AGR tăng 1,74%, TCX tăng 1,59%, VCI tăng 1,63%...
Tính chung nhóm này có gần 20 cổ phiếu tăng vượt 1%. VIX là cổ phiếu đáng chú ý
nhất ở phía giảm dù giá có hồi trở lại một chút. Đóng cửa VIX còn giảm 2,88% với
thanh khoản 1.267 tỷ đồng cao nhất thị trường.
Diễn biến phục hồi nhìn chung vẫn không rõ ràng, tuy độ rộng
thể hiện 133 mã xanh nhưng giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 20 cổ phiếu có dòng
tiền đủ tin cậy, khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. PC1 tăng 1,48%, CII tăng 2,27%,
NVL tăng 1,31%, DXG tăng 1,37%, HSG tăng 3,28%, DGC tăng 1,04%, PAN tăng 1,4% là
những cổ phiếu còn lại có thanh khoản tốt nhất.
Ở phía giảm, như đã nói ở trên, mặt bằng giá không cải thiện
nhiều và nhóm 94 cổ phiếu yếu nhất thị trường vẫn chiếm 45,7% tổng thanh khoản
sàn HoSE. VIX, VHM là hai cổ phiếu khớp cỡ ngàn tỷ đồng. GEX giảm 6,29%, HCM giảm
1,38%, VRE giảm 3,35%, FPT giảm 1,83%, VJC giảm 1,96%, GEE giảm 4,14%, PDR giảm
1,56%... là những cổ phiếu giao dịch lớn, đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn duy trì sức ép bán ra rất
lớn. Khối này xả ròng thêm gần 1.439 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị rút vốn ròng
cả phiên lên 3.240 tỷ đồng, cao nhất 5 tuần trở lại đây ở sàn HoSE. MSB bị bán
ròng tổng hợp lớn nhất, tới 1553,4 tỷ đồng. Ngoài ra VIC -248 tỷ, HPG -234,1 tỷ,
VHM -231,9 tỷ, MBB -146,8 tỷ, MWG -97,1 tỷ, VNM -96,1 tỷ, GEX -91,3 tỷ là những
cổ phiếu nổi bật. Phía mua ròng có ACB +69,5 tỷ, FPT +74 tỷ.
Các quỹ cổ phiếu lớn ồ ạt giải ngân, giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 4
13:23, 22/05/2026
Cổ phiếu trụ tiếp tục lao dốc, khối ngoại bán ròng đột biến kỷ lục 3 tháng
12:13, 22/05/2026
Có tới 81/83 quỹ cổ phiếu báo lãi trong tháng 4/2026
Các quỹ cổ phiếu lớn ồ ạt giải ngân, giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 4
Trong tháng 4/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (24/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền trong tháng 3/2026. Diễn biến này cho thấy các quỹ bắt đầu tận dụng nhịp điều chỉnh trước đó để tái cơ cấu và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường hồi phục.
Cổ phiếu trụ tiếp tục lao dốc, khối ngoại bán ròng đột biến kỷ lục 3 tháng
Sắc đỏ tiếp tục lan tràn trên bảng điện sáng nay khi sức ép từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index bốc hơi tới gần 32 điểm. Tâm lý rất tiêu cực và cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ gấp 2,7 lần số tăng.
Có tới 81/83 quỹ cổ phiếu báo lãi trong tháng 4/2026
Sự hồi phục này diễn ra trên diện rộng khi phần lớn (81/83 quỹ) ghi nhận hiệu suất cao hơn so với tháng trước trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng mạnh +10,7% so với tháng trước.
Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/5), với chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy...
Trạng thái giằng co vẫn chưa kết thúc
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/5/2026
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: