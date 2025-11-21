Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

VN-Index hầu như không suy chuyển trong phiên cuối tuần, mức giảm chỉ 1,06 điểm (-0,06%). Riêng VN30-Index vẫn tăng 0,13% cho thấy khả năng cân bằng ở các cổ phiếu blue-chips vẫn tích cực.

Mặc dù vậy cổ phiếu vẫn yếu hơn những gì các chỉ số thể hiện. Độ rộng sàn HoSE vẫn nghiêng hẳn về phía đỏ với 111 mã tăng/204 mã giảm. Thậm chí VN30 tuy xanh ở chỉ số nhưng cũng chỉ có 9 mã tăng/17 mã giảm.

Vì vậy mức độ thiệt hại của nhà đầu tư nằm ở cổ phiếu và tổng thể hôm nay vẫn là một phiên điều chỉnh tương tự như 2 phiên liền trước. Trong 204 mã đỏ vẫn có 90 mã giảm quá 1%, tập trung 37,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Nhóm chứng khoán diễn biến khá tệ và nhiều mã xuất hiện áp lực bán thực sự lớn. VIX giảm mạnh sang phiên thứ 3 liên tiếp, hôm nay để mất 5,09% với thanh khoản 1.586,5 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất 15 phiên và cổ phiếu này đã kiểm định lại đáy ngắn hạn hồi đầu tháng 10. SSI khá hơn VIX nhưng cũng giảm 1,44%, thanh khoản xấp xỉ 632 tỷ đồng. VCI giảm 2% với 409,5 tỷ; VND giảm 1,29% với 222,3 tỷ.

Cổ phiếu nhóm này chỉ sót lại 2 mã xanh là HBS tăng 1,79% và APG tăng 0,46% nhưng tới 15 mã giảm quá 1%. Dù vậy không có nhiều áp lực thực sự khi thanh khoản ở đa số các mã còn lại đều nhỏ. Ví dụ cổ phiếu thanh khoản tốt nhất kế tiếp trong nhóm giảm quá 1% là FTS cũng chỉ khớp 27,8 tỷ, BSI khoảng 24,6 tỷ, VDS là 10,8 tỷ. Hiệu ứng giảm giá mạnh ở nhóm này chủ đạo là do lực cầu đỡ rút xuống các mức giá sâu.

Nhóm ngân hàng cũng tương tự, sắc đỏ phủ diện rộng nhưng thanh khoản không cao và biên độ cũng không quá rộng. Giảm đáng kể nhất là HDB -1,89%, BAB giảm 1,6%, LPB giảm 1,52%, VAB giảm 1,36%, TCB giảm 1,01%. Hai mã duy nhất trong nhóm này có thanh khoản cao là HDB với 434,4 tỷ và TCB với 292,5 tỷ. Thực tế cổ phiếu ngân hàng cũng có nhiều mã giao dịch sôi động, nhưng giá ít biến động như SHB, VPB giao dịch trên 500 tỷ mỗi mã nhưng đứng tham chiếu. STB khớp 508 tỷ với giá tăng 3,64%.

VN-Index và VN30-Index được cân bằng tốt hôm nay không nhờ nhóm ngân hàng và ở các trụ lẻ và nhóm Vin. VIC tăng 0,75%, VHM tăng 1,53%, VPL tăng 3,47%, VRE tăng 0,63%. Nhóm Vin đem về hơn 4 điểm tăng, đỡ lại rất nhiều cổ phiếu khác giảm, ví dụ Top 5 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất toàn là ngân hàng, bao gồm VCB giảm 0,67%, TCB giảm 1,01%, BID giảm 0,92%, HDB giảm 1,89%, LPB giảm 1,52%. Ngoài nhóm Vin, FPT tăng 1,82%, VJC tăng 2,21% cùng với STB cũng là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực. Đặc biệt sức mạnh của FPT, VJC và STB là lý do VN30-Index tăng tốt hơn VN-Index.

Các cổ phiếu trụ vẫn đang cân bằng với nhau, neo giữ điểm số khá tích cực.

Dù cuối phiên sắc đỏ vẫn là chủ đạo trong rổ VN30 nhưng nếu nhìn riêng chiều nay, nhóm này đã phục hồi khá tốt. Thống kê có 25 cổ phiếu đã cải thiện giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã tụt giá sâu hơn. STB vẫn là cổ phiếu mạnh nhất, tăng 3,43% so với giá chốt buổi sáng. VIC, VHM cũng nằm trong số cải thiện hàng đầu: Tăng 1,32% và 2,58% so với phiên sáng. Một số mã còn “đỏ đậm” như MWG cũng tăng riêng chiều nay khoảng 2,3%, co hẹp mức giảm còn 1,23% so với tham chiếu. Nhìn từ góc độ hồi giá, tất cả các mã trong rổ VN30 được được dòng tiền bắt đáy đẩy lên với mức độ khác nhau, trong đó 11 mã phục hồi vượt 2%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, một nửa số cổ phiếu (50,5%) có giao dịch đã phục hồi từ 1% so với mức thấp nhất ngày. Dù vẫn còn 90 mã đang giảm quá 1% so với tham chiếu nhưng mức phục hồi này vẫn cho thấy hiệu ứng cầu bắt đáy vẫn xuất hiện. VN-Index giảm sâu nhất ngay ít phút đầu phiên chiều, mất 1,26% (-20,9 điểm) nhưng toàn thời gian còn lại là nhịp phục hồi. Độ rộng chỉ số tại đáy chỉ là 54 mã tăng/254 mã giảm, cuối phiên là 111 mã tăng/204 mã giảm. Như vậy hiệu ứng phục hồi giá tổng thể cũng không quá kém.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng quay lại mua ròng nhẹ 107,3 tỷ đồng, so với mức bán ròng 695,1 tỷ trong phiên sáng. VIX bị xả lớn nhất với -704,2 tỷ đồng. Ngoài ra có MBB -257,4 tỷ, MWG -133,4 tỷ, VIC -72,4 tỷ. Phía mua ròng FPT +354,3 tỷ, VPB +160,7 tỷ, HPG +92,2 tỷ, STB +76,3 tỷ.