Xu thế dòng tiền: Tăng trong nghi ngờ, hay “bull-trap” lặp lại?

Thị trường có tuần phục hồi khá tích cực giữa bối cảnh xung đột vẫn rất căng thẳng và giá dầu neo cao trên mức 100 USD/thùng. Hai trong 5 phiên của tuần VN-Index có mức tăng trưởng thuộc nhóm mạnh nhất thế giới, làm nổi lên hi vọng yếu tố nội tại thời điểm tháng 4 có thể giúp thị trường “đề kháng” trước những tác động ngoại biên.

Động lực phục hồi tuần qua trước hết đến từ những tín hiệu về khả năng đàm phán giảm căng thẳng Trung Đông. Tuy nhiên diễn biến thị trường cũng có những yếu tố cho thấy sức mạnh nhất định. Đặc biệt phiên đầu tuần thị trường xuất hiện bán tháo và VN-Index xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1600 điểm nhưng đã không xuất hiện áp lực bán nối tiếp. Các phiên sau đó cổ phiếu phục hồi tốt bất chấp thanh khoản nhỏ.

Các chuyên gia hiện cũng không chắc chắn về khả năng thị trường đã tạo đáy thực sự hay vẫn chỉ là diễn biến hồi kỹ thuật. Hai tuần trước thị trường cũng có lúc tưởng như tạo đáy, sau đó lại dẫn đến một bull-trap. Thanh khoản thấp trong diễn biến phục hồi là điều khiến các chuyên gia chưa an tâm.

Tuần qua dòng tiền cũng có xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, “săn tìm” những cổ phiếu đã điều chỉnh sâu. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu của khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn và tìm kiếm cơ hội ngắn hạn. Dù vậy việc thiếu vắng dòng tiền lớn (VN30 giao dịch nhỏ) khiến thị trường chưa đủ ổn định.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đã có một tuần phục hồi khá tốt và áp lực bán mạnh chỉ xuất hiện trong một phiên duy nhất ngày thứ Hai. VN-Index đầu tuần không chỉ phá vỡ ngưỡng MA200 mà còn xuyên thủng cả mốc 1600 điểm mà anh chị lo ngại, nhưng hành động bán tháo sau đó không xuất hiện. Có vẻ như áp lực giải chấp hay cắt lỗ đã thực sự cạn kiệt?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng chưa thể khẳng định áp lực bán hay giải chấp đã thực sự cạn kiệt. Diễn biến phục hồi tuần vừa qua cần đặt trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài có phần hạ nhiệt, đặc biệt là giá năng lượng, cũng như kỳ vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã hỗ trợ tâm lý. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện tương xứng và dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc, hàm ý lực cầu chưa sẵn sàng hấp thụ lượng cung tiềm ẩn.

Cần lưu ý tâm lý dòng tiền vẫn còn khá nhạy cảm trước các chuyển biến địa chính trị. Áp lực bán hoàn toàn có thể xuất hiện nếu thị trường gặp lại các yếu tố bất lợi, nhất là khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự quan trọng trong nhịp hồi hoặc diễn biến địa chính trị có dấu hiệu xấu đi.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi thấy áp lực giải chấp và bán cắt lỗ cưỡng bức đã giảm đáng kể so với trước, thể hiện qua việc biên độ giảm thu hẹp và không còn hiện tượng bán tháo lan rộng. Lực cầu bắt đáy xuất hiện kịp thời giúp thị trường nhanh chóng ổn định, cho thấy lượng margin cao và vi phạm tỷ lệ ký quỹ đã được xử lý đáng kể. Bên cạnh đó tâm lý nhà đầu tư đã có kinh nghiệm trở nên vững vàng hơn, sẵn sàng nắm giữ chờ hồi phục thay vì bán bằng mọi giá.

Tuy nhiên, để khẳng định áp lực cung đã cạn kiệt hoàn toàn vẫn còn sớm. Áp lực đối với nhà đầu tư chưa hoàn toàn được cởi bỏ do tình hình quốc tế, đặc biệt khu vực Trung Đông khó kiểm soát.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc VN-Index xuyên thủng ngưỡng 1600 điểm mà không kích hoạt làn sóng bán tháo hoảng loạn là một tín hiệu kỹ thuật rất đáng lưu ý. Thông thường, khi các hỗ trợ tâm lý quan trọng bị phá vỡ, áp lực giải chấp sẽ đẩy thị trường vào tình trạng rơi tự do. Tuy nhiên, diễn biến tuần qua cho thấy lượng cung giá thấp đã được hấp thụ đáng kể trong nhịp giảm sâu trước đó.

