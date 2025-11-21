Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

Kim Phong

21/11/2025, 15:38

VN-Index hầu như không suy chuyển trong phiên cuối tuần, mức giảm chỉ 1,06 điểm (-0,06%). Riêng VN30-Index vẫn tăng 0,13% cho thấy khả năng cân bằng ở các cổ phiếu blue-chips vẫn tích cực.

VN-Index vẫn dang duy trì được trên MA20 ngày.
VN-Index vẫn dang duy trì được trên MA20 ngày.

Mặc dù vậy cổ phiếu vẫn yếu hơn những gì các chỉ số thể hiện. Độ rộng sàn HoSE vẫn nghiêng hẳn về phía đỏ với 111 mã tăng/204 mã giảm. Thậm chí VN30 tuy xanh ở chỉ số nhưng cũng chỉ có 9 mã tăng/17 mã giảm.

Vì vậy mức độ thiệt hại của nhà đầu tư nằm ở cổ phiếu và tổng thể hôm nay vẫn là một phiên điều chỉnh tương tự như 2 phiên liền trước. Trong 204 mã đỏ vẫn có 90 mã giảm quá 1%, tập trung 37,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Nhóm chứng khoán diễn biến khá tệ và nhiều mã xuất hiện áp lực bán thực sự lớn. VIX giảm mạnh sang phiên thứ 3 liên tiếp, hôm nay để mất 5,09% với thanh khoản 1.586,5 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất 15 phiên và cổ phiếu này đã kiểm định lại đáy ngắn hạn hồi đầu tháng 10. SSI khá hơn VIX nhưng cũng giảm 1,44%, thanh khoản xấp xỉ 632 tỷ đồng. VCI giảm 2% với 409,5 tỷ; VND giảm 1,29% với 222,3 tỷ.

Cổ phiếu nhóm này chỉ sót lại 2 mã xanh là HBS tăng 1,79% và APG tăng 0,46% nhưng tới 15 mã giảm quá 1%. Dù vậy không có nhiều áp lực thực sự khi thanh khoản ở đa số các mã còn lại đều nhỏ. Ví dụ cổ phiếu thanh khoản tốt nhất kế tiếp trong nhóm giảm quá 1% là FTS cũng chỉ khớp 27,8 tỷ, BSI khoảng 24,6 tỷ, VDS là 10,8 tỷ. Hiệu ứng giảm giá mạnh ở nhóm này chủ đạo là do lực cầu đỡ rút xuống các mức giá sâu.

Nhóm ngân hàng cũng tương tự, sắc đỏ phủ diện rộng nhưng thanh khoản không cao và biên độ cũng không quá rộng. Giảm đáng kể nhất là HDB -1,89%, BAB giảm 1,6%, LPB giảm 1,52%, VAB giảm 1,36%, TCB giảm 1,01%. Hai mã duy nhất trong nhóm này có thanh khoản cao là HDB với 434,4 tỷ và TCB với 292,5 tỷ. Thực tế cổ phiếu ngân hàng cũng có nhiều mã giao dịch sôi động, nhưng giá ít biến động như SHB, VPB giao dịch trên 500 tỷ mỗi mã nhưng đứng tham chiếu. STB khớp 508 tỷ với giá tăng 3,64%.

VN-Index và VN30-Index được cân bằng tốt hôm nay không nhờ nhóm ngân hàng và ở các trụ lẻ và nhóm Vin. VIC tăng 0,75%, VHM tăng 1,53%, VPL tăng 3,47%, VRE tăng 0,63%. Nhóm Vin đem về hơn 4 điểm tăng, đỡ lại rất nhiều cổ phiếu khác giảm, ví dụ Top 5 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất toàn là ngân hàng, bao gồm VCB giảm 0,67%, TCB giảm 1,01%, BID giảm 0,92%, HDB giảm 1,89%, LPB giảm 1,52%. Ngoài nhóm Vin, FPT tăng 1,82%, VJC tăng 2,21% cùng với STB cũng là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực. Đặc biệt sức mạnh của FPT, VJC và STB là lý do VN30-Index tăng tốt hơn VN-Index.

Các cổ phiếu trụ vẫn đang cân bằng với nhau, neo giữ điểm số khá tích cực.
Các cổ phiếu trụ vẫn đang cân bằng với nhau, neo giữ điểm số khá tích cực.

Dù cuối phiên sắc đỏ vẫn là chủ đạo trong rổ VN30 nhưng nếu nhìn riêng chiều nay, nhóm này đã phục hồi khá tốt. Thống kê có 25 cổ phiếu đã cải thiện giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã tụt giá sâu hơn. STB vẫn là cổ phiếu mạnh nhất, tăng 3,43% so với giá chốt buổi sáng. VIC, VHM cũng nằm trong số cải thiện hàng đầu: Tăng 1,32% và 2,58% so với phiên sáng. Một số mã còn “đỏ đậm” như MWG cũng tăng riêng chiều nay khoảng 2,3%, co hẹp mức giảm còn 1,23% so với tham chiếu. Nhìn từ góc độ hồi giá, tất cả các mã trong rổ VN30 được được dòng tiền bắt đáy đẩy lên với mức độ khác nhau, trong đó 11 mã phục hồi vượt 2%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, một nửa số cổ phiếu (50,5%) có giao dịch đã phục hồi từ 1% so với mức thấp nhất ngày. Dù vẫn còn 90 mã đang giảm quá 1% so với tham chiếu nhưng mức phục hồi này vẫn cho thấy hiệu ứng cầu bắt đáy vẫn xuất hiện. VN-Index giảm sâu nhất ngay ít phút đầu phiên chiều, mất 1,26% (-20,9 điểm) nhưng toàn thời gian còn lại là nhịp phục hồi. Độ rộng chỉ số tại đáy chỉ là 54 mã tăng/254 mã giảm, cuối phiên là 111 mã tăng/204 mã giảm. Như vậy hiệu ứng phục hồi giá tổng thể cũng không quá kém.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng quay lại mua ròng nhẹ 107,3 tỷ đồng, so với mức bán ròng 695,1 tỷ trong phiên sáng. VIX bị xả lớn nhất với -704,2 tỷ đồng. Ngoài ra có MBB -257,4 tỷ, MWG -133,4 tỷ, VIC -72,4 tỷ. Phía mua ròng FPT +354,3 tỷ, VPB +160,7 tỷ, HPG +92,2 tỷ, STB +76,3 tỷ.

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

13:49, 19/11/2025

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu nhóm xuất khẩu trong thời gian tới?

10:39, 19/11/2025

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu nhóm xuất khẩu trong thời gian tới?

Kỳ vọng khối ngoại sẽ giảm bán ròng trong tuần tới

10:15, 19/11/2025

Kỳ vọng khối ngoại sẽ giảm bán ròng trong tuần tới

Từ khóa:

cổ phiếu hdb cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu stb cổ phiếu VIX nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Mặc dù VNI vẫn đi ngang khá ổn định trong 4 phiên vừa qua nhưng diễn biến điều chỉnh vẫn rất rõ ràng ở đa số cổ phiếu. Một nhịp điều chỉnh lành mạnh là tốt cho thị trường ở thời điểm này, vì thị trường cần tạo nền ổn định trước khi lấy lại động lực cho sóng tăng mới.

Chứng khoán Mỹ sụt điểm vì cổ phiếu AI lại bị xả, giá dầu giảm

Chứng khoán Mỹ sụt điểm vì cổ phiếu AI lại bị xả, giá dầu giảm

Việc cổ phiếu AI bị xả ồ ạt cho thấy mối lo về định giá của các cổ phiếu này đã quan trở lại. Nỗi lo ngại này càng được khuếch đại do khả năng Fed không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Vàng giảm giá sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust xả gần 4 tấn

Vàng giảm giá sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust xả gần 4 tấn

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (20/11), sau khi số liệu việc làm tốt hơn dự báo của Mỹ làm suy giảm thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

Không chỉ đồng yên bị bán mạnh, mà trái phiếu chính phủ Nhật Bản và cổ phiếu nước này cũng bị nhà đầu tư xả hàng trong những phiên gần đây...

Tiền nội đứng chờ, tiền ngoại đảo chiều mua ròng

Tiền nội đứng chờ, tiền ngoại đảo chiều mua ròng

Phiên đáo hạn phái sinh kết thúc bình yên khi khối lượng hợp đồng mở còn rất thấp. Các cổ phiếu trụ giao dịch “hiền” và cung cầu quá khác biệt khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy 7 tháng.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ

Tiêu điểm

2

“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư

3

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Chứng khoán

5

Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy