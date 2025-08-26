Cổ phiếu lớn kéo VN-Index nảy tăng, thanh khoản xuống đáy 6 tuần

Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.
Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h30 tăng gần 15,9 điểm (+0,98%) nhưng
chốt phiên sáng chỉ còn tăng 0,38%. Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 204 mã tăng/78 mã
giảm, hiện còn 190 mã tăng/105 mã giảm. Như vậy độ rộng không thay đổi quá nhiều,
nhưng biên độ tăng thì lại co hẹp rất rõ.
Thống kê với cổ phiếu sàn HoSE, chỉ còn khoảng 14,7% số mã là
đang xanh và giữ được mức giá cao nhất. Ngược lại có tới 40% lùi giá quá 1% so
với mức đỉnh. Nếu nhà đầu tư muốn thoát ra thì nhịp hồi giá là điều kiện thuận
lợi. Do đó biên độ lùi giá trong các phiên như sáng nay thường phản ánh nhu hoạt
động bán chiếm ưu thế.
VN-Index vẫn đang được một số cổ phiếu lớn nâng đỡ rõ rệt. Mạnh
nhất sáng nay là VHM tăng 3,86%, kế đó là VIC tăng 1,3%. Trong top 10 vốn hóa của
chỉ số này có thêm HPG tăng 2,7%, MBB tăng 1,15%. Ngoài ra CTG và GAS còn xanh
nhưng tăng rất kém. Hiện tại ngay cả các cổ phiếu trụ còn khỏe nhất này cũng đã
thể hiện áp lực kiềm chế giá nhất định từ bên bán: VHM đã lùi lại khoảng 0,58%,
VIC lùi 0,97%, HPG lùi 1,11%, MBB lùi 0,93%.
Độ rộng rổ VN30 cuối phiên chỉ còn 15 mã tăng/14 mã giảm, chỉ
số tăng 0,54%. Thời điểm mạnh nhất rổ này chỉ có MSN, TPB tham chiếu, còn lại
toàn tăng, VN30-Index tăng cao nhất 1,24% so với tham chiếu. Thống kê cũng cho
thấy toàn bộ cổ phiếu trong rổ lùi giá với biên độ khác nhau, trong đó 14 mã trả
lại quá 1% so với mức cao nhất và số này cũng là những mã đảo chiều từ tăng thành
giảm.
Thanh khoản trong rổ VN30 giảm tới 30% so với sáng hôm qua và
xuống mức thấp nhất kể từ ngày 15/7. Kết hợp với diễn biến “mạnh trước yếu sau”,
dòng vào đẩy giá lên đang cho thấy sự thiếu hăng hái và cũng khá nhỏ so với mặt
bằng thanh khoản gần đây. Chẳng hạn trung bình các phiên sáng tuần trước, rổ
VN30 khớp lệnh tới xấp xỉ 14.800 tỷ đồng/ngày, tức là sáng nay đã giảm tới 51%.
Khả năng nâng đỡ chỉ số của các blue-chips là yếu tố then chốt
định hình diễn biến nảy kỹ thuật. Tâm lý nhà đầu tư đang không tốt nên một sự ổn
định – hoặc tốt hơn là tăng – của VN-Index sẽ tạo cảm giác thị trường “chạm đáy”
và lôi kéo dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Tuy vậy diễn biến đỡ trụ là khá rõ sáng
nay và có thể tạo hiệu ứng ngược.
Phần còn lại của thị trường vẫn chưa có gì tệ khi độ rộng vẫn
nghiêng hẳn về nhóm tăng giá. Trong 190 mã xanh vẫn còn 85 mã tăng hơn 1%. Dù vậy
các cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt nhất nhóm này cũng đang chịu áp lực bán mạnh:
HPG thanh khoản 605,7 tỷ đồng, giá đã lùi 1,11% và còn tăng 2,7%. SHB khớp
540,5 tỷ, giá lùi 1,18%, còn tăng 2,45%. VIX khớp 460,5 tỷ, giá lùi 2,21%, còn
tăng 1,99%. BSR khớp 224,2 tỷ, giá lùi 2,37% còn tăng 3,28%. DIG khớp 176,1 tỷ,
giá lùi 1,58%, còn tăng 2,35%... Chỉ khoảng một phần ba trong số 85 cổ phiếu này
đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng và 74% thanh khoản cả nhóm nằm trong 10 cổ phiếu
hàng đầu.
Ở phía giảm, do áp lực bán cũng chưa dồn dập, mới có 45 mã
giảm quá 1%, trong đó 17 mã khớp quá 10 tỷ. Sức ép lớn nhất là CII với mức giảm giá 6,39% so với
tham chiếu, giao dịch 914 tỷ đồng. CII đang trả giá cho mức tăng hơn 83% chỉ từ
đầu tháng 8 và mức điều chỉnh từ đỉnh cao nhất tới sáng nay là khoảng 20,8%.
TPB giảm 2,24%, MSN giảm 1,51%, KBC giảm 1,42% là các cổ phiếu khác thanh khoản
đều trên trăm tỷ đồng.
Điểm sáng bất ngờ là khối ngoại giảm mạnh áp lực bán, chỉ bằng
40% sáng hôm qua, giúp vị thế chuyển trạng thái sang mua ròng 539,8 tỷ đồng trên
sàn HoSE. Đây là phiên sáng mua ròng đầu tiên sau 17 phiên bán ròng liên tiếp. Các
mã được mua ròng tốt là MSB +388,3 tỷ, VIX +87 tỷ, SHB +69,9 tỷ, VPB +58,3 tỷ,
BSR +36,7 tỷ, DIG +35 tỷ, GMD +30,4 tỷ. Phía bán ròng có SSI -62,4 tỷ, BID
-54,4 tỷ, STB -52,9 tỷ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: