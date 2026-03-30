Cổ phiếu lại quay đầu giảm hàng loạt, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ

Kim Phong

30/03/2026, 12:08

Những diễn biến căng thẳng mới trong dịp cuối tuần và giá dầu tăng vọt trở lại khiến thị trường trong nước mở cửa tuần khá tiêu cực. VN-Index giảm 1,35% với số mã đỏ nhiều gấp 3,7 lần số xanh, trong đó 163 mã giảm quá 1% giá trị.

Các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất vẫn phủ sắc đỏ.

Phiên quay đầu giảm sáng nay khiến lo ngại về một “bull-trap” tương tự trung tuần tháng 3 lại xuất hiện. Thực tế về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn đang trong xu hướng giảm và liên tiếp tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Điểm tiêu cực nhất trong phiên là độ rộng quá hẹp. Sàn HoSE chỉ có 66 mã tăng/247 mã giảm, không chỉ sắc đỏ áp đảo mà tới 45,5% số cổ phiếu đang giảm từ 1% trở lên.

Sức ép chính đang đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips, VN30-Index giảm 1,46% với duy nhất 2 mã xanh là GVR tăng 1,25% và HPG tăng 0,38%, nhưng tới 25 mã đỏ và 20 mã giảm quá 1%.

Loạt cổ phiếu vốn hóa hàng đầu đang giảm khá sâu: VIC giảm 2,34%, VCB giảm 1,19%, BID giảm 1,88%, CTG giảm 2,16%, TCB giảm 2,12%, MBB giảm 1,53%, VPB giảm 1,7%, GAS giảm 1,71%. HPG là trụ duy nhất xanh trong Top 10 vốn hóa. Lực đỡ quá yếu từ vào mã khác như BSR tăng 3,08%, GEE tăng 4,69% không đủ để hỗ trợ điểm số.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vốn thể hiện sức mạnh khá ấn tượng những phiên cuối tuần trước, đến sáng nay cũng bắt đầu suy yếu. Chỉ số Midcap giảm 1,17%, Smallcap giảm 0,95%. Toàn sàn HoSE có 71 cổ phiếu giảm quá 2% thì VN30 đóng góp 9 mã. VIX giảm 2,99%, CII giảm 2,88%, HCM giảm 1,12%, DXG giảm 2,4%, GEX giảm 2,36%, VPI giảm 1,91%, NVL giảm 2,45% là những cổ phiếu midcap xuất hiện thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 22% so với phiên phiên trước, đạt 9.087,9 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp, kết hợp với thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất (từ 1% trở lên) chiếm tới 61,6% tổng thanh khoản. Điều này xác nhận áp lực bán hạ giá đã mạnh lên và bên bán có sự chủ động khá cao.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hoạt động ngắn hạn vẫn đang có sức chi phối lớn về mặt tâm lý. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là ví dụ điển hình. Biến động T+3 cuối tuần trước đang khuyến khích hoạt động chốt lời ngay vì không ai có thể dự đoán thị trường sẽ phản ứng thế nào khi tình hình Trung Đông thay đổi qua đêm bất ngờ.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay rất hạn chế, giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 14 cổ phiếu mạnh nhất và thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Không có tính nhóm ngành nổi trội nào rõ ràng, dù hai mã phân bón điển hình khá mạnh: DCM tăng 1,86%, DPM tăng 1,46%. Dầu khí cũng đóng góp 2 mã là BSR tăng 3,08%, PVD tăng 1,4%. Ngoài ra lẻ tẻ vài cổ phiếu khác đáng kể là REE tăng 1,81%, PAN tăng 6,97%, HHS tăng 1,15%, DXS tăng 4,88%, PET tăng 1,72%... Toàn sàn HoSE hiện có 36 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng tổng thanh khoản chỉ chiếm 12,3% giao dịch sàn.

Một chút tích cực trong giao dịch là dòng tiền bắt đáy cũng đang hoạt động. VN-Index từ mức giảm thấp nhất lúc 10h10 mất 35,22 điểm (-2,11%) nhưng đến cuối phiên chỉ còn -22,65 điểm (-1,35%). Toàn bộ nhóm VN30 đã “thoát đáy”, với 16 mã phục hồi quá 1% so với giá thấp nhất. GVR thậm chí đảo chiều tới 4,33%, HPG đảo chiều 2,5%, STB phục hồi 2,07%, VHM phục hồi 2,69%...

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khoảng 48,3% số cổ phiếu có giao dịch đã phục hồi từ 1% trở lên so với đáy. Tuy nhiên chỉ 27% trong số này có thể vượt tham chiếu. Nói cách khác, phần lớn dòng tiền bắt đáy vẫn đang căng giá thấp và hiệu ứng phục hồi chỉ mới theo hướng bớt giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bán ròng cực mạnh 1.067 tỷ đồng trên HoSE, trong đó chủ yếu là do giảm mua. Tổng giá trị giải ngân chỉ đạt 791,6 tỷ, giảm 16% so với phiên trước, thấp nhất 7 phiên sáng. Phía bán ra lại tăng 40% với 1.858,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là FPT -120,2 tỷ, SSI -77,1 tỷ, VCB -64,9 tỷ, STB -55,6 tỷ. Phía mua ròng có SHB +30,5 tỷ, GEE +27 tỷ.

Định giá thị trường đang an toàn để giải ngân mua mới, nhóm nào sẽ hồi phục đầu tiên?

11:30, 30/03/2026

Định giá thị trường đang an toàn để giải ngân mua mới, nhóm nào sẽ hồi phục đầu tiên?

Dòng tiền đổ vào nhóm Midcap, nên ưu tiên lướt sóng nhỏ?

09:39, 30/03/2026

Dòng tiền đổ vào nhóm Midcap, nên ưu tiên lướt sóng nhỏ?

Xu thế dòng tiền: Tăng trong nghi ngờ, hay “bull-trap” lặp lại?

12:59, 29/03/2026

Xu thế dòng tiền: Tăng trong nghi ngờ, hay “bull-trap” lặp lại?

Đọc thêm

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...

Giá nhựa toàn cầu có thể tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Giá nhựa toàn cầu có thể tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Giá nhựa toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên Mỹ...

Bảng điện rực lửa, cổ phiếu điện ngược chiều phát sáng, triển vọng còn dài hơi?

Bảng điện rực lửa, cổ phiếu điện ngược chiều phát sáng, triển vọng còn dài hơi?

Hàng loạt cổ phiếu điện sáng nay tăng bất chấp thị trường rực lửa như GEE, PC1, TV2, NT2, GEG.

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite: Nếu tránh được cuộc khủng hoảng năng lượng, VN-Index sẽ phục hồi rất nhanh

Nếu tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, Pyn Elite Fund tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi từ đợt giảm này khá nhanh.

Ba lý do thị trường chứng khoán Mỹ có thể trụ vững giữa chiến sự Iran

Ba lý do thị trường chứng khoán Mỹ có thể trụ vững giữa chiến sự Iran

Dù cuộc chiến tại Iran gây xáo trộn lớn trên thị trường năng lượng, chứng khoán Mỹ đến nay vẫn giảm ít hơn so với lo ngại ban đầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Công thức” đàm phán thương mại của EU: Nới tay với thịt bò, cứng rắn với rượu vang

Thế giới

2

Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Bất động sản

3

Khởi công khu công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Hạ tầng

4

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Đầu tư

5

Điện hóa các ngành công nghiệp nhẹ có thể giảm tới 80% phát thải CO2

Kinh tế xanh

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

