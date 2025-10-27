Cổ phiếu trụ ép mạnh, VN-Index lao dốc cuối phiên

Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.

“Tội đồ” cho màn đảo ngược ê chề này là các cổ phiếu dẫn dắt. VHM bị xả dữ dội và đặc biệt đợt ATC có khối lượng khổng lồ đặt bán khiến giá rơi xuống tận mức sàn và còn dư bán hơn 1,67 triệu cổ. Riêng chiều nay VHM khớp tới trên 520 tỷ đồng thanh khoản. VRE cũng tương tự, bị bán dồn dập từ 2h15 trở đi và đóng cửa rơi thẳng xuống giá sàn, dư bán sàn còn gần 4,63 triệu cổ. VIC khá hơn một chút, tuy không giảm sàn nhưng cũng đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, bốc hơi 2,28%.

Không chỉ với “bộ ba nhà Vin”, nhiều cổ phiếu blue-chips khác cũng “tiêu điều”: TCB riêng chiều nay bốc hơi 1,13% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa giảm 2,91%. CTG bốc hơi thêm 1,42% thành giảm 2,41% so với tham chiếu. VPB giảm thêm 2,58%, đóng cửa mất 3,08%. Thậm chí mạnh như FPT, buổi sáng còn tăng 1,64%, đóng cửa chỉ là +0,31%...

Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 25 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 2 mã có cải thiện. Độ rộng rổ này cuối ngày còn 5 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 12 mã giảm quá 2%. Chỉ số đại diện rổ đóng cửa giảm 2,25%. Trong 5 mã còn xanh thì duy nhất GVR tăng 3,2% là đáng kể. Thực tế GVR cũng đã bị ép xuống, lúc 1h27 cổ phiếu này còn tăng tới 6,03% so với tham chiếu.

Hoạt động bắt đáy trong nhóm này không có nhiều tác động tới giá, có 18 mã trong rổ VN30 phải chấp nhận đóng cửa ở giá thấp nhất phiên. Mặc dù buổi sáng dòng tiền nâng lên khá tốt nhưng sang chiều thì thất bại. Chỉ vài mã có hiệu ứng phục hồi đáng chú ý như VJC đóng cửa cao hơn mức đáy khoảng 3,12% nhưng vẫn giảm 2,61% so với tham chiếu. MSN phục hồi 1,42% so với đáy, chốt giảm 1,01%.

Dưới sức ép nặng nề của các cổ phiếu trụ, VN-Index đóng cửa giảm 1,82% tương đương bốc hơi 30,64 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số này mới giảm 0,25% (-4,16 điểm). Độ rộng đóng cửa cũng chỉ còn 143 mã tăng/178 mã giảm. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thì duy nhất còn FPT tăng nhẹ, 6 mã khác giảm quá 2%.

Mặc dù vậy điểm tích cực mờ nhạt là các trụ ép rất mạnh nhưng chưa đến nỗi thúc đẩy hoạt động bán tháo. Độ rộng về cơ bản cũng không quá xấu. Thậm chí nếu xét từ tương quan tăng/giảm thì hôm nay VN-Index bốc hơi 30,64 điểm nhưng tương quan này là 0,8/1. Thứ Sáu tuần trước, VN-Index giảm nhẹ 3,88 điểm, tương quan này còn là 0,62/1. Nói cách khác, từ góc độ mặt bằng giá cổ phiếu, hôm nay tổn thương không quá nặng.

Nhóm cổ phiếu trụ hôm nay rất kém.

Trong 178 mã đỏ của chỉ số, có 96 mã giảm trên 1% (phiên thứ Sáu tuần trước có tới 103 mã giảm trên 1%). Tuy nhiên nhiều mã bị ép mạnh và thanh khoản rất cao. Ngoài VHM và VRE, có GEX, CII, DIG cũng giảm sàn, giao dịch từ 300 tỷ tới hơn ngàn tỷ đồng. Cả chục cổ phiếu khác giảm 2-5% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng mỗi mã. Tính chung 96 cổ phiếu yếu nhất này chiếm tới 60% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn phiên này.

Nói cách khác, mức độ tổn thưởng của phiên giảm hôm nay tùy vào danh mục, nhưng các cổ phiếu thanh khoản cao nhất hầu hết có biên độ giảm lớn. Do đó lượng tiền bị thiệt hại cũng chiếm phần lớn.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản thấp đang có lợi thế hơn. Trong 143 cổ phiếu còn xanh, có 88 mã tăng hơn 1%. Gần ba chục mã trong số này có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, tức là khá nhỏ. Nhóm có dòng tiền đỡ xuất sắc nhất là KBC tăng 2,23%, thanh khoản 271,5 tỷ đồng; ORS tăng 3,79% với 228,3 tỷ; HAG tăng 1,63% với 172,6 tỷ; FTS tăng 5,03% với 170,7 tỷ; DPM tăng 2,61% với 127,8 tỷ; POW tăng 3,36% với 113,7 tỷ; GVR tăng 3,2% với 108,7 tỷ và DCM tăng 1,18% với 106,8 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm bán, tăng mua nên giao dịch cân bằng hơn nhiều, mức ròng chỉ là -12,2 tỷ so với phiên sáng bán ròng gần 1.095 tỷ đồng. Khối này vẫn bán mạnh SSI -576,1 tỷ, MBB -446,1 tỷ, MWG -88,5 tỷ, VCI -86,3 tỷ, PDR -56,5 tỷ. Phía mua ròng có FPT +305,6 tỷ, VPB +120,8 tỷ, LPB +54,4 tỷ, VIC +54,4 tỷ.