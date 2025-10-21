Thứ Tư, 22/10/2025

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Điệp Vũ

21/10/2025, 18:50

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/FT.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/FT.

Xu hướng này phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư đối với ngành công nghiệp đất hiếm, đồng thời là kết quả của những động thái chiến lược từ phía Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Theo tờ báo Financial Times, giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm niêm yết tại Mỹ như MP Materials và USA Rare Earth đã tăng hơn gấp đôi từ đầu năm đến nay. Tương tự, công ty Lynas của Australia cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Về phần mình, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tăng cường hỗ trợ cho ngành công nghiệp đất hiếm của Mỹ vốn gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các nhà sản xuất chi phí thấp từ Trung Quốc. Gần đây, Washington còn có các bước đi quyết liệt để thúc đẩy việc sản xuất đất hiếm ngoài Trung Quốc - quốc gia đã thống trị nguồn cung các khoáng sản quan trọng này trong nhiều năm qua.

Xu hướng tăng giá cổ phiếu không chỉ giới hạn ở các công ty đất hiếm mà còn bao trùm cả các nhà sản xuất khoáng sản và kim loại quan trọng khác như lithium, cobalt và germanium. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, Mỹ đã đầu tư vào Lithium Americas và Trilogy Metals, hai công ty khai khoáng của Canada. Kể từ đó, giá cổ phiếu của hai công ty này đã tăng tương ứng gấp đôi và gấp ba. Ngày 20/10, Mỹ ký một thỏa thuận về đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác với Australia.

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ khoáng sản chiến lược và thiết lập giá sàn cho đất hiếm, nhằm ngăn ngừa rủi ro biến động về giá có thể xảy ra trên thị trường chịu sự chi phối bởi các nhà sản xuất thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng đang đẩy nhanh quá trình cấp phép và cắt giảm các quy định về môi trường để tăng tốc xây dựng các mỏ và nhà máy chế biến đất hiếm và khoáng sản quan trọng.

Cuộc chiến giữa hai siêu cường kinh tế thế giới về đất hiếm đã trở nên căng thẳng hơn trong tháng này sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, buộc các công ty nước ngoài phải xin phép để xuất khẩu nam châm có chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cho biết sẽ bổ sung năm loại đất hiếm nữa gồm holmium, erbium, thulium, europium và ytterbium vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Trong mối cảnh như vậy, mối quan tâm của các nhà đầu tư đối với các công ty khai thác đất hiếm đang gia tăng mạnh mẽ. Ông Timothy Puko, Giám đốc mảng hàng hóa cơ bản tại công ty tư vấn Eurasia Group, cho biết: "Có sự quan tâm rộng rãi từ các nhà đầu tư đối với các công ty khai khoáng này. Hiện tại, có rất ít công ty đất hiếm phương Tây được niêm yết cổ phiếu trên thị trường đại chúng, trong khi người muốn mua cổ phiếu của các công ty này lại rất nhiều”.

Do vậy, một số công ty đang tận dụng thị trường sôi động để huy động vốn. Tuần trước, công ty Standard Lithium đã huy động được 130 triệu USD thông qua một đợt chào bán cổ phiếu trên thị trường đại chúng. Trước đó, Critical Metals thông báo đã huy động được 50 triệu USD từ một nhà đầu tư tổ chức không được tiết lộ để phát triển dự án đất hiếm Tanbreez ở Greenland. Cổ phiếu của công ty này đã tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng sự bùng nổ của giá cổ phiếu đất hiếm có thể đang tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ cơ hội. Một số công ty có thể nhân cơ hội này để gợi ý rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ hoặc dự án hợp tác hấp dẫn, qua đó đẩy giá cổ phiếu lên cao dù không có cơ sở thực chất nào.

Trong khi đó, chính quyền ông Trump đang chi mạnh để nắm giữ cổ phần trong các công ty khai khoáng.

Hồi tháng 7, Washington chi 400 triệu USD để mua cổ phần 15% của MP Materials, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất tại Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đã mua cổ phần 5% của công ty khai khoáng Lithium Americas của Canada và cổ phần 10% của một công ty đất hiếm nhỏ của Canada là Trilogy Metals. Giá cổ phiếu của Trilogy tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng vài giờ sau khi có thông báo về vụ đầu tư của Chính phủ Mỹ.

Mỹ và Australia ký thỏa thuận đất hiếm

09:22, 21/10/2025

Mỹ và Australia ký thỏa thuận đất hiếm

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sụt giảm

10:30, 20/10/2025

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sụt giảm

Châu Âu phàn nàn việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

18:16, 16/10/2025

Châu Âu phàn nàn việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay...

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại, áp lực chính trị liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Nga, cùng với nhu cầu xe điện tại châu Âu thấp hơn dự báo, đã làm giảm dòng đầu tư của Trung Quốc vào EU...

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...

Ngành cà phê Mỹ lao đao vì thuế quan

Ngành cà phê Mỹ lao đao vì thuế quan

Giá cà phê tại Mỹ đang trong xu hướng tăng mạnh, gây lo ngại cho cả các nhà rang xay và người tiêu dùng...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

