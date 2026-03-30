Cổ phiếu lại quay đầu giảm hàng loạt, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ

Những diễn biến căng thẳng mới trong dịp cuối tuần và giá dầu tăng vọt trở lại khiến thị trường trong nước mở cửa tuần khá tiêu cực. VN-Index giảm 1,35% với số mã đỏ nhiều gấp 3,7 lần số xanh, trong đó 163 mã giảm quá 1% giá trị.

Phiên quay đầu giảm sáng nay khiến lo ngại về một “bull-trap” tương tự trung tuần tháng 3 lại xuất hiện. Thực tế về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn đang trong xu hướng giảm và liên tiếp tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Điểm tiêu cực nhất trong phiên là độ rộng quá hẹp. Sàn HoSE chỉ có 66 mã tăng/247 mã giảm, không chỉ sắc đỏ áp đảo mà tới 45,5% số cổ phiếu đang giảm từ 1% trở lên.

Sức ép chính đang đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips, VN30-Index giảm 1,46% với duy nhất 2 mã xanh là GVR tăng 1,25% và HPG tăng 0,38%, nhưng tới 25 mã đỏ và 20 mã giảm quá 1%.

Loạt cổ phiếu vốn hóa hàng đầu đang giảm khá sâu: VIC giảm 2,34%, VCB giảm 1,19%, BID giảm 1,88%, CTG giảm 2,16%, TCB giảm 2,12%, MBB giảm 1,53%, VPB giảm 1,7%, GAS giảm 1,71%. HPG là trụ duy nhất xanh trong Top 10 vốn hóa. Lực đỡ quá yếu từ vào mã khác như BSR tăng 3,08%, GEE tăng 4,69% không đủ để hỗ trợ điểm số.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vốn thể hiện sức mạnh khá ấn tượng những phiên cuối tuần trước, đến sáng nay cũng bắt đầu suy yếu. Chỉ số Midcap giảm 1,17%, Smallcap giảm 0,95%. Toàn sàn HoSE có 71 cổ phiếu giảm quá 2% thì VN30 đóng góp 9 mã. VIX giảm 2,99%, CII giảm 2,88%, HCM giảm 1,12%, DXG giảm 2,4%, GEX giảm 2,36%, VPI giảm 1,91%, NVL giảm 2,45% là những cổ phiếu midcap xuất hiện thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 22% so với phiên phiên trước, đạt 9.087,9 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp, kết hợp với thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất (từ 1% trở lên) chiếm tới 61,6% tổng thanh khoản. Điều này xác nhận áp lực bán hạ giá đã mạnh lên và bên bán có sự chủ động khá cao.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hoạt động ngắn hạn vẫn đang có sức chi phối lớn về mặt tâm lý. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là ví dụ điển hình. Biến động T+3 cuối tuần trước đang khuyến khích hoạt động chốt lời ngay vì không ai có thể dự đoán thị trường sẽ phản ứng thế nào khi tình hình Trung Đông thay đổi qua đêm bất ngờ.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay rất hạn chế, giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 14 cổ phiếu mạnh nhất và thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Không có tính nhóm ngành nổi trội nào rõ ràng, dù hai mã phân bón điển hình khá mạnh: DCM tăng 1,86%, DPM tăng 1,46%. Dầu khí cũng đóng góp 2 mã là BSR tăng 3,08%, PVD tăng 1,4%. Ngoài ra lẻ tẻ vài cổ phiếu khác đáng kể là REE tăng 1,81%, PAN tăng 6,97%, HHS tăng 1,15%, DXS tăng 4,88%, PET tăng 1,72%... Toàn sàn HoSE hiện có 36 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng tổng thanh khoản chỉ chiếm 12,3% giao dịch sàn.

Một chút tích cực trong giao dịch là dòng tiền bắt đáy cũng đang hoạt động. VN-Index từ mức giảm thấp nhất lúc 10h10 mất 35,22 điểm (-2,11%) nhưng đến cuối phiên chỉ còn -22,65 điểm (-1,35%). Toàn bộ nhóm VN30 đã “thoát đáy”, với 16 mã phục hồi quá 1% so với giá thấp nhất. GVR thậm chí đảo chiều tới 4,33%, HPG đảo chiều 2,5%, STB phục hồi 2,07%, VHM phục hồi 2,69%...

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khoảng 48,3% số cổ phiếu có giao dịch đã phục hồi từ 1% trở lên so với đáy. Tuy nhiên chỉ 27% trong số này có thể vượt tham chiếu. Nói cách khác, phần lớn dòng tiền bắt đáy vẫn đang căng giá thấp và hiệu ứng phục hồi chỉ mới theo hướng bớt giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bán ròng cực mạnh 1.067 tỷ đồng trên HoSE, trong đó chủ yếu là do giảm mua. Tổng giá trị giải ngân chỉ đạt 791,6 tỷ, giảm 16% so với phiên trước, thấp nhất 7 phiên sáng. Phía bán ra lại tăng 40% với 1.858,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là FPT -120,2 tỷ, SSI -77,1 tỷ, VCB -64,9 tỷ, STB -55,6 tỷ. Phía mua ròng có SHB +30,5 tỷ, GEE +27 tỷ.