Có thể nhận định rằng, sau phiên sụt giảm 115 điểm, các vị thế sử dụng đòn bẩy cao đã bị thanh lọc quyết liệt. Sự cạn kiệt của lực bán tháo tại vùng giá dưới 1600 điểm cho thấy phe bán đã mệt mỏi và lượng hàng lỏng lẻo không còn nhiều, tạo điều kiện cho thị trường thiết lập một vùng đệm tâm lý ổn định hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường đã xuất hiện tín hiệu tạo đáy ngắn hạn và VN-Index phục hồi tốt ở phiên giao dịch cuối tuần qua. Đây có lẽ chỉ là điều kiện cần và còn phải đi kèm theo những phiên phục hồi mạnh với thanh khoản cải thiện hơn trong tuần tới để có thể chứng kiến nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn hơn.

Thị trường vẫn có thể biến động trong biên độ trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn yếu, giải ngân thận trọng hơn. Động thái hợp lý ở hoàn cảnh hiện tại là nắm giữ cổ phiếu với tầm nhìn dài hơn. Tâm thế ổn định đi kèm việc kiểm soát danh mục thận trọng. Một số cơ hội ngắn hạn hạn sẽ cần lưu ý thêm điểm mua bán theo khung thời gian tuần.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Như đã nhận định trong tuần trước, áp lực giải chấp sẽ đến riêng rẽ từng nhóm ngành. Có nhóm ngành đang ở các vùng giá tương đối hấp dẫn, áp lực bán sẽ giảm, cân bằng trở lại. Thực tế nhà đầu tư có thể dễ nhận thấy, nhóm ngành bất động sản, vốn hóa trung bình nhỏ; nhóm chứng khoán, xây dựng đã có thời gian điều chỉnh kéo dài sau khi tạo đỉnh trong tháng 8-10/2025, nhiều mã giảm mạnh dẫn đến áp lực bán cắt lỗ giảm mạnh, tín hiệu giải chấp chỉ riêng lẽ.

Trong khi đó dòng tiền đầu cơ, ngắn hạn lại có tín hiệu gia tăng mạnh ở nhóm dầu khí khi giá dầu tăng. Nhiều mã dầu khí sau giai đoạn đầu cơ mạnh, cũng điều chỉnh mạnh, chịu áp lực cắt lỗ, giải chấp trong đầu tuần qua. Hiện tại dòng tiền ngắn hạn, đòn bẩy cũng đang có tín hiệu gia tăng mạnh ở các cổ phiếu năng lượng tái tạo, khi kỳ vọng nhóm ngành này có thể được hưởng lợi trong bối cảnh giá dầu tăng sốc. Do đó, nhà đầu cần lưu ý để kiểm soát rủi ro, khi tìm kiềm các cơ hội trong nhóm ngành này.

Một trong những động lực được cho là hỗ trợ tốt thị trường tuần qua là các thông tin đầy hi vọng về khả năng giảm căng thẳng Trung Đông. Tuy nhiên thanh khoản rất thấp trong 4 phiên phục hồi cuối tuần cho thấy sự thận trọng vẫn rất cao. Trong trao đổi tuần trước anh chị cũng cho rằng thị trường chưa đến thời điểm giải ngân an toàn và cần quan sát kỹ các tín hiệu tạo đáy ổn định. Vậy diễn biến phục hồi tuần qua có thể chỉ là đảo chiều kỹ thuật tương tự nhịp bull-trap trước đó, hay thực sự là tăng trong nghi ngờ?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dù căng thẳng Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng thanh khoản thấp trong 4 phiên phục hồi vừa qua phản ánh sự thận trọng cực độ của các định chế tài chính. Dưới góc độ chuyên môn, một nhịp phục hồi với khối lượng thấp thường mang dáng dấp của đà tăng kỹ thuật sau khi rơi vào vùng quá bán. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh tin xấu bủa vây mà chỉ số vẫn “lầm lũi” đi lên, đây có thể là giai đoạn tăng trong nghi ngờ điển hình. Thị trường đang chờ đợi một phiên xác nhận với thanh khoản bùng nổ để thoát khỏi “bull-trap”. Hiện tại, tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng, việc vội vàng kết luận thị trường đã tạo đáy dài hạn khi chưa có sự đồng thuận của dòng tiền lớn là một rủi ro đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi nghiêng về kịch bản đây vẫn là nhịp hồi mang tính kỹ thuật trong xu hướng điều chỉnh. Điểm đáng lưu ý là đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, cho thấy lực cầu vẫn thận trọng và chưa có sự xác nhận rõ ràng từ dòng tiền. Bên cạnh đó sự phân hóa tiếp tục diễn ra, chưa xuất hiện nhóm dẫn dắt đủ mạnh để tạo nền tảng cho một xu hướng tăng mới, trong khi các yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài mới dừng ở mức kỳ vọng, chưa thực sự ổn định.

Vì vậy, dù diễn biến vừa qua có thể giúp thị trường tạm thời cân bằng sau nhịp giảm mạnh, nhưng để xác nhận một đáy trung hạn, vẫn cần thêm các tín hiệu rõ ràng hơn như sự cải thiện của thanh khoản, dòng tiền quay lại các nhóm trụ và sự ổn định bền vững của các yếu tố vĩ mô – địa chính trị. Trong ngắn hạn, rủi ro các nhịp rung lắc hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ vẫn cần được tính đến.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Diễn biến trong tuần qua, nhất là đối với chỉ số VN30 hiện tại vẫn đang là nhịp phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh. Phần lớn là do tính chất của thị trường trong năm 2025 là tăng theo mô hình chữ K, chỉ số ít mã tăng giá mạnh ở nhóm vốn hóa lớn. Trong khi đa phần trong năm 2025, nhiều mã, nhóm mã tăng trưởng kém. Điều này cũng phán ánh hiện tại, xu hướng của chỉ số VN-Index đang phục hồi tích cực hơn VN30. Nhà đầu tư cần lưu ý mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành, nhóm vốn hóa. Cần đánh giá thận trọng giá trị của doanh nghiệp khi xem xét giải ngân.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Về mặt kỹ thuật việc hình thành đáy tại khu vực này là hoàn toàn hợp lý và tất nhiên thanh khoản cao hơn sẽ là tín hiệu tin cậy hơn. Quá trình hồi phục có lẽ sẽ không “suôn sẻ” mà sẽ là phục hồi từng đợt ngắn và tích lũy hơn là việc tăng điểm liên tục khiến các nhà đầu tư bất ngờ. Giai đoạn này tình trạng tăng trong nghi ngờ sẽ phù hợp hơn với hoàn cảnh.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Nhịp phục hồi trong tuần qua mang nhiều yếu tố hỗ trợ về mặt thông tin, đặc biệt là kỳ vọng hạ nhiệt các rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm trong các phiên tăng điểm cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát là chủ đạo, thay vì xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Do đó, tôi nghiêng về kịch bản đây vẫn là nhịp hồi mang tính kỹ thuật nhiều hơn.

Thị trường cần thêm thời gian tích lũy, cùng với sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản và độ lan tỏa dòng tiền, trước khi có thể xác nhận một xu hướng tăng mới đáng tin cậy. Rủi ro bull-trap vì vậy chưa thể loại trừ hoàn toàn. Diễn biến của VN-Index và thị trường các nước phụ thuộc nhiều vào tình hình Trung Đông, nên theo tôi nhà đầu tư vẫn cần thận trọng.

Diễn biến đáng lưu ý tuần qua là dòng tiền có xu hướng duy trì tốt hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Thanh khoản trung bình của nhóm VN30 đã giảm đáng kể, xuống dưới mức 50% sàn HoSE và nhiều cổ phiếu vừa nhỏ phục hồi mạnh mẽ, ngay cả với các mã bất động sản. Thống kê cũng cho thấy khối nhà đầu tư cá nhân trong nước có tuần thứ hai liên tiếp mua ròng tích cực. Có thể coi đây là tín hiệu ổn định tâm lý và lòng tham bắt đầu quay lại?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong năm 2025 chỉ số VN30 tăng mạnh và có thời điểm vốn hóa VN30 chiếm 58% vốn hóa toàn thị trường. Hiện tổng vốn hóa thị trường hiện tại 385+-tỉ USD_75%+-/GDP 2025. Vốn hóa VN30 212+- tỉ USD, xu hướng giảm dần và đang chiếm 55% vốn hóa thị trường.

Nhiều mã, nhóm mã vốn hóa trung bình, nhỏ sau giai đoạn tạo đỉnh từ tháng 8-10/2025 đang ở vùng giá thấp. Áp lực bán giảm mạnh và khả năng phục hồi tốt hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này dẫn đến tâm lý giao dịch cải thiện và hoạt động giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước gia tăng tốt đối với nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc dòng tiền dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong khi thanh khoản VN30 suy giảm phản ánh trạng thái tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành ngách, và thường mang tính đầu cơ ngắn hạn. Trong lần trao đổi trước tôi cũng đã đề cập đến nhóm Bất động sản về khả năng phục hồi, khi mặt bằng giá chiết khấu đủ sâu. Đây cũng là đặc điểm thường thấy trong các nhịp hồi kỹ thuật của thị trường, khi dòng tiền có xu hướng tìm đến các cổ phiếu có độ nhạy cao để tối ưu lợi nhuận ngắn hạn, thay vì tập trung vào nhóm dẫn dắt.

Động thái mua ròng hai tuần liên tiếp của nhà đầu tư cá nhân là tín hiệu tích cực về mặt dòng tiền nội, nhưng vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng tính bền vững. Một xu hướng tăng ổn định thường cần sự đồng thuận của cả dòng tiền lớn, đặc biệt là ở nhóm vốn hóa lớn, thay vì chỉ dựa vào sự sôi động ở nhóm midcap hay penny. Vậy nên, tôi cho rằng đây là dấu hiệu cải thiện về tâm lý, nhưng vẫn mang tính thăm dò nhiều hơn là sự quay lại rõ ràng của một chu kỳ tăng mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng dòng tiền bắt đáy, bắt khi điều chỉnh và mua cổ phiếu ở vùng giá thấp vẫn luôn là hiện tượng bình thường. Lực bán đã suy yếu trong khi lực cầu mua lên chỉ cần vừa phải cũng có thể khiến các cổ phiếu cơ bản, cổ phiếu “thị trường” tăng mạnh trở lại. Điều này phản ánh việc thị trường có giao dịch sôi động thế nào thì thanh khoản chung vẫn chưa thể ghi nhận mức “đột phá”.

Tâm lý nhà đầu tư cần ổn định hơn. Chúng ta cần kiểm định diễn biến cho tuần quan trọng – tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4 khi kỳ vọng tháng này thị trường sẽ tốt hơn so với giai đoạn tháng 3.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Dòng tiền đang dịch chuyển từ nhóm VN30 sang cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là bất động sản, phản ánh khẩu vị rủi ro gia tăng và tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Lý do bởi đây là nhóm yếu nhất thị trường giai đoạn vừa qua, đã giảm rất sâu so với vùng đỉnh. Cá nhân tôi đánh giá khi các thông tin tiêu cực đã thẩm thấu và phản ánh vào giá, cổ phiếu bất động sản sẽ hút dòng tiền hơn vì thực tế đây vẫn là nhóm được các nhà đầu tư yêu thích.

Tuy nhiên, dòng tiền hiện chủ yếu mang tính ngắn hạn và đầu cơ, chưa cho thấy sự quay lại rõ ràng của dòng vốn dài hạn quy mô lớn. Điều này giúp cải thiện thanh khoản nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đảo chiều nếu thiếu sự tham gia của khối ngoại và tự doanh. Do đó, để xu hướng bền vững hơn, cần theo dõi thêm sự trở lại của dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn và sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản, trong bối cảnh các yếu tố quốc tế vẫn còn nhiều bất ổn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc dòng tiền rút khỏi VN30 để tìm đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ là minh chứng cho sự hồi phục của tâm lý chấp nhận rủi ro (Risk-on). Khi khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng ở các mã trụ, nhóm cổ phiếu Midcap — đặc biệt là Bất động sản và Xây dựng — trở thành điểm đến của dòng vốn nội nhờ mức chiết khấu giá sâu. Việc nhà đầu tư cá nhân mua ròng liên tiếp hai tuần cho thấy lòng tham đã bắt đầu lấn át. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa chỉ số chung và nhóm cổ phiếu đầu cơ thường không bền vững. Sự ổn định thực chất chỉ đến khi nhóm vốn hóa lớn tìm được điểm cân bằng và đóng vai trò dẫn dắt chỉ số vượt qua các rào cản kỹ thuật.

Anh chị đánh giá thế nào về các yếu tố tạo đáy tuần qua, có đáp ứng được tiêu chí của mình? Anh chị đã thực hiện tăng tỷ trọng cổ phiếu lên hay chưa, hiện tại là bao nhiêu?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Khoảng 70 – 80% đã đáp ứng tiêu chí của tôi cho dù vẫn đặt kỳ vọng cao hơn vào tính thời điểm, diễn biến tình hình vĩ mô quốc tế và thanh khoản chung toàn thị trường. Giai đoạn này tôi ưu tiên việc kiểm soát số lượng cổ phiếu nắm giữ với số lượng vừa phải trong khi vẫn chờ đợi các cơ hội đầu tư tốt nhất để có thể thực hiện việc giải ngân với số lượng lớn hơn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Mặc dù thị trường có những điểm sáng, nhưng các tiêu chí về một vùng đáy bền vững của tôi vẫn chưa được đáp ứng hoàn toàn, đặc biệt là thiếu vắng một phiên bùng nổ với thanh khoản thuyết phục.

Yếu tố địa chính trị từ Iran-Mỹ dù dịu bớt nhưng rủi ro lạm phát và tỷ giá vẫn là những hòn đá tảng chắn đà tăng. Do đó, trong tuần qua, tôi chỉ thực hiện giải ngân thăm dò ở mức độ rất hạn chế (khoảng 10-15% danh mục) vào các mã có nền tảng cơ bản xuất sắc bị bán quá đà. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại của tôi vẫn duy trì ở mức trung bình thấp, khoảng 40-50%. Tôi ưu tiên giữ sức mua để sẵn sàng hành động khi các tín hiệu xác nhận tạo đáy trở nên rõ nét hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Các yếu tố tạo đáy trong tuần chưa thực sự đáp ứng các tiêu chí của tôi. Dù thị trường có nhịp phục hồi tốt và áp lực bán không còn lan rộng, nhưng thanh khoản lại suy giảm, dòng tiền chưa quay lại nhóm dẫn dắt và vẫn mang tính phân hóa, thăm dò. Bên cạnh đó, diễn biến hồi phục vẫn gắn nhiều với yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến địa chính trị, nên độ bền vững chưa cao.

Vậy nên, tôi chưa đánh giá đây là một vùng đáy đáng tin cậy để gia tăng mạnh tỷ trọng. Với cá nhân tôi, danh mục hiện vẫn duy trì ở mức tỷ trọng thấp, chủ yếu giữ các vị thế có sẵn và chỉ giải ngân thăm dò ở một số cổ phiếu có nền tảng tốt hoặc đã chiết khấu sâu. Trọng tâm vẫn là quan sát thêm phản ứng của dòng tiền và các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn trước khi nâng tỷ trọng lên mức cao hơn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường hiện mới đáp ứng một phần các tiêu chí tạo đáy, như lực cầu bắt đáy cải thiện, áp lực bán suy yếu và tâm lý ổn định hơn. Tuy nhiên, các yếu tố xác nhận quan trọng như thanh khoản, sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu lớn và dòng tiền tổ chức vẫn chưa rõ ràng, do đó tôi duy trì quan điểm thận trọng.

Danh mục của tôi được giữ ở mức cân bằng với tỷ trọng cổ phiếu khoảng 40–50%, ưu tiên các doanh nghiệp cơ bản tốt, định giá hợp lý. Hoạt động giải ngân được thực hiện từng phần và có chọn lọc, đồng thời duy trì tỷ lệ tiền mặt để linh hoạt gia tăng khi xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Về nhóm ngành, bất động sản, điện, chứng khoán và bất động sản khu công nghiệp đang có tín hiệu cải thiện tích cực, trong đó tôi đánh giá cao tiềm năng trung hạn của nhóm điện và bất động sản khu công nghiệp.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Như những phân tích ở trên, thị trường vẫn chưa tạo đáy, nhất là đối với chỉ số VN30 vốn tập trung nhiều ở các doanh nghiệp đầu ngành, đại diện cho các nhóm ngành. Chúng ta có thể nhận thấy nhóm cổ phiếu công nghệ, hóa chất vẫn đang trong quá trình cân bằng sau giai đoạn giảm mạnh. Nhóm ngân hàng, nhất là các ngân hàng quốc doanh cũng đang trong giai đoạn phục hồi sau khi giá giảm mạnh, quay trở lại vùng giá đầu năm 2026. Các cổ phiếu Vin Group cũng tương tự, đang trong giai đoạn tích lũy.

Trong tuần qua, tôi vẫn duy trì nắm giữ các cổ phiếu năng lượng tái tạo, giải ngân một số cổ phiếu khu công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí khi VN-Index phục hồi lên lại vùng hỗ trợ 1.600 điểm trong phiên 24/03/2026. Tuy nhiên các vị thế được xem là giao dịch ngắn hạn và sẽ xem xét giảm tỉ trọng khi chỉ số hướng đến vùng kháng cự quanh 1.680 điểm, tỉ trọng duy trì quanh 60% và tập trung chủ yếu ở các nhóm năng lượng.