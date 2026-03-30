Cổ phiếu lại quay đầu giảm hàng loạt, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ
Kim Phong
30/03/2026, 12:08
Những diễn biến căng thẳng mới trong dịp cuối tuần và giá dầu tăng vọt trở lại khiến thị trường trong nước mở cửa tuần khá tiêu cực. VN-Index giảm 1,35% với số mã đỏ nhiều gấp 3,7 lần số xanh, trong đó 163 mã giảm quá 1% giá trị.
Phiên quay đầu giảm sáng nay khiến lo ngại về một “bull-trap”
tương tự trung tuần tháng 3 lại xuất hiện. Thực tế về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn
đang trong xu hướng giảm và liên tiếp tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau
thấp hơn đỉnh trước.
Điểm tiêu cực nhất trong phiên là độ rộng quá hẹp. Sàn HoSE
chỉ có 66 mã tăng/247 mã giảm, không chỉ sắc đỏ áp đảo mà tới 45,5% số cổ phiếu
đang giảm từ 1% trở lên.
Sức ép chính đang đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips, VN30-Index
giảm 1,46% với duy nhất 2 mã xanh là GVR tăng 1,25% và HPG tăng 0,38%, nhưng tới
25 mã đỏ và 20 mã giảm quá 1%.
Loạt cổ phiếu vốn hóa hàng đầu đang giảm khá sâu: VIC giảm
2,34%, VCB giảm 1,19%, BID giảm 1,88%, CTG giảm 2,16%, TCB giảm 2,12%, MBB giảm
1,53%, VPB giảm 1,7%, GAS giảm 1,71%. HPG là trụ duy nhất xanh trong Top 10 vốn
hóa. Lực đỡ quá yếu từ vào mã khác như BSR tăng 3,08%, GEE tăng 4,69% không đủ để
hỗ trợ điểm số.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vốn thể hiện sức mạnh khá ấn tượng
những phiên cuối tuần trước, đến sáng nay cũng bắt đầu suy yếu. Chỉ số Midcap
giảm 1,17%, Smallcap giảm 0,95%. Toàn sàn HoSE có 71 cổ phiếu giảm quá 2% thì
VN30 đóng góp 9 mã. VIX giảm 2,99%, CII giảm 2,88%, HCM giảm 1,12%, DXG giảm
2,4%, GEX giảm 2,36%, VPI giảm 1,91%, NVL giảm 2,45% là những cổ phiếu midcap
xuất hiện thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng mỗi mã.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 22% so với phiên phiên
trước, đạt 9.087,9 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp, kết hợp
với thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất (từ 1% trở lên) chiếm tới 61,6% tổng
thanh khoản. Điều này xác nhận áp lực bán hạ giá đã mạnh lên và bên bán có sự
chủ động khá cao.
Hoạt động ngắn hạn vẫn đang có sức chi phối lớn về mặt tâm lý.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là ví dụ điển hình. Biến động T+3 cuối tuần trước đang
khuyến khích hoạt động chốt lời ngay vì không ai có thể dự đoán thị trường sẽ
phản ứng thế nào khi tình hình Trung Đông thay đổi qua đêm bất ngờ.
Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay rất hạn chế, giao dịch
chỉ tập trung vào khoảng 14 cổ phiếu mạnh nhất và thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở
lên. Không có tính nhóm ngành nổi trội nào rõ ràng, dù hai mã phân bón điển hình
khá mạnh: DCM tăng 1,86%, DPM tăng 1,46%. Dầu khí cũng đóng góp 2 mã là BSR tăng
3,08%, PVD tăng 1,4%. Ngoài ra lẻ tẻ vài cổ phiếu khác đáng kể là REE tăng
1,81%, PAN tăng 6,97%, HHS tăng 1,15%, DXS tăng 4,88%, PET tăng 1,72%... Toàn sàn
HoSE hiện có 36 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng tổng thanh khoản chỉ chiếm 12,3%
giao dịch sàn.
Một chút tích cực trong giao dịch là dòng tiền bắt đáy cũng đang
hoạt động. VN-Index từ mức giảm thấp nhất lúc 10h10 mất 35,22 điểm (-2,11%)
nhưng đến cuối phiên chỉ còn -22,65 điểm (-1,35%). Toàn bộ nhóm VN30 đã “thoát đáy”,
với 16 mã phục hồi quá 1% so với giá thấp nhất. GVR thậm chí đảo chiều tới
4,33%, HPG đảo chiều 2,5%, STB phục hồi 2,07%, VHM phục hồi 2,69%...
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khoảng 48,3% số cổ phiếu có giao dịch
đã phục hồi từ 1% trở lên so với đáy. Tuy nhiên chỉ 27% trong số này có thể vượt
tham chiếu. Nói cách khác, phần lớn dòng tiền bắt đáy vẫn đang căng giá thấp và
hiệu ứng phục hồi chỉ mới theo hướng bớt giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bán ròng cực mạnh 1.067
tỷ đồng trên HoSE, trong đó chủ yếu là do giảm mua. Tổng giá trị giải ngân chỉ đạt
791,6 tỷ, giảm 16% so với phiên trước, thấp nhất 7 phiên sáng. Phía bán ra lại
tăng 40% với 1.858,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là FPT -120,2
tỷ, SSI -77,1 tỷ, VCB -64,9 tỷ, STB -55,6 tỷ. Phía mua ròng có SHB +30,5 tỷ, GEE
+27 tỷ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: