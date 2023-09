Cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh, trụ lớn trượt dốc đánh tụt điểm số

Thị trường không còn xu lực tăng trong sáng nay, chủ yếu do không luân chuyển được các cổ phiếu vốn hóa lớn. Duy nhất GAS tăng đáng kể trong nhóm trụ, nhưng VIC, CTG, BID “chìm” sâu khiến những phút cuối VN-Index tụt dốc xuống dưới tham chiếu. Hiện tượng phân hóa vẫn duy trì được nhưng mặt bằng giá tăng yếu. Chứng khoán là nhóm mạnh nhất.

Hiện tượng lao dốc nhanh trở lại và tạo “hình cây thông” của cổ phiếu Vinfast VFS trên sàn Nasdaq tiếp tục ảnh hưởng đến giao dịch của VIC. Mã này sáng nay giảm 1,77%, tiếp tục đà lao dốc điều chỉnh kể từ giữa tháng 8 vừa qua. VIC thổi bay hơn 1 điểm khỏi chỉ số.

Dù tác động của VIC cũng chưa phải là nhiều nhưng VN-Index kết phiên sáng vẫn mất 3,02 điểm tương đương -0,24% so với tham chiếu. Lý do là ngoài VIC, khá nhiều cổ phiếu blue-chips khác cũng giảm. Độ rộng rổ VN30 cuối phiên chỉ có 6 mã tăng/20 mã giảm và chỉ số đại diện rổ cũng giảm 0,39%.

Nhóm giảm giá ngoài VIC còn có CTG giảm 1,07%, BID giảm 0,63%, HPG giảm 0,9%, BCM giảm 1,54%, STB giảm 1,38%, TPB giảm 1,78%. Nếu so với tham chiếu thì biên độ giảm cũng không phải là mạnh trên diện rông, nhưng VN-Index chỉ thực sự đỏ trong khoảng 15 phút cuối phiên sáng, tức là thời gian điều chỉnh chưa dài. Hiện tượng xả hàng ép giá xuống cũng chỉ làm thay đổi độ rộng trong rổ VN30 từ khoảng 1/3 thời gian giao dịch cuối cùng. Do đó nếu so với giá đỉnh, biên độ lao dốc của nhóm này là khá lớn, với 18 cổ phiếu để mất hơn 1% chỉ trong buổi sáng.

Phía tăng, ngoài GAS tăng 1,1% không còn cổ phiếu nào đáng chú ý. VHM chủ yếu có lợi thế về vốn hóa, còn mức tăng nhẹ 0,72%. Cổ phiếu này lúc đạt đỉnh đầu phiên còn tăng tới 3,07% so với tham chiếu, tức là biên độ trượt giá rất mạnh. GAS cũng phải trả lại thị trường hơn 1% giá trị.

Tuy vậy thị trường sáng nay cũng có điểm sáng giao dịch ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. SSI là mã tăng tốt nhất rổ VN30, chốt trên tham chiếu 1,65%. Cổ phiếu này không kéo được điểm nhiều vì vốn hóa khá hạn chế. Các mã khác cùng ngành rất tốt là HCM tăng 1,79%, VND tăng 1,91%, VCI tăng 1,29%, FTS tăng 6,51%. Các mã nhỏ hơn như APG, PAS, BSI, CTS, HBS, SHS, TVS, VIG… thậm chí còn mạnh hơn.

Không chỉ vậy, dòng tiền vào nhóm chứng khoán cũng khá tốt. SSI, VND, VIX lọt vào nhóm 5 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay. HCM, VCI lọt vào Top 20. Tuy vậy nếu có tín hiệu nào từ áp lực bán kiềm chế giá và ép giá lùi xuống rõ nhất thì cũng chính là ở nhóm này. Ngay cả các cổ phiếu còn đang khỏe nhất thị trường thì cũng chịu tác động từ bên bán. SSI lúc ở đỉnh phiên sáng tăng tới 3,45%, VCI tăng 3,44%, VND tăng 4,04%, HCM tăng 4,33%, SHS tăng 5,43%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Diễn biến độ rộng của VN-Index sáng nay cho thấy có yếu tố canh bán khá rõ. Lúc chỉ số này đạt đỉnh khoảng 10h25, tăng khoảng 4,5 điểm so với tham chiếu, độ rộng ghi nhận 256 mã tăng/185 mã giảm. Tuy nhiên đến 11h15 lúc chỉ số rơi xuống dưới tham chiếu thì chỉ còn 213 mã tăng/246 mã giảm và chốt phiên sáng là 165 mã tăng/292 mã giảm. Như vậy lực bán bắt đầu tăng lên khi giá tăng và tiếp tục gây sức ép liên tục cho đến phút cuối, ép cổ phiếu giảm giá ngày một nhiều.

Hiện sàn HoSE đang còn 60 cổ phiếu tăng trên 1%, trừ vài mã chứng khoán, còn lại DCM tăng 1,11% thanh khoản 121 tỷ đồng; DPM tăng 1,74% với 106,7 tỷ; FRT tăng 2,91% với 65,1 tỷ; OCB tăng 1,5% với 59,3 tỷ; BMP tăng 6,96% với 58 tỷ. Nhóm thanh khoản từ 20-50 tỷ đồng cũng khá nhiều, chủ yếu là các mã có tính đầu cơ cao như HQC, PSH, SCR, QCG, ITA, CSV, LSS…

Việc VN-Index dừng đà tăng sau 5 phiên liên tiếp xuất hiện đúng thời điểm quan trọng khi chỉ số tiến gần sát đỉnh cao cũ. Đây có thể là sự trùng hợp, cũng có thể phản ánh quan điểm thận trọng trước ngưỡng kháng cự mạnh và nhà đầu tư tăng cường chốt lời. Thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay đã tăng 5% so với sáng hôm qua, đạt 12.518 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên. HoSE tăng giao dịch khoảng 6% đạt 11.346 tỷ đồng. Sàn này đang có 31 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng thanh khoản thì chỉ có 10 mã là tăng giá, còn lại giảm.

Khối ngoại sáng nay bán ròng 227,4 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu thuộc VN30 bị bán ròng 144,4 tỷ. Các mã bị xả nhiều là HDG -34,5 tỷ, STB -34,2 tỷ, SSI -22,6 tỷ, VIC -22,4 tỷ. Phía mua lớn nhất là FTS cũng chưa tới 9 tỷ đồng